https://ria.ru/20210221/tikhanovskaya-1598468681.html

Тихановская назвала санкции Евросоюза против Белоруссии насмешкой

Тихановская назвала санкции Евросоюза против Белоруссии насмешкой

Экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская "пока" разочарована реакций международного сообщества на события в Белоруссии, призывает оказать... РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T13:06

2021-02-21T13:06

2021-02-21T18:11

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

евросоюз

белоруссия

в мире

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская "пока" разочарована реакций международного сообщества на события в Белоруссии, призывает оказать поддержку гражданскому обществу и ввести дополнительные санкции, сообщает британская газета Times.Санкции ЕС в отношении Белоруссии Тихановская назвала "насмешкой", пишет газета. "Только 90 человек находятся под санкциями. Это насмешка", - отметила она, добавив, что власть в Минске "смеется".Как отмечает издание, лидер белорусской оппозиции просит "поддержки гражданского общества - СМИ, правозащитников, стачечных комитетов - и прекращения финансовой поддержки" правительства Лукашенко. Кроме того, по ее словам, "нужны санкций против тех, кто причастен к жестоким преступлениям, и судей, которые осуждают невиновных людей".После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами.В Белоруссии против ряда членов созданного по инициативе Тихановской координационного совета оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Тихановская, которая выехала после выборов в Литву в целях безопасности, объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.

https://ria.ru/20210211/zyuganov-1597086076.html

https://ria.ru/20210218/sanktsii-1597977533.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, в мире