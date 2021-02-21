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https://ria.ru/20210221/rekord-1598462966.html
Знай наших: подвиги российских мужчин из Книги рекордов Гиннесса
Знай наших: подвиги российских мужчин из Книги рекордов Гиннесса
К Дню защитника Отечества мы собрали самые впечатляющие достижения российских мужчин из Книги рекордов Гиннесса. Чтобы попасть в это всемирно известное издание, РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T12:12
2021-02-21T12:12
сергей бурлаков
александр муромский
инфографика
россия
день защитника отечества
книга рекордов гиннесса
евгений малкин
федор конюхов
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К Дню защитника Отечества мы собрали самые впечатляющие достижения российских мужчин из Книги рекордов Гиннесса. Чтобы попасть в это всемирно известное издание, наши соотечественники подали заявку, заключили договор, установили рекорд в присутствии представителей компании Guinness World Records и получили сертификат. Материальное вознаграждение для участников не предусмотрено. Смотрите в инфографике Ria.ru, что именно совершили наши мужчины.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Российские мужчины из Книги рекордов Гиннесса
Российские мужчины из Книги рекордов Гиннесса
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видео, сергей бурлаков, александр муромский, россия, день защитника отечества, книга рекордов гиннесса, евгений малкин, федор конюхов, эдгард запашный, рекорды
Знай наших: подвиги российских мужчин из Книги рекордов Гиннесса
К Дню защитника Отечества мы собрали самые впечатляющие достижения российских мужчин из Книги рекордов Гиннесса. Чтобы попасть в это всемирно известное издание, наши соотечественники подали заявку, заключили договор, установили рекорд в присутствии представителей компании Guinness World Records и получили сертификат. Материальное вознаграждение для участников не предусмотрено. Смотрите в инфографике Ria.ru, что именно совершили наши мужчины.
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Знай наших: подвиги российских мужчин из Книги рекордов Гиннесса

12:12 21.02.2021
 
Читать ria.ru в
К Дню защитника Отечества мы собрали самые впечатляющие достижения российских мужчин из Книги рекордов Гиннесса. Чтобы попасть в это всемирно известное издание, наши соотечественники подали заявку, заключили договор, установили рекорд в присутствии представителей компании Guinness World Records и получили сертификат. Материальное вознаграждение для участников не предусмотрено. Смотрите в инфографике Ria.ru, что именно совершили наши мужчины.
 
ИнфографикаСергей БурлаковАлександр МуромскийРоссияДень защитника ОтечестваКнига рекордов ГиннессаЕвгений МалкинФедор КонюховЭдгард ЗапашныйРекорды
 
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