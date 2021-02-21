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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210221/podmoskove-1598499005.html
Дорожные службы Подмосковья перешли в усиленный режим работы из-за снега
Дорожные службы Подмосковья перешли в усиленный режим работы из-за снега
Дорожные и коммунальные службы Подмосковья переведены в усиленный режим работы из-за снега, заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T17:59
2021-02-21T18:05
новости подмосковья
алексей гержик
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Дорожные и коммунальные службы Подмосковья переведены в усиленный режим работы из-за снега, заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик."Дорожные службы переведены на усиленный режим работы на подведомственных дорожных объектах. В уборке дорог сейчас задействовано более 2,3 тыс. единиц техники и почти 2,7 тысяч человек, при необходимости будет задействованы дополнительные ресурсы", - приводит слова Гержика пресс-служба министерства в своём Telegram-канале.По его словам, техника в первую очередь проводит очистку проезжей части и противогололёдную обработку на вылетных магистралях, подъездных дорогах к объектам социальной инфраструктуры, маршрутах общественного транспорта, а также дорогах, которые обеспечивают передвижение экстренных служб.Как отмечается пресс-служба, в усиленном режиме работают также коммунальные службы. В уборке дворов, общественных территорий задействовано более 1,6 тысячи единиц техники и свыше 15 тысяч дворников.Минтранс Подмосковья призывает автомобилистов быть аккуратными на дорогах. При усилении снега, по возможности, минимизировать поездки на личном транспорте.
https://ria.ru/20210218/poezdki-1598088266.html
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алексей гержик, московская область (подмосковье), общество

Дорожные службы Подмосковья перешли в усиленный режим работы из-за снега

17:59 21.02.2021 (обновлено: 18:05 21.02.2021)
 
© Фото : пресс-служба правительства Московской областиСнегопад в Московской области
Снегопад в Московской области - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Дорожные и коммунальные службы Подмосковья переведены в усиленный режим работы из-за снега, заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
"Дорожные службы переведены на усиленный режим работы на подведомственных дорожных объектах. В уборке дорог сейчас задействовано более 2,3 тыс. единиц техники и почти 2,7 тысяч человек, при необходимости будет задействованы дополнительные ресурсы", - приводит слова Гержика пресс-служба министерства в своём Telegram-канале.
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По его словам, техника в первую очередь проводит очистку проезжей части и противогололёдную обработку на вылетных магистралях, подъездных дорогах к объектам социальной инфраструктуры, маршрутах общественного транспорта, а также дорогах, которые обеспечивают передвижение экстренных служб.
Как отмечается пресс-служба, в усиленном режиме работают также коммунальные службы. В уборке дворов, общественных территорий задействовано более 1,6 тысячи единиц техники и свыше 15 тысяч дворников.
Минтранс Подмосковья призывает автомобилистов быть аккуратными на дорогах. При усилении снега, по возможности, минимизировать поездки на личном транспорте.
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Новости ПодмосковьяАлексей ГержикМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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