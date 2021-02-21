https://ria.ru/20210221/siriya-1598449545.html

Российские военные раздали продукты жителям поселка в Сирии

Российские военные раздали продукты жителям поселка в Сирии

Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) раздали 250 продуктовых наборов жителям поселка Шукайдила в сирийской провинции Алеппо. РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T09:01

2021-02-21T09:01

2021-02-21T09:01

война в сирии

россия

сирия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/148286/92/1482869299_0:184:5184:3100_1920x0_80_0_0_ed3f1fd79fef014c6b13dc1f9ae33c60.jpg

АЛЕППО (Сирия), 21 фев - РИА Новости. Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) раздали 250 продуктовых наборов жителям поселка Шукайдила в сирийской провинции Алеппо. Многие его жители принимали участие в сражениях с боевиками, которые все еще находятся неподалеку, сообщил журналистам представитель ЦПВС в провинции Алеппо Дмитрий Задорин."Население поддерживает действия вооружённых сил Российской Федерации. Многие из них принимали участие в борьбе с незаконными вооружёнными формирования, и поэтому было принято решение провести гуманитарную акцию в данном населённом пункте", - сказал Задорин.Он пояснил, что местным жителям после ухода незаконных вооруженных формирований с этой территории приходится жить в разрушенных домах, без воды и электричества. При этом, как рассказал журналистам представитель местной администрации Али Мухаммед, боевики все еще находятся слишком близко, поэтому многие жители района, покинувшие свои дома, опасаются возвращаться и восстанавливать инфраструктуру."В нашем районе 20 деревень. И до войны здесь было население - 45 тысяч человек. А сейчас осталось около 20 тысяч. Мы хотим вернуть людей, но боевики находятся уж слишком близко. И не все чувствуют безопасность здесь", - рассказал он.Жители поселка получили наборы, включающие рис, муку, сахар, чай и другие основные продукты. Акция собрала в том числе жителей соседних деревень, которые ожидают, что ЦПВС в ближайшее время поможет и им.ЦПВС работает в Сирии с 2016 года. C начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено более 2,7 тысячи гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил более 4,7 тысячи тонн.

https://ria.ru/20210219/shoygu-1598249782.html

https://ria.ru/20210217/siriya-1597858662.html

россия

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сирия, в мире