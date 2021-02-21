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https://ria.ru/20210221/nefteprovod-1598437168.html
Киев национализировал часть нефтепровода "Самара-Западное направление"
Киев национализировал часть нефтепровода "Самара-Западное направление"
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о возврате в... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T00:50
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россия
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 21 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о возврате в собственность Киева участка нефтепровода "Самара-Западное направление".Такое решение СНБО принял днем ранее. В дополнении к документу говорится, что речь идет о возвращении в государственную собственность украинского участка нефтепровода "Самара-Западное направление", которое эксплуатирует ООО "ПрикарпатЗападтранс". Он предназначен для прокачки дизельного топлива из России и Белоруссии для Украины и транзита в Европу.Зеленский также ввел в действие решение СНБО о санкциях против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попали депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко. Сам Медведчук назвал санкции незаконными. В начале февраля президент Украины своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и их владельца, депутата Рады от ОПЗЖ Тараса Козака. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с Медведчуком.Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны на YouTube.
https://ria.ru/20210220/peskov-1598380930.html
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россия, владимир зеленский, украина, в мире

Киев национализировал часть нефтепровода "Самара-Западное направление"

00:50 21.02.2021 (обновлено: 02:25 21.02.2021)
 
© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкНефтепровод
Нефтепровод - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© РИА Новости / Иван Руднев
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КИЕВ, 21 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о возврате в собственность Киева участка нефтепровода "Самара-Западное направление".
Такое решение СНБО принял днем ранее.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021 "О принятии мер по защите имущественных интересов государства", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте офиса президента.

В дополнении к документу говорится, что речь идет о возвращении в государственную собственность украинского участка нефтепровода "Самара-Западное направление", которое эксплуатирует ООО "ПрикарпатЗападтранс". Он предназначен для прокачки дизельного топлива из России и Белоруссии для Украины и транзита в Европу.
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Зеленский также ввел в действие решение СНБО о санкциях против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попали депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко. Сам Медведчук назвал санкции незаконными.
В начале февраля президент Украины своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и их владельца, депутата Рады от ОПЗЖ Тараса Козака. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с Медведчуком.
Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны на YouTube.
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