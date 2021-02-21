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При пожаре в Новой Москве погиб ребенок
При пожаре в Новой Москве погиб ребенок
Прокуратура Москвы начала проверку в связи с пожаром, произошедшим в частном доме в СНТ Простоквашино поселке Роговское в Новой Москве, где погиб ребенок,... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T13:49
2021-02-21T13:53
новая москва
новомосковский административный округ
москва
происшествия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку в связи с пожаром, произошедшим в частном доме в СНТ Простоквашино поселке Роговское в Новой Москве, где погиб ребенок, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."По предварительной информации, 21 февраля в садовом товариществе произошел пожар в частном жилом доме. После тушения обнаружено тело пятилетнего мальчика, находившегося в момент пожара в доме без присмотра взрослых", - говорится в сообщении.Как пояснил РИА Новости источник в экстренных службах, на пожаре также пострадал один взрослый.В прокуратуре отмечают, что в ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по заботе о ребенке.Для координации действий правоохранительных органов на месте происшествия находится заместитель прокурора Троицкого и Новомосковского административных округов Александр Алисов.
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новая москва, новомосковский административный округ, москва, происшествия

При пожаре в Новой Москве погиб ребенок

13:49 21.02.2021 (обновлено: 13:53 21.02.2021)
 
© Фото : Прокуратура МосквыНа месте пожара в СНТ Простоквашино, Новая Москва
На месте пожара в СНТ Простоквашино, Новая Москва - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© Фото : Прокуратура Москвы
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку в связи с пожаром, произошедшим в частном доме в СНТ Простоквашино поселке Роговское в Новой Москве, где погиб ребенок, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"По предварительной информации, 21 февраля в садовом товариществе произошел пожар в частном жилом доме. После тушения обнаружено тело пятилетнего мальчика, находившегося в момент пожара в доме без присмотра взрослых", - говорится в сообщении.
Как пояснил РИА Новости источник в экстренных службах, на пожаре также пострадал один взрослый.
В прокуратуре отмечают, что в ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по заботе о ребенке.
Для координации действий правоохранительных органов на месте происшествия находится заместитель прокурора Троицкого и Новомосковского административных округов Александр Алисов.
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