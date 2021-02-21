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Развеян популярный миф о хлебе
Развеян популярный миф о хлебе
Регулярное употребление в пищу ржаного хлеба способствует профилактике заболеваний и, вопреки расхожему мнению, не приводит к ожирению. Об этом сообщает... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T06:11
2021-02-21T12:59
россия
хлеб
общество
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Регулярное употребление в пищу ржаного хлеба способствует профилактике заболеваний и, вопреки расхожему мнению, не приводит к ожирению. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на директора Научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности Марину Костюченко.Эксперт опровергла утверждение о том, что употребление хлеба является причиной набора избыточного веса. "Съедая кусок черного или ржаного хлеба на завтрак, вы не наберете ни килограммы, ни даже граммы. Питательность его невысока, в буханке содержится 250-500 килокалорий", — сказала она.Специалист также пояснила, что в хлебе из ржаной муки содержание пищевых волокон выше, чем в овощах и фруктах, белки ржи более полноценны по аминокислотному составу, а железа в нем в три раза больше, чем в говядине."Постоянное потребление такой продукции способствует сохранению здоровья, профилактике сердечно-сосудистых и других заболеваний", — сказала Костюченко.Ранее стало известно, что частое употребление яиц может повысить риск смерти. Дело в том, что в этом продукте содержится большое количество жиров и холестерина, повышающих риск развития инфарктов и других проблем со здоровьем. Ученые призвали население отказаться от частого употребления яиц, в особенности желтков.
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россия, хлеб, общество

Развеян популярный миф о хлебе

06:11 21.02.2021 (обновлено: 12:59 21.02.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГотовая хлебобулочная продукция
Готовая хлебобулочная продукция - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Регулярное употребление в пищу ржаного хлеба способствует профилактике заболеваний и, вопреки расхожему мнению, не приводит к ожирению. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на директора Научно-исследовательского института хлебопекарной промышленности Марину Костюченко.
Эксперт опровергла утверждение о том, что употребление хлеба является причиной набора избыточного веса. "Съедая кусок черного или ржаного хлеба на завтрак, вы не наберете ни килограммы, ни даже граммы. Питательность его невысока, в буханке содержится 250-500 килокалорий", — сказала она.
Специалист также пояснила, что в хлебе из ржаной муки содержание пищевых волокон выше, чем в овощах и фруктах, белки ржи более полноценны по аминокислотному составу, а железа в нем в три раза больше, чем в говядине.
"Постоянное потребление такой продукции способствует сохранению здоровья, профилактике сердечно-сосудистых и других заболеваний", — сказала Костюченко.
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Ранее стало известно, что частое употребление яиц может повысить риск смерти. Дело в том, что в этом продукте содержится большое количество жиров и холестерина, повышающих риск развития инфарктов и других проблем со здоровьем. Ученые призвали население отказаться от частого употребления яиц, в особенности желтков.
 
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