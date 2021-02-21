https://ria.ru/20210221/koronavirus-1598459270.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 в Туве — 0,04%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T11:05

2021-02-21T11:05

2021-02-21T11:05

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

еврейская автономная область

республика адыгея

республика тыва

общество

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 в Туве — 0,04%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва - 0,04%, 2. Магаданская область, Еврейская автономная область - 0,09%, 3. Республика Адыгея, Чеченская Республика - 0,11%", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210221/koronavirus-1598458613.html

еврейская автономная область

республика адыгея

республика тыва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, еврейская автономная область, республика адыгея, республика тыва, общество