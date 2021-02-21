https://ria.ru/20210221/smi-1598478938.html

Двойные стандарты США к СМИ клонируются по всему миру, заявил Володин

Двойные стандарты США к СМИ клонируются по всему миру, заявил Володин

Двойные стандарты, применяемые в США к средствам массовой информации, распространились по всему миру, Россия отличается от других стран: у нас палитра... РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T14:57

2021-02-21T14:57

2021-02-21T15:02

россия

112 украина

youtube

госдума рф

владимир зеленский

вячеслав володин

дмитрий козак

сша

украина

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 фев - РИА Новости. Двойные стандарты, применяемые в США к средствам массовой информации, распространились по всему миру, Россия отличается от других стран: у нас палитра телеканалов и радиостанций, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин."Двойные стандарты продемонстрировали Соединенные Штаты Америки, а сейчас они просто стали клонироваться по всему миру. Просто берут и закрывают. Наша страна отличается от них, причем очень существенно. Вы видите, какая у нас палитра и телевизионных каналов, и радиостанций", - сказал Володин в эфире "Россия 1".В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210220/medvedchuk-1598374798.html

https://ria.ru/20210211/ukraina-1597104427.html

россия

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, 112 украина , youtube, госдума рф, владимир зеленский, вячеслав володин, дмитрий козак, сша, украина, в мире