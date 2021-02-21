Киев национализировал часть нефтепровода "Самара-Западное направление"
00:50 21.02.2021 (обновлено: 02:25 21.02.2021)
КИЕВ, 21 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о возврате в собственность Киева участка нефтепровода "Самара-Западное направление".
Такое решение СНБО принял днем ранее.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021 "О принятии мер по защите имущественных интересов государства", - говорится в тексте указа, опубликованном на сайте офиса президента.
В дополнении к документу говорится, что речь идет о возвращении в государственную собственность украинского участка нефтепровода "Самара-Западное направление", которое эксплуатирует ООО "ПрикарпатЗападтранс". Он предназначен для прокачки дизельного топлива из России и Белоруссии для Украины и транзита в Европу.
Зеленский также ввел в действие решение СНБО о санкциях против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попали депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко. Сам Медведчук назвал санкции незаконными.
В начале февраля президент Украины своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и их владельца, депутата Рады от ОПЗЖ Тараса Козака. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с Медведчуком.
Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны на YouTube.