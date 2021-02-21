https://ria.ru/20210221/koronavirus-1598481635.html

Эксперт оценил вероятность передачи COVID-19 нетяжелой формы

Эксперт оценил вероятность передачи COVID-19 нетяжелой формы

COVID-19 наиболее активно передается от человека к человеку в первую неделю после заражения, человек с нетяжелой формой заболевания перестает быть заразным для... РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T15:21

2021-02-21T15:21

2021-02-21T15:21

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 фев - РИА Новости. COVID-19 наиболее активно передается от человека к человеку в первую неделю после заражения, человек с нетяжелой формой заболевания перестает быть заразным для окружающих через 11 дней, рассказал заведующий отделом "Коллекция микроорганизмов" государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Олег Пьянков в эфире телеканала "Россия 1"."Данные показывают, что наиболее активно он (COVID-19) передается в первые 5-7 дней после заражения. Как правило, после одиннадцатого дня, если у человека нетяжелая форма, не подтверждается рост у него генетического материала, конечно, то скорее всего, этот человек не опасен", - рассказал Пьянков.

https://ria.ru/20210221/vaktsina-1598479668.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество