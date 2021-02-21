https://ria.ru/20210221/podorozhanie-1598214465.html

Слаще морковки. Почему так дорожают овощи

Слаще морковки. Почему так дорожают овощи

В январе морковь и картофель подорожали в магазинах более чем на треть. И это притом что оба продукта относятся к социально значимым. Тем временем помидоры... РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T08:00

2021-02-21T08:00

2021-02-21T08:07

морковь

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цены

инфляция

экономика

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости, Ирина Бадмаева. В январе морковь и картофель подорожали в магазинах более чем на треть. И это притом что оба продукта относятся к социально значимым. Тем временем помидоры прибавили в цене 20 процентов, чуть меньше — огурцы. Как долго нам придется переплачивать за плодоовощную продукцию, выяснило РИА Новости. Овощной отрывВ прошлом году картофель в среднем стоил 22 рубля, теперь — 31, морковь — 27 и 37. Подорожали и другие овощи. Даже репчатый лук — на десять процентов. Исключение — белокочанная капуста.Зимой мы привычно тратим на овощи больше — ничего не попишешь, сезонность. Однако на этот раз с ценами явный перебор. В Министерстве сельского хозяйства указывают на погоду. В прошлом году в центральной части России, где больше всего выращивают картофель, урожай пострадал от ливней. Сибирь, Урал, Алтай и Ставропольский край, наоборот, измучила засуха. В результате получили 19 с половиной миллионов тонн "второго хлеба" — на 11 процентов меньше, чем в 2019 году, когда урожай был рекордным. Поэтому в январе 2020-го в опте картофель отдавали практически по себестоимости — около десяти рублей за килограмм. Кроме того, россияне стали меньше выращивать на продажу. И сейчас спрос превышает предложение. В Московской области килограмм, по данным Картофельного союза, оптом обойдется в 16–20 рублей. Непогода также повлияла на размер плода — картошка попросту измельчала. На рынке усилилась конкуренция за крупнокалиберный продукт и, соответственно, повысились цены. Надо учесть еще импорт, которым торговые сети покрывают дефицит. Как пояснили в Минсельхозе, в магазины поступает молодой картофель из Египта и стран Средиземноморья, который "существенного дороже отечественного". Что касается моркови, то в прошлом году сельхозпроизводители посадили ее меньше, сообщили в Плодоовощном союзе. В 2019-м, наоборот, было перепроизводство, и цена упала. Так, в январе 2020 года килограмм моркови подешевел в рознице по сравнению с тем же месяцем 2019-го в среднем на 16 процентов.Помидорам ввоз заказанНа помидорах сказалась нехватка импорта. В декабре Россельхознадзор запретил ввоз томатов из Армавирской области Армении и Азербайджана. В овощах нашли опасных вредителей. Азербайджан — крупнейший поставщик свежих и охлажденных томатов в Россию. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в 2019-м мы оттуда получили 172,3 тысячи тонн помидоров на сумму почти в 189 миллионов долларов. Это около 30% всего импорта. На втором месте с большим отрывом была Турция — 94 тысячи тонн (113,6 миллиона долларов), третье занял Китай (69,4 тысячи тонн, 84 миллиона долларов). За девять месяцев 2020-го из Азербайджана к нам поступили 153 тысячи тонн на 169,6 миллиона долларов.Армения в 2019 году была восьмой: 23,2 тысячи тонн на 20,6 миллиона долларов, или около четырех процентов. В 2020-м — 20,3 тысячи тонн на 21,8 миллиона долларов. По сведениям ФТС, импорт всех овощей в январе 2021 года — лишь 61,3% от аналогичного показателя 2020-го. Как отмечают аграрии, помидоры и картофель — самые популярные не только среди овощей, но и в целом в потребительской корзине. Однако томаты не считаются социально значимыми, в отличие, например, от яблок. И не входят в список товаров, для которых государство может устанавливать предельные розничные цены. Такое допустимо, если в течение месяца хотя бы в одном регионе рост цен превысит 30%. Напомним, в конце прошлого года Владимир Путин возмутился резким подорожанием продовольствия. Особенно базовых продуктов, таких как подсолнечное масло, макароны и сахар (цена которого взлетела на 71%). Президент потребовал срочно принять меры, отметив, что пандемия не оправдание. Правительство отреагировало: с 1 января заморозили цены на сахар и растительное масло. К слову, в перечень социально значимых товаров входит не самая популярная у россиян крупа — пшено, которую потребители покупают в среднем два раза в год.А вот свежие овощи пользуются спросом. В январе — марте не менее раза в день они появляются на столе у 45% жителей крупных городов, в июле — сентябре, когда предложение в избытке, — у 63%. В среднем россиянин потребляет 109 килограммов овощей в год, подсчитали в центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка.Рубль, нефть, время. Что толкает цены вверхНельзя забывать, что время играет против низких цен на плодоовощную продукцию. Во-первых, срок хранения короткий. Во-вторых, сезонный цикл производства длинный. Плюс тарифы на электро- и тепловую энергию, которые повышаются ежегодно, и монополизм крупных производителей и торговых сетей. Внутренние цены зависят от мировых, а они поднимаются с весны прошлого года. Индекс, рассчитываемый Всемирной продовольственной организацией, достиг в январе среднемесячного максимума с июля 2014-го.Подливают масла в огонь и нефтяные котировки, влияющие на топливо и рубль. "Курс национальной валюты отражается как в стоимости импортных товаров, так и затратах отечественных сельхозпроизводителей. Дорожают импортные удобрения, запчасти для техники, кормовые добавки. Укрепление рубля способствует стабилизации цен продовольственных товаров, ослабление — взлету", — отмечает Мария Долгова, доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова. Однако доллар в последние месяцы замедлил рост и нет особых предпосылок для серьезной девальвации рубля. Импорт уменьшится, когда ему на смену придет новый российский урожай. "Подорожание в дальнейшем ограничится платежеспособностью потребителей. Поэтому продавцы вряд ли смогут значимо поднять стоимость плодоовощной продукции относительно нынешних максимумов. Соответственно, весной-летом мы увидим стабилизацию. По итогам года цены, вероятно, лишь немного опередят общую инфляцию и поднимутся не более чем на пять-семь процентов по сравнению с 2020-м", — полагает Марк Гойхман, главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade. Оптимистично настроены и в Минсельхозе. В ведомстве коррекцию ждут в июне. Впрочем, как показывает практика, расслабляться не стоит. Цены в России имеют свойство после падения вновь идти в гору.

https://ria.ru/20210206/tseny--1596159911.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

морковь, курс рубля, цены, инфляция, экономика