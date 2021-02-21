https://ria.ru/20210221/pozhar-1598472208.html

При пожаре в Новой Москве погиб ребенок

При пожаре в Новой Москве погиб ребенок

Прокуратура Москвы начала проверку в связи с пожаром, произошедшим в частном доме в СНТ Простоквашино поселке Роговское в Новой Москве, где погиб ребенок,... РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T13:49

2021-02-21T13:49

2021-02-21T13:53

новая москва

новомосковский административный округ

москва

происшествия

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку в связи с пожаром, произошедшим в частном доме в СНТ Простоквашино поселке Роговское в Новой Москве, где погиб ребенок, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."По предварительной информации, 21 февраля в садовом товариществе произошел пожар в частном жилом доме. После тушения обнаружено тело пятилетнего мальчика, находившегося в момент пожара в доме без присмотра взрослых", - говорится в сообщении.Как пояснил РИА Новости источник в экстренных службах, на пожаре также пострадал один взрослый.В прокуратуре отмечают, что в ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по заботе о ребенке.Для координации действий правоохранительных органов на месте происшествия находится заместитель прокурора Троицкого и Новомосковского административных округов Александр Алисов.

https://ria.ru/20210220/pozhary-1598290150.html

новая москва

новомосковский административный округ

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новая москва, новомосковский административный округ, москва, происшествия