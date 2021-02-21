https://ria.ru/20210221/nefteprovod-1598437168.html

Киев национализировал часть нефтепровода "Самара-Западное направление"

Киев национализировал часть нефтепровода "Самара-Западное направление"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о возврате в... РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T00:50

2021-02-21T00:50

2021-02-21T02:25

россия

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 21 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о возврате в собственность Киева участка нефтепровода "Самара-Западное направление".Такое решение СНБО принял днем ранее. В дополнении к документу говорится, что речь идет о возвращении в государственную собственность украинского участка нефтепровода "Самара-Западное направление", которое эксплуатирует ООО "ПрикарпатЗападтранс". Он предназначен для прокачки дизельного топлива из России и Белоруссии для Украины и транзита в Европу.Зеленский также ввел в действие решение СНБО о санкциях против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. В санкционный список среди прочих попали депутат Верховной рады от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко. Сам Медведчук назвал санкции незаконными. В начале февраля президент Украины своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и их владельца, депутата Рады от ОПЗЖ Тараса Козака. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, и их ассоциируют с Медведчуком.Телеканалы прекратили эфирное вещание, но остались доступны на YouTube.

https://ria.ru/20210220/peskov-1598380930.html

https://ria.ru/20210220/sanktsii-1598338642.html

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россия, владимир зеленский, украина, в мире