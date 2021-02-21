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Двойные стандарты США к СМИ клонируются по всему миру, заявил Володин
Двойные стандарты США к СМИ клонируются по всему миру, заявил Володин
Двойные стандарты, применяемые в США к средствам массовой информации, распространились по всему миру, Россия отличается от других стран: у нас палитра... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T14:57
2021-02-21T15:02
россия
112 украина
youtube
госдума рф
владимир зеленский
вячеслав володин
дмитрий козак
сша
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 фев - РИА Новости. Двойные стандарты, применяемые в США к средствам массовой информации, распространились по всему миру, Россия отличается от других стран: у нас палитра телеканалов и радиостанций, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин."Двойные стандарты продемонстрировали Соединенные Штаты Америки, а сейчас они просто стали клонироваться по всему миру. Просто берут и закрывают. Наша страна отличается от них, причем очень существенно. Вы видите, какая у нас палитра и телевизионных каналов, и радиостанций", - сказал Володин в эфире "Россия 1".В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210220/medvedchuk-1598374798.html
https://ria.ru/20210211/ukraina-1597104427.html
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россия, 112 украина , youtube, госдума рф, владимир зеленский, вячеслав володин, дмитрий козак, сша, украина, в мире

Двойные стандарты США к СМИ клонируются по всему миру, заявил Володин

14:57 21.02.2021 (обновлено: 15:02 21.02.2021)
 
© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 фев - РИА Новости. Двойные стандарты, применяемые в США к средствам массовой информации, распространились по всему миру, Россия отличается от других стран: у нас палитра телеканалов и радиостанций, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Двойные стандарты продемонстрировали Соединенные Штаты Америки, а сейчас они просто стали клонироваться по всему миру. Просто берут и закрывают. Наша страна отличается от них, причем очень существенно. Вы видите, какая у нас палитра и телевизионных каналов, и радиостанций", - сказал Володин в эфире "Россия 1".
Председатель политсовета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
20 февраля, 16:43Сказано в эфире
"Абсурдные, нелепые проявления". Политолог о санкциях против Медведчука
В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали его проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны в YouTube.
В перечень ограничений, которые применяются к телеканалам, входят блокирования активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений. Также телекомпаниям запрещается пользоваться радиочастотным ресурсом Украины и ретранслировать телепрограммы.
Экран телевизора с интернет-трансляцией телеканалов 112.Украина и ZIK на платформе видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
11 февраля, 19:07
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Россия112 УкраинаYouTubeГосдума РФВладимир ЗеленскийВячеслав ВолодинДмитрий КозакСШАУкраинаВ мире
 
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