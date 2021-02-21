https://ria.ru/20210221/na-dlinnom-povodke-istoriya-agentstva-pechati-novosti-1598457367.html
На длинном поводке: история агентства печати "Новости"
На длинном поводке: история агентства печати "Новости"
В 2021 году исполняется 60 лет со дня создания Агентства печати "Новости" (АПН), которое стало ведущим информационным и публицистическим органом общественных организаций СССР.
2021-02-21T10:50
2021-02-21T10:50
2021-02-21T10:50
видео
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Представительства АПН находились в более чем 120 странах мира. Агентство издавало 60 иллюстрированных газет и журналов на 45 языках мира разовым тиражом 4,3 миллиона экземпляров. Издательство агентства выпускало более 200 книг и брошюр общим тиражом около 20 миллионов в год. От Совинформбюро и АПН ведут свою историю крупнейшие международные новостные агентства – РИА Новости и МИА "Россия сегодня".
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/15/1598457215_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_b50b01c554eb45ae0d91fb3d6ba34e74.jpg
На длинном поводке: история агентства печати "Новости"
В 2021 году исполняется 60 лет со дня создания Агентства печати "Новости" (АПН), которое стало ведущим информационным и публицистическим органом общественных организаций СССР.
Представительства АПН находились в более чем 120 странах мира. Агентство издавало 60 иллюстрированных газет и журналов на 45 языках мира разовым тиражом 4,3 миллиона экземпляров. Издательство агентства выпускало более 200 книг и брошюр общим тиражом около 20 миллионов в год.
От Совинформбюро и АПН ведут свою историю крупнейшие международные новостные агентства – РИА Новости и МИА "Россия сегодня".
2021-02-21T10:50
true
PT3M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, видео
На длинном поводке: история агентства печати "Новости"
В 2021 году исполняется 60 лет со дня создания Агентства печати "Новости" (АПН), которое стало ведущим информационным и публицистическим органом общественных организаций СССР.
2021-02-21T10:50
true
PT3M08S
На длинном поводке: история агентства печати "Новости"
В 2021 году исполняется 60 лет со дня создания Агентства печати "Новости" (АПН), которое стало ведущим информационным и публицистическим органом общественных организаций СССР.