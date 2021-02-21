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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210221/maski-1598506248.html
Главный инфекционист США оценил сроки отмены масочного режима
Главный инфекционист США оценил сроки отмены масочного режима
Американцам, возможно, придется носить маски в целях защиты от коронавируса и в 2022 году, заявил в воскресенье главный инфекционист США Энтони Фаучи. РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T19:28
2021-02-21T19:30
распространение коронавируса
энтони фаучи
коронавирус covid-19
коронавирусы
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Американцам, возможно, придется носить маски в целях защиты от коронавируса и в 2022 году, заявил в воскресенье главный инфекционист США Энтони Фаучи."Я думаю, что это возможно", - сказал он в эфире телеканала CNN, отвечая на соответствующий вопрос.Он добавил, что не может предсказывать, когда жизнь людей может вернуться в состояние, какой она была до пандемии. Ранее и он, и президент США Джо Байден выражали надежду, что это может произойти к 2022 году."Я совершенно согласен с президентом, что, когда придут осень и зима, к концу года мы будем приближаться к нормальной ситуации. Может, это будет не полностью, как это было в ноябре 2019 года, но это будет гораздо лучше того, что происходит сейчас", - сказал специалист.Сроки ношения масок зависят, по его словам, от динамики распространения вируса: если этот показатель серьезно снизится до такой степени, когда угроза контакта с носителем вируса будет минимальной, а большая часть населения будет привита, тогда можно будет говорить об отмене ношения масок.
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энтони фаучи, коронавирус covid-19, коронавирусы, джо байден, сша, в мире

Главный инфекционист США оценил сроки отмены масочного режима

19:28 21.02.2021 (обновлено: 19:30 21.02.2021)
 
© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанкЛюди в медицинских масках на улице Нью-Йорка
Люди в медицинских масках на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© РИА Новости / Брайан Смит
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Американцам, возможно, придется носить маски в целях защиты от коронавируса и в 2022 году, заявил в воскресенье главный инфекционист США Энтони Фаучи.
"Я думаю, что это возможно", - сказал он в эфире телеканала CNN, отвечая на соответствующий вопрос.
Пассажиры в защитных масках на железнодорожной станции в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
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Он добавил, что не может предсказывать, когда жизнь людей может вернуться в состояние, какой она была до пандемии. Ранее и он, и президент США Джо Байден выражали надежду, что это может произойти к 2022 году.
"Я совершенно согласен с президентом, что, когда придут осень и зима, к концу года мы будем приближаться к нормальной ситуации. Может, это будет не полностью, как это было в ноябре 2019 года, но это будет гораздо лучше того, что происходит сейчас", - сказал специалист.
Сроки ношения масок зависят, по его словам, от динамики распространения вируса: если этот показатель серьезно снизится до такой степени, когда угроза контакта с носителем вируса будет минимальной, а большая часть населения будет привита, тогда можно будет говорить об отмене ношения масок.
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Распространение коронавирусаЭнтони ФаучиКоронавирус COVID-19КоронавирусыДжо БайденСШАВ мире
 
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