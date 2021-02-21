https://ria.ru/20210221/podmoskove-1598499005.html

Дорожные службы Подмосковья перешли в усиленный режим работы из-за снега

Дорожные службы Подмосковья перешли в усиленный режим работы из-за снега

Дорожные и коммунальные службы Подмосковья переведены в усиленный режим работы из-за снега, заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской... РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T17:59

2021-02-21T17:59

2021-02-21T18:05

новости подмосковья

алексей гержик

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Дорожные и коммунальные службы Подмосковья переведены в усиленный режим работы из-за снега, заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик."Дорожные службы переведены на усиленный режим работы на подведомственных дорожных объектах. В уборке дорог сейчас задействовано более 2,3 тыс. единиц техники и почти 2,7 тысяч человек, при необходимости будет задействованы дополнительные ресурсы", - приводит слова Гержика пресс-служба министерства в своём Telegram-канале.По его словам, техника в первую очередь проводит очистку проезжей части и противогололёдную обработку на вылетных магистралях, подъездных дорогах к объектам социальной инфраструктуры, маршрутах общественного транспорта, а также дорогах, которые обеспечивают передвижение экстренных служб.Как отмечается пресс-служба, в усиленном режиме работают также коммунальные службы. В уборке дворов, общественных территорий задействовано более 1,6 тысячи единиц техники и свыше 15 тысяч дворников.Минтранс Подмосковья призывает автомобилистов быть аккуратными на дорогах. При усилении снега, по возможности, минимизировать поездки на личном транспорте.

https://ria.ru/20210218/poezdki-1598088266.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210215/sneg-1597589601.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей гержик, московская область (подмосковье), общество