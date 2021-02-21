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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210221/tikhanovskaya-1598459805.html
Тихановская заявила о "потере улиц" белорусской оппозицией
Тихановская заявила о "потере улиц" белорусской оппозицией
Белорусская оппозиция "потеряла улицы", заявила в интервью Le Temps экс-кандидат на пост президента республики Светлана Тихановская. РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T11:11
2021-02-21T13:28
протесты в белоруссии
светлана тихановская
россия
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Белорусская оппозиция "потеряла улицы", заявила в интервью Le Temps экс-кандидат на пост президента республики Светлана Тихановская.По словам Тихановской, жители Белоруссии ждали быстрого разрешения политической ситуации, однако "возврат к демократии" занял больше времени, чем ожидалось.В августе 2020 года в Белоруссии прошли выборы главы государства. На них в шестой раз победил Александр Лукашенко: по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. Тихановская заняла второе место. На следующий день в республике начались массовые протестные акции. Поначалу митинги подавляли силовики, применяя против не согласных с результатами голосования слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.Акции протеста продолжаются до сих пор, однако, по данным правоохранителей, они передислоцировались с центральных улиц во дворы жилых домов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами.Власти республики возбудили уголовные дела против ряда членов созданного по инициативе Тихановской координационного совета оппозиции, в том числе о призывах к захвату власти, создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Саму Тихановскую, которая еще летом покинула Белоруссию, Москва и Минск объявили в межгосударственный розыск.
https://ria.ru/20210212/tikhanovskaya-1597253002.html
https://ria.ru/20210211/konstitutsiya-1596989015.html
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светлана тихановская, россия, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Тихановская заявила о "потере улиц" белорусской оппозицией

11:11 21.02.2021 (обновлено: 13:28 21.02.2021)
 
© AP Photo / Mindaugas KulbisСветлана Тихановская в Вильнюсе, Литва
Светлана Тихановская в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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МОСКВА, 21 фев РИА Новости. Белорусская оппозиция "потеряла улицы", заявила в интервью Le Temps экс-кандидат на пост президента республики Светлана Тихановская.
"Я должна признаться, что мы потеряли улицы, у нас нет возможности бороться с насилием режима против протестующих. У них есть оружие, у них есть сила, так что да, на данный момент кажется, что мы проиграли. Я знаю, что белорусы устали, боятся", — сказала она.
По словам Тихановской, жители Белоруссии ждали быстрого разрешения политической ситуации, однако "возврат к демократии" занял больше времени, чем ожидалось.
В августе 2020 года в Белоруссии прошли выборы главы государства. На них в шестой раз победил Александр Лукашенко: по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. Тихановская заняла второе место. На следующий день в республике начались массовые протестные акции. Поначалу митинги подавляли силовики, применяя против не согласных с результатами голосования слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
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Акции протеста продолжаются до сих пор, однако, по данным правоохранителей, они передислоцировались с центральных улиц во дворы жилых домов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами.
Власти республики возбудили уголовные дела против ряда членов созданного по инициативе Тихановской координационного совета оппозиции, в том числе о призывах к захвату власти, создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
Саму Тихановскую, которая еще летом покинула Белоруссию, Москва и Минск объявили в межгосударственный розыск.
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