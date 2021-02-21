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https://ria.ru/20210221/konservatizm-1598378496.html
Всем нужен новый консерватизм, никому не нужен новый либерализм
Всем нужен новый консерватизм, никому не нужен новый либерализм
Этот консерватизм выдохся, принесите новый, свежий, настоящий и без Дональда Трампа: так выглядит статья мало кому известного республиканца по имени Орен Кэсс... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T08:00
2021-02-21T08:00
дональд трамп
джо байден
сша
авторы
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Этот консерватизм выдохся, принесите новый, свежий, настоящий и без Дональда Трампа: так выглядит статья мало кому известного республиканца по имени Орен Кэсс. Она так и называется — "Новый консерватизм". Статья громадная, страшно умная — до полной нечитабельности, но польза от нее есть. Потому что это манифест — а сейчас только ленивый не пишет манифесты по части смены глобальных трендов и идеологий. И все эти вдохновенные призывы интересны как симптом реального слома эпох. Прежняя эпоха считалась глобальным торжеством того, что именовали либерализмом, глобализмом, демократией… В общем, идеологии Демократической партии США и ее европейских и прочих клонов. А сейчас ясно, что та эпоха дошла до точки абсурда и захлебнулась в злобном визге самых разных "прогрессистов", старавшихся все поломать и начавших (особенно в Штатах) делать это уже и физически. Настоящее же движение, кипение и прочее бульканье мысли — на правом фланге. Да, речь идет о мире в целом, не только о США: всем нужен консерватизм (новый или старый), никому не нужен никакой либерализм, мутировавший в "прогрессизм". Кстати, автор это тоже заявляет — что речь далеко не только о Штатах, а обо всем мире: везде мощный подъем консервативных сил и идеологов. Дальше начинаются тонкости. Орен Кэсс явно принадлежит к тому меньшинству внутри Республиканской партии, чей лозунг "Трамп — никогда". Он с брезгливостью упоминает, что это "экстраординарное отклонение", ошибка, в общем: "Страна с ответственным и эффективным политическим классом никогда бы не выбрала вульгарного телеведущего на самую могущественную должность в мире". Трамп набрал себе команду, где каждый тянул в свою сторону, мешая другим (что, добавим, правда), он вообще никакой не консерватор, нет никакого трампизма отдельно от Трампа… Тут вообще-то существует небольшая проблема, которую лучше всего обозначила люто демократическая The Washington Post в комментарии на тему "С Трампом покончено, но трампизм теперь — будущее Республиканской партии". То есть партия наконец поняла, чего и кого хотят ее избиратели. Но вдобавок "конченый человек" Трамп только что запустил процесс свержения видного партийного лидера — сенатора Митча Макконнелла, который попытался играть по принципу "и нашим, и вашим" при провалившейся попытке демократов устроить Трампу импичмент уже после его ухода с президентского поста. Экс-президент сделал заявление о том, что не поддержит сенатора ни в чем, а тем временем избиратели в нескольких штатах устроили побоище шестерым другим сенаторам-диссидентам, которые виновны в том же. Посмотрим, достаточно ли у Трампа влияния, чтобы зачистить партию просто силой своего слова… Хотя — только ли слова? До самого "локдаунного" 2020 года администрация Трампа связывалась в умах десятков миллионов американцев с невиданным ростом благосостояния. И достигнуто это было самым консервативным из всех мыслимых способов: снизить налоги и отменить мириады запретов, правил и инструкций, мешавших людям жить и зарабатывать. И еще оживить нефтегазовый сектор. Такое не забывается. Но если Трамп все равно не консерватор, а непонятно кто, тогда каким должен быть настоящий консерватор? Но самое интересное в этом глубоко концептуальном труде то, что о либералах, они же демократы и прочее, автор вообще почти ничего не пишет — не о чем говорить. Он лишь бросает вскользь нечто очевидное — что эти "прогрессисты" сделали себя "уникально уязвимыми" перед идеологической конкуренцией, основанной на озабоченностях большинства американцев. Ну, тут все понятно. Орен Кэсс, видимо, внимательно прочитал манифест режиссера Константина Богомолова, тот самый, где сказано, что "прогрессисты" превратили свой Запад в поезд, несущийся в ад. И понял, что в манифесте все сказано, да еще каким стилем, и добавить тут нечего. Вместе получается поучительная картина. Консерватизм нужен всем — и вот консерваторы разных мастей и пород люто, бешено дискутируют друг с другом за право не остаться в стороне от модной, нужной и популярной идеологии. А их противники… Они просто сыгрались. Ну в самом-то деле: люди, чьи предшественники опирались на прекрасные идеи демократии, выродились в клубок брызгающих ядом разрушителей. И ладно еще они отрабатывали свои технологии ненависти и уличной борьбы на дальних странах — Китай (Гонконг), Белоруссия, Россия, арабский мир, и ладно еще провалились везде, кроме уничтоженной ими Украины. Но вдобавок-то они напугали и переполнили яростью сотни миллионов людей в собственных обществах — кому теперь такие нужны? В качестве одноразового инструмента — да, но не более того. Можно предположить, что команда дедушки Байдена сейчас безжалостно сбросит хвост в виде всех этих разрушителей и тогда оставшиеся демократические идеологи начнут думать, какую левую идею с относительно человеческим лицом построить с нуля. Но к тому моменту консерваторы, будем надеяться, уже разберутся со своей альтернативой.
https://ria.ru/20210123/ssha-1594245299.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210210/tramp-1596779003.html
https://ria.ru/20210205/pens-1596241182.html
https://ria.ru/20210219/razborki-1598237004.html
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Дмитрий Косырев
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Дмитрий Косырев
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РИА Новости
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
дональд трамп, джо байден, сша, авторы

Всем нужен новый консерватизм, никому не нужен новый либерализм

08:00 21.02.2021
 
© AFP 2021 / Brendan SmialowskiБывший президент США Дональд Трамп во время выступления возле Белого дома в Вашингтоне
Бывший президент США Дональд Трамп во время выступления возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© AFP 2021 / Brendan Smialowski
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Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
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Этот консерватизм выдохся, принесите новый, свежий, настоящий и без Дональда Трампа: так выглядит статья мало кому известного республиканца по имени Орен Кэсс. Она так и называется — "Новый консерватизм". Статья громадная, страшно умная — до полной нечитабельности, но польза от нее есть.
Потому что это манифест — а сейчас только ленивый не пишет манифесты по части смены глобальных трендов и идеологий. И все эти вдохновенные призывы интересны как симптом реального слома эпох. Прежняя эпоха считалась глобальным торжеством того, что именовали либерализмом, глобализмом, демократией… В общем, идеологии Демократической партии США и ее европейских и прочих клонов. А сейчас ясно, что та эпоха дошла до точки абсурда и захлебнулась в злобном визге самых разных "прогрессистов", старавшихся все поломать и начавших (особенно в Штатах) делать это уже и физически. Настоящее же движение, кипение и прочее бульканье мысли — на правом фланге. Да, речь идет о мире в целом, не только о США: всем нужен консерватизм (новый или старый), никому не нужен никакой либерализм, мутировавший в "прогрессизм".
Кстати, автор это тоже заявляет — что речь далеко не только о Штатах, а обо всем мире: везде мощный подъем консервативных сил и идеологов.
Дальше начинаются тонкости. Орен Кэсс явно принадлежит к тому меньшинству внутри Республиканской партии, чей лозунг "Трамп — никогда". Он с брезгливостью упоминает, что это "экстраординарное отклонение", ошибка, в общем: "Страна с ответственным и эффективным политическим классом никогда бы не выбрала вульгарного телеведущего на самую могущественную должность в мире". Трамп набрал себе команду, где каждый тянул в свою сторону, мешая другим (что, добавим, правда), он вообще никакой не консерватор, нет никакого трампизма отдельно от Трампа…
Джо Байден произносит речь, после вступления в должность президента США - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
23 января, 04:28
Эксперт: "трампизм" будет влиять на внешнюю политику США и при Байдене
Тут вообще-то существует небольшая проблема, которую лучше всего обозначила люто демократическая The Washington Post в комментарии на тему "С Трампом покончено, но трампизм теперь — будущее Республиканской партии". То есть партия наконец поняла, чего и кого хотят ее избиратели. Но вдобавок "конченый человек" Трамп только что запустил процесс свержения видного партийного лидера — сенатора Митча Макконнелла, который попытался играть по принципу "и нашим, и вашим" при провалившейся попытке демократов устроить Трампу импичмент уже после его ухода с президентского поста. Экс-президент сделал заявление о том, что не поддержит сенатора ни в чем, а тем временем избиратели в нескольких штатах устроили побоище шестерым другим сенаторам-диссидентам, которые виновны в том же. Посмотрим, достаточно ли у Трампа влияния, чтобы зачистить партию просто силой своего слова…
© REUTERS / Leah MillisПрезидент США Дональд Трамп и сентор Митч Макконнелл во время встречи
Президент США Дональд Трамп и сентор Митч Макконнелл во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© REUTERS / Leah Millis
Президент США Дональд Трамп и сентор Митч Макконнелл во время встречи
Хотя — только ли слова? До самого "локдаунного" 2020 года администрация Трампа связывалась в умах десятков миллионов американцев с невиданным ростом благосостояния. И достигнуто это было самым консервативным из всех мыслимых способов: снизить налоги и отменить мириады запретов, правил и инструкций, мешавших людям жить и зарабатывать. И еще оживить нефтегазовый сектор. Такое не забывается.
Секретарь Палаты представителей США Шерил Джонсон вместе с группой ответственных за подготовку положения об импичменте, передают его в Сенат США - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
10 февраля, 10:38Сказано в эфире
Американист: задача демократов – не в том, чтобы расправиться с Трампом
Но если Трамп все равно не консерватор, а непонятно кто, тогда каким должен быть настоящий консерватор?

Тут наш автор выдвигает множество самых разных идей, в том числе разумных. Консерваторы, напоминает он, — устремленные в будущее люди, для которых прогресс — это накопление (традиций, институтов, ценностей), а не разрушение. (Ну да, консерваторы — садовники, а не охотники.) И поэтому таковые в США и вообще повсюду сейчас могли бы разработать политику, которая строилась бы не на принципе "прибыль прежде всего", а на понимании, какая реальная экономическая деятельность приносит пользу разным человеческим сообществам. То есть финансовые "инвестиции", может, и приносят прибыль финансистам, но какая от них польза городам и селам в той или иной части страны? В общем, идея не хуже других. Так же как призыв автора разобраться с образованием, штампующим недоучек с дипломом, которые не могут найти работу и поэтому идут в уличные разрушители.

Но самое интересное в этом глубоко концептуальном труде то, что о либералах, они же демократы и прочее, автор вообще почти ничего не пишет — не о чем говорить. Он лишь бросает вскользь нечто очевидное — что эти "прогрессисты" сделали себя "уникально уязвимыми" перед идеологической конкуренцией, основанной на озабоченностях большинства американцев.
Ну, тут все понятно. Орен Кэсс, видимо, внимательно прочитал манифест режиссера Константина Богомолова, тот самый, где сказано, что "прогрессисты" превратили свой Запад в поезд, несущийся в ад. И понял, что в манифесте все сказано, да еще каким стилем, и добавить тут нечего.
Вместе получается поучительная картина. Консерватизм нужен всем — и вот консерваторы разных мастей и пород люто, бешено дискутируют друг с другом за право не остаться в стороне от модной, нужной и популярной идеологии. А их противники… Они просто сыгрались.
Вице-президент США Майк Пенс и его жена Карен прибывают на инаугурацию Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 19:23
Майк Пенс станет ведущим подкаста о консерватизме
Ну в самом-то деле: люди, чьи предшественники опирались на прекрасные идеи демократии, выродились в клубок брызгающих ядом разрушителей. И ладно еще они отрабатывали свои технологии ненависти и уличной борьбы на дальних странах — Китай (Гонконг), Белоруссия, Россия, арабский мир, и ладно еще провалились везде, кроме уничтоженной ими Украины. Но вдобавок-то они напугали и переполнили яростью сотни миллионов людей в собственных обществах — кому теперь такие нужны? В качестве одноразового инструмента — да, но не более того.
Можно предположить, что команда дедушки Байдена сейчас безжалостно сбросит хвост в виде всех этих разрушителей и тогда оставшиеся демократические идеологи начнут думать, какую левую идею с относительно человеческим лицом построить с нуля. Но к тому моменту консерваторы, будем надеяться, уже разберутся со своей альтернативой.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
19 февраля, 20:11
Лавров назвал внутреннюю политику США ковбойскими разборками
 
Дональд ТрампДжо БайденСШААвторы
 
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