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Война в Сирии
https://ria.ru/20210221/siriya-1598449545.html
Российские военные раздали продукты жителям поселка в Сирии
Российские военные раздали продукты жителям поселка в Сирии
Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) раздали 250 продуктовых наборов жителям поселка Шукайдила в сирийской провинции Алеппо. РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T09:01
2021-02-21T09:01
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АЛЕППО (Сирия), 21 фев - РИА Новости. Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) раздали 250 продуктовых наборов жителям поселка Шукайдила в сирийской провинции Алеппо. Многие его жители принимали участие в сражениях с боевиками, которые все еще находятся неподалеку, сообщил журналистам представитель ЦПВС в провинции Алеппо Дмитрий Задорин."Население поддерживает действия вооружённых сил Российской Федерации. Многие из них принимали участие в борьбе с незаконными вооружёнными формирования, и поэтому было принято решение провести гуманитарную акцию в данном населённом пункте", - сказал Задорин.Он пояснил, что местным жителям после ухода незаконных вооруженных формирований с этой территории приходится жить в разрушенных домах, без воды и электричества. При этом, как рассказал журналистам представитель местной администрации Али Мухаммед, боевики все еще находятся слишком близко, поэтому многие жители района, покинувшие свои дома, опасаются возвращаться и восстанавливать инфраструктуру."В нашем районе 20 деревень. И до войны здесь было население - 45 тысяч человек. А сейчас осталось около 20 тысяч. Мы хотим вернуть людей, но боевики находятся уж слишком близко. И не все чувствуют безопасность здесь", - рассказал он.Жители поселка получили наборы, включающие рис, муку, сахар, чай и другие основные продукты. Акция собрала в том числе жителей соседних деревень, которые ожидают, что ЦПВС в ближайшее время поможет и им.ЦПВС работает в Сирии с 2016 года. C начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено более 2,7 тысячи гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил более 4,7 тысячи тонн.
https://ria.ru/20210219/shoygu-1598249782.html
https://ria.ru/20210217/siriya-1597858662.html
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россия, сирия, в мире

Российские военные раздали продукты жителям поселка в Сирии

09:01 21.02.2021
 
© AP Photo / Hassan AmmarРоссийский гуманитарный конвой в Алеппо
Российский гуманитарный конвой в Алеппо - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© AP Photo / Hassan Ammar
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АЛЕППО (Сирия), 21 фев - РИА Новости. Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) раздали 250 продуктовых наборов жителям поселка Шукайдила в сирийской провинции Алеппо. Многие его жители принимали участие в сражениях с боевиками, которые все еще находятся неподалеку, сообщил журналистам представитель ЦПВС в провинции Алеппо Дмитрий Задорин.
"Население поддерживает действия вооружённых сил Российской Федерации. Многие из них принимали участие в борьбе с незаконными вооружёнными формирования, и поэтому было принято решение провести гуманитарную акцию в данном населённом пункте", - сказал Задорин.
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Он пояснил, что местным жителям после ухода незаконных вооруженных формирований с этой территории приходится жить в разрушенных домах, без воды и электричества. При этом, как рассказал журналистам представитель местной администрации Али Мухаммед, боевики все еще находятся слишком близко, поэтому многие жители района, покинувшие свои дома, опасаются возвращаться и восстанавливать инфраструктуру.
"В нашем районе 20 деревень. И до войны здесь было население - 45 тысяч человек. А сейчас осталось около 20 тысяч. Мы хотим вернуть людей, но боевики находятся уж слишком близко. И не все чувствуют безопасность здесь", - рассказал он.
Жители поселка получили наборы, включающие рис, муку, сахар, чай и другие основные продукты. Акция собрала в том числе жителей соседних деревень, которые ожидают, что ЦПВС в ближайшее время поможет и им.
ЦПВС работает в Сирии с 2016 года. C начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено более 2,7 тысячи гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил более 4,7 тысячи тонн.
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