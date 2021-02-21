https://ria.ru/20210221/remont-1598510547.html

В Москве по госпрограмме отремонтируют двадцать нежилых зданий

В Москве по госпрограмме отремонтируют двадцать нежилых зданий

Двадцать нежилых зданий отремонтируют по госпрограмме "Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы", в 15 из них проведут капремонт, РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T20:18

2021-02-21T20:18

2021-02-21T20:21

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Двадцать нежилых зданий отремонтируют по госпрограмме "Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы", в 15 из них проведут капремонт, сообщается на сайте мэра столицы."Двадцать объектов нежилого фонда отремонтируют по госпрограмме "Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы". На шести из них уже начались работы", - говорится в сообщении.Отмечается, что на пяти объектах планируется завершить капитальный ремонт в июле. Это здания Международного союза общественных объединений "Российская ассоциация международного сотрудничества" (улица Машкова, дом 19), Госинспекции по недвижимости (Мясницкий проезд, дом 2/1), ГАУ "МосжилНИИпроект" (Каланчевская улица, дом 4/2, строение 1) и УФССП по Москве (Гольяновская улица, дом 4а и дом 4а, строение 2). Еще один объект планируется отремонтировать до конца года. Это здание Ресурсного центра поддержки социально ориентированных НКО, расположенное по адресу Ленинградский проспект, дом 5, строение 1."В этом году работы по капитальному ремонту стартуют еще на 14 объектах нежилого фонда. Это здания музыкальной школы (улица Марии Ульяновой, дом 29а), культурного центра "Дар" (улица Ленинская Слобода, дом 9), ОАТИ (улица Таганская, дом 30/2 строение 3), административные здания (Колодезный переулок, дом 14 и Ботанический переулок, дом 14), здание Службы уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка (Воронцовская улица, дом 11/12, строение 1), здание ГБУ "Мосволонтер" (Плетешковский переулок, дом 19, строение 9) и другие", — приводится на сайте сообщение пресс-службы Департамента капитального ремонта Москвы.Добавляется, что из 20 зданий капитально отремонтируют 15. В них поменяют перекрытия, укрепят проемы, выполнят усиление фундаментов. Также будут отремонтированы фасады и крыши, заменены все инженерные системы: электро- и водоснабжения, отопления, канализации, вентиляции и кондиционирования.

https://ria.ru/20210207/bolnitsa-1596371817.html

https://realty.ria.ru/20210209/remont-1596619054.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госинспекция по недвижимости, владимир машков, москва, общество