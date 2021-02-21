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Умер спикер заксобрания Забайкалья Игорь Лиханов
Умер спикер заксобрания Забайкалья Игорь Лиханов
Председатель заксобрания Забайкальского края Игорь Лиханов скончался после продолжительной болезни на 67-м году жизни, сообщается на сайте органа. РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T09:29
2021-02-21T09:29
2021-02-21T09:29
забайкальский край
общество
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КРАСНОЯРСК, 21 фев - РИА Новости. Председатель заксобрания Забайкальского края Игорь Лиханов скончался после продолжительной болезни на 67-м году жизни, сообщается на сайте органа."Двадцать первого февраля после тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни председатель Законодательного cобрания Забайкальского края, заслуженный врач РФ Игорь Лиханов", - говорится в сообщении.Лиханов родился 18 марта 1953 года на руднике Ангатуй Ононского района Читинской области. В 1976 году окончил Читинский государственный медицинский институт по специальности "Лечебное дело". C 2004 года он являлся депутатом Читинской областной думы, а затем и заксобрания края. В краевом парламенте второго созыва он был избран на должность председателя комитета по социальной политике, а в апреле 2016 года председателем заксобрания.
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забайкальский край, общество
КРАСНОЯРСК, 21 фев - РИА Новости.
Председатель заксобрания Забайкальского края
Игорь Лиханов скончался после продолжительной болезни на 67-м году жизни, сообщается на сайте органа.
"Двадцать первого февраля после тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни председатель Законодательного cобрания Забайкальского края, заслуженный врач РФ Игорь Лиханов", - говорится в сообщении.
Лиханов родился 18 марта 1953 года на руднике Ангатуй Ононского района Читинской области. В 1976 году окончил Читинский государственный медицинский институт по специальности "Лечебное дело". C 2004 года он являлся депутатом Читинской областной думы, а затем и заксобрания края. В краевом парламенте второго созыва он был избран на должность председателя комитета по социальной политике, а в апреле 2016 года председателем заксобрания.