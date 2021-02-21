https://ria.ru/20210221/koronavirus-1598481635.html
Эксперт оценил вероятность передачи COVID-19 нетяжелой формы
Эксперт оценил вероятность передачи COVID-19 нетяжелой формы
COVID-19 наиболее активно передается от человека к человеку в первую неделю после заражения, человек с нетяжелой формой заболевания перестает быть заразным для... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T15:21
2021-02-21T15:21
2021-02-21T15:21
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1b/1591111199_0:239:2943:1894_1920x0_80_0_0_e2d13837ef7205f0b0d8b68c9dad0717.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 фев - РИА Новости. COVID-19 наиболее активно передается от человека к человеку в первую неделю после заражения, человек с нетяжелой формой заболевания перестает быть заразным для окружающих через 11 дней, рассказал заведующий отделом "Коллекция микроорганизмов" государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Олег Пьянков в эфире телеканала "Россия 1"."Данные показывают, что наиболее активно он (COVID-19) передается в первые 5-7 дней после заражения. Как правило, после одиннадцатого дня, если у человека нетяжелая форма, не подтверждается рост у него генетического материала, конечно, то скорее всего, этот человек не опасен", - рассказал Пьянков.
https://ria.ru/20210221/vaktsina-1598479668.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1b/1591111199_305:170:2809:2048_1920x0_80_0_0_64bdaf2bdbd964eeb59fbcf6fcac4340.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество