https://ria.ru/20210221/likhanov-1598451109.html

Умер спикер заксобрания Забайкалья Игорь Лиханов

Умер спикер заксобрания Забайкалья Игорь Лиханов

Председатель заксобрания Забайкальского края Игорь Лиханов скончался после продолжительной болезни на 67-м году жизни, сообщается на сайте органа. РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T09:29

2021-02-21T09:29

2021-02-21T09:29

забайкальский край

общество

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КРАСНОЯРСК, 21 фев - РИА Новости. Председатель заксобрания Забайкальского края Игорь Лиханов скончался после продолжительной болезни на 67-м году жизни, сообщается на сайте органа."Двадцать первого февраля после тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни председатель Законодательного cобрания Забайкальского края, заслуженный врач РФ Игорь Лиханов", - говорится в сообщении.Лиханов родился 18 марта 1953 года на руднике Ангатуй Ононского района Читинской области. В 1976 году окончил Читинский государственный медицинский институт по специальности "Лечебное дело". C 2004 года он являлся депутатом Читинской областной думы, а затем и заксобрания края. В краевом парламенте второго созыва он был избран на должность председателя комитета по социальной политике, а в апреле 2016 года председателем заксобрания.

забайкальский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

забайкальский край, общество