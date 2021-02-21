https://ria.ru/20210221/tikhanovskaya-1598459805.html

Тихановская заявила о "потере улиц" белорусской оппозицией

Тихановская заявила о "потере улиц" белорусской оппозицией

Белорусская оппозиция "потеряла улицы", заявила в интервью Le Temps экс-кандидат на пост президента республики Светлана Тихановская. РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T11:11

2021-02-21T11:11

2021-02-21T13:28

протесты в белоруссии

светлана тихановская

россия

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0a/1592478089_0:207:2934:1857_1920x0_80_0_0_d2cc50e60fcbef70ab6501b446bf227d.jpg

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Белорусская оппозиция "потеряла улицы", заявила в интервью Le Temps экс-кандидат на пост президента республики Светлана Тихановская.По словам Тихановской, жители Белоруссии ждали быстрого разрешения политической ситуации, однако "возврат к демократии" занял больше времени, чем ожидалось.В августе 2020 года в Белоруссии прошли выборы главы государства. На них в шестой раз победил Александр Лукашенко: по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. Тихановская заняла второе место. На следующий день в республике начались массовые протестные акции. Поначалу митинги подавляли силовики, применяя против не согласных с результатами голосования слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.Акции протеста продолжаются до сих пор, однако, по данным правоохранителей, они передислоцировались с центральных улиц во дворы жилых домов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, принятых ранее западными странами.Власти республики возбудили уголовные дела против ряда членов созданного по инициативе Тихановской координационного совета оппозиции, в том числе о призывах к захвату власти, создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем. Саму Тихановскую, которая еще летом покинула Белоруссию, Москва и Минск объявили в межгосударственный розыск.

https://ria.ru/20210212/tikhanovskaya-1597253002.html

https://ria.ru/20210211/konstitutsiya-1596989015.html

россия

минск

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, россия, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире