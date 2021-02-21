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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210221/koronavirus-1598481635.html
Эксперт оценил вероятность передачи COVID-19 нетяжелой формы
Эксперт оценил вероятность передачи COVID-19 нетяжелой формы
COVID-19 наиболее активно передается от человека к человеку в первую неделю после заражения, человек с нетяжелой формой заболевания перестает быть заразным для... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T15:21
2021-02-21T15:21
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 фев - РИА Новости. COVID-19 наиболее активно передается от человека к человеку в первую неделю после заражения, человек с нетяжелой формой заболевания перестает быть заразным для окружающих через 11 дней, рассказал заведующий отделом "Коллекция микроорганизмов" государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Олег Пьянков в эфире телеканала "Россия 1"."Данные показывают, что наиболее активно он (COVID-19) передается в первые 5-7 дней после заражения. Как правило, после одиннадцатого дня, если у человека нетяжелая форма, не подтверждается рост у него генетического материала, конечно, то скорее всего, этот человек не опасен", - рассказал Пьянков.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество

Эксперт оценил вероятность передачи COVID-19 нетяжелой формы

15:21 21.02.2021
 
© РИА Новости / Сергей ГунеевПассажиры в защитных масках на эскалаторе в московском метрополитене
Пассажиры в защитных масках на эскалаторе в московском метрополитене - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 фев - РИА Новости. COVID-19 наиболее активно передается от человека к человеку в первую неделю после заражения, человек с нетяжелой формой заболевания перестает быть заразным для окружающих через 11 дней, рассказал заведующий отделом "Коллекция микроорганизмов" государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Олег Пьянков в эфире телеканала "Россия 1".
"Данные показывают, что наиболее активно он (COVID-19) передается в первые 5-7 дней после заражения. Как правило, после одиннадцатого дня, если у человека нетяжелая форма, не подтверждается рост у него генетического материала, конечно, то скорее всего, этот человек не опасен", - рассказал Пьянков.
Российская вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
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