https://ria.ru/20210221/koronavirus-1598459270.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 в Туве — 0,04%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T11:05
2021-02-21T11:05
2021-02-21T11:05
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
еврейская автономная область
республика адыгея
республика тыва
общество
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 в Туве — 0,04%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва - 0,04%, 2. Магаданская область, Еврейская автономная область - 0,09%, 3. Республика Адыгея, Чеченская Республика - 0,11%", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, еврейская автономная область, республика адыгея, республика тыва, общество