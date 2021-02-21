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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210221/tikhanovskaya-1598468681.html
Тихановская назвала санкции Евросоюза против Белоруссии насмешкой
Тихановская назвала санкции Евросоюза против Белоруссии насмешкой
Экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская "пока" разочарована реакций международного сообщества на события в Белоруссии, призывает оказать... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T13:06
2021-02-21T18:11
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
евросоюз
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская "пока" разочарована реакций международного сообщества на события в Белоруссии, призывает оказать поддержку гражданскому обществу и ввести дополнительные санкции, сообщает британская газета Times.Санкции ЕС в отношении Белоруссии Тихановская назвала "насмешкой", пишет газета. "Только 90 человек находятся под санкциями. Это насмешка", - отметила она, добавив, что власть в Минске "смеется".Как отмечает издание, лидер белорусской оппозиции просит "поддержки гражданского общества - СМИ, правозащитников, стачечных комитетов - и прекращения финансовой поддержки" правительства Лукашенко. Кроме того, по ее словам, "нужны санкций против тех, кто причастен к жестоким преступлениям, и судей, которые осуждают невиновных людей".После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами.В Белоруссии против ряда членов созданного по инициативе Тихановской координационного совета оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Тихановская, которая выехала после выборов в Литву в целях безопасности, объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.
https://ria.ru/20210211/zyuganov-1597086076.html
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светлана тихановская, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, в мире

Тихановская назвала санкции Евросоюза против Белоруссии насмешкой

13:06 21.02.2021 (обновлено: 18:11 21.02.2021)
 
© AP Photo / Mindaugas KulbisСветлана Тихановская в Вильнюсе, Литва
Светлана Тихановская в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская "пока" разочарована реакций международного сообщества на события в Белоруссии, призывает оказать поддержку гражданскому обществу и ввести дополнительные санкции, сообщает британская газета Times.
"Тот факт, что международное сообщество не признало (президента Белоруссии Александра - ред.) Лукашенко как легитимного победителя (президентских выборов – ред.), был очень важен. Они продемонстрировали поддержку, но не хотели решать проблему", - сказала она в интервью изданию.
Санкции ЕС в отношении Белоруссии Тихановская назвала "насмешкой", пишет газета. "Только 90 человек находятся под санкциями. Это насмешка", - отметила она, добавив, что власть в Минске "смеется".
Как отмечает издание, лидер белорусской оппозиции просит "поддержки гражданского общества - СМИ, правозащитников, стачечных комитетов - и прекращения финансовой поддержки" правительства Лукашенко. Кроме того, по ее словам, "нужны санкций против тех, кто причастен к жестоким преступлениям, и судей, которые осуждают невиновных людей".
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После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами.
В Белоруссии против ряда членов созданного по инициативе Тихановской координационного совета оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Тихановская, которая выехала после выборов в Литву в целях безопасности, объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.
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Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.
 
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоЕвросоюзБелоруссияВ мире
 
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