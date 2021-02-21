https://ria.ru/20210221/rekord-1598462966.html

Знай наших: подвиги российских мужчин из Книги рекордов Гиннесса

Знай наших: подвиги российских мужчин из Книги рекордов Гиннесса

К Дню защитника Отечества мы собрали самые впечатляющие достижения российских мужчин из Книги рекордов Гиннесса. Чтобы попасть в это всемирно известное издание, РИА Новости, 21.02.2021

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2021-02-21T12:12

сергей бурлаков

александр муромский

инфографика

россия

день защитника отечества

книга рекордов гиннесса

евгений малкин

федор конюхов

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К Дню защитника Отечества мы собрали самые впечатляющие достижения российских мужчин из Книги рекордов Гиннесса. Чтобы попасть в это всемирно известное издание, наши соотечественники подали заявку, заключили договор, установили рекорд в присутствии представителей компании Guinness World Records и получили сертификат. Материальное вознаграждение для участников не предусмотрено. Смотрите в инфографике Ria.ru, что именно совершили наши мужчины.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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