https://ria.ru/20210221/na-dlinnom-povodke-istoriya-agentstva-pechati-novosti-1598457367.html

На длинном поводке: история агентства печати "Новости"

На длинном поводке: история агентства печати "Новости"

В 2021 году исполняется 60 лет со дня создания Агентства печати "Новости" (АПН), которое стало ведущим информационным и публицистическим органом общественных организаций СССР.

2021-02-21T10:50

2021-02-21T10:50

2021-02-21T10:50

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Представительства АПН находились в более чем 120 странах мира. Агентство издавало 60 иллюстрированных газет и журналов на 45 языках мира разовым тиражом 4,3 миллиона экземпляров. Издательство агентства выпускало более 200 книг и брошюр общим тиражом около 20 миллионов в год. От Совинформбюро и АПН ведут свою историю крупнейшие международные новостные агентства – РИА Новости и МИА "Россия сегодня".

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

На длинном поводке: история агентства печати "Новости" В 2021 году исполняется 60 лет со дня создания Агентства печати "Новости" (АПН), которое стало ведущим информационным и публицистическим органом общественных организаций СССР. Представительства АПН находились в более чем 120 странах мира. Агентство издавало 60 иллюстрированных газет и журналов на 45 языках мира разовым тиражом 4,3 миллиона экземпляров. Издательство агентства выпускало более 200 книг и брошюр общим тиражом около 20 миллионов в год. От Совинформбюро и АПН ведут свою историю крупнейшие международные новостные агентства – РИА Новости и МИА "Россия сегодня". 2021-02-21T10:50 true PT3M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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