https://ria.ru/20210221/maski-1598506248.html

Главный инфекционист США оценил сроки отмены масочного режима

Главный инфекционист США оценил сроки отмены масочного режима

Американцам, возможно, придется носить маски в целях защиты от коронавируса и в 2022 году, заявил в воскресенье главный инфекционист США Энтони Фаучи. РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T19:28

2021-02-21T19:28

2021-02-21T19:30

распространение коронавируса

энтони фаучи

коронавирус covid-19

коронавирусы

джо байден

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Американцам, возможно, придется носить маски в целях защиты от коронавируса и в 2022 году, заявил в воскресенье главный инфекционист США Энтони Фаучи."Я думаю, что это возможно", - сказал он в эфире телеканала CNN, отвечая на соответствующий вопрос.Он добавил, что не может предсказывать, когда жизнь людей может вернуться в состояние, какой она была до пандемии. Ранее и он, и президент США Джо Байден выражали надежду, что это может произойти к 2022 году."Я совершенно согласен с президентом, что, когда придут осень и зима, к концу года мы будем приближаться к нормальной ситуации. Может, это будет не полностью, как это было в ноябре 2019 года, но это будет гораздо лучше того, что происходит сейчас", - сказал специалист.Сроки ношения масок зависят, по его словам, от динамики распространения вируса: если этот показатель серьезно снизится до такой степени, когда угроза контакта с носителем вируса будет минимальной, а большая часть населения будет привита, тогда можно будет говорить об отмене ношения масок.

https://ria.ru/20210215/maski-1597548589.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энтони фаучи, коронавирус covid-19, коронавирусы, джо байден, сша, в мире