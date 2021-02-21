https://ria.ru/20210221/kompleks-1598464364.html
На юге Поморья появится крупный животноводческий комплекс
На юге Поморья появится крупный животноводческий комплекс
Животноводческий комплекс, строящийся на юге Архангельской области. может стать одним из крупнейших на Северо-Западе России, считает губернатор Поморья... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T12:08
2021-02-21T12:08
2021-02-21T12:09
архангельская область
александр цыбульский
архангельская область
устьянский район
экономика
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АРХАНГЕЛЬСК, 21 фев – РИА Новости. Животноводческий комплекс, строящийся на юге Архангельской области. может стать одним из крупнейших на Северо-Западе России, считает губернатор Поморья Александр Цыбульский.Накануне Цыбульский посетил комплекс, который сооружается в деревне Черновской Устьянского района. Комплекс рассчитан на восемь тысяч коров, из них более трех тысяч будут дойными. Всего на 62 гектарах здесь построят девять ферм и два доильно-молочных блока, а также всю сопутствующую инфраструктуру. Комплекс будет производить 90 тонн молока в сутки, и это практически в два раза больше, чем "Устьянская молочная компания" производит сейчас.Как рассказал главе региона председатель совета директоров УМК Александр Фиалковский, работы на объекте начались в 2020 году. Уже построены котельная и гараж, заведен под крышу административно-бытовой корпус, где запланировано разместить столовые, раздевалки, душевые и комнаты отдыха для специалистов. Первый этап строительства должен завершиться уже в этом году. Планируется ввести в строй корпус для молодняка, а также молочный корпус. Весь образующийся в коровниках навоз будет поступать в сепараторы и отжиматься. Сухая фракция после дезинфекции по современной технологии пойдет на подстилку скоту, а влажная по трубопроводам будет поступать в специальные изолированные бассейны и после ферментации в течение полугода превратится в удобрение для полей."Видно, что здесь обеспечен полностью безопасный цикл – на это местные жители обращали особое внимание. И важно, что инвестор позаботился об экологической безопасности столь крупного объекта животноводства", - отметил Цыбульский.Как отмечается в сообщении, УМК получил статус племенного хозяйства по голштинской породе, которую хозяйство теперь может разводить и продавать. Высокопродуктивный породистый скот будет доставлен на фермы уже в конце июля текущего года. "Важно и то, что благодаря строительству комплекса будет создано порядка 300 новых рабочих мест. А нацеленность компании на переработку позволит оставлять добавочную стоимость конечного продукта в области и районе", - подчеркнул глава Поморья.Общий объем инвестиций в проект составит около 4,5 миллиардов рублей. Полностью ввести его в строй инвестор планирует в феврале 2022 года. Ежегодные налоговые отчисления предприятия составят более 800 миллионов рублей.
https://ria.ru/20210220/medtsentr-1598393361.html
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александр цыбульский, архангельская область, устьянский район, экономика
АРХАНГЕЛЬСК, 21 фев – РИА Новости.
Животноводческий комплекс, строящийся на юге Архангельской области
. может стать одним из крупнейших на Северо-Западе России, считает губернатор Поморья Александр Цыбульский
.
Накануне Цыбульский посетил комплекс, который сооружается в деревне Черновской Устьянского района
. Комплекс рассчитан на восемь тысяч коров, из них более трех тысяч будут дойными. Всего на 62 гектарах здесь построят девять ферм и два доильно-молочных блока, а также всю сопутствующую инфраструктуру.
Комплекс будет производить 90 тонн молока в сутки, и это практически в два раза больше, чем "Устьянская молочная компания" производит сейчас.
Как рассказал главе региона председатель совета директоров УМК Александр Фиалковский, работы на объекте начались в 2020 году. Уже построены котельная и гараж, заведен под крышу административно-бытовой корпус, где запланировано разместить столовые, раздевалки, душевые и комнаты отдыха для специалистов. Первый этап строительства должен завершиться уже в этом году. Планируется ввести в строй корпус для молодняка, а также молочный корпус.
Весь образующийся в коровниках навоз будет поступать в сепараторы и отжиматься. Сухая фракция после дезинфекции по современной технологии пойдет на подстилку скоту, а влажная по трубопроводам будет поступать в специальные изолированные бассейны и после ферментации в течение полугода превратится в удобрение для полей.
"Видно, что здесь обеспечен полностью безопасный цикл – на это местные жители обращали особое внимание. И важно, что инвестор позаботился об экологической безопасности столь крупного объекта животноводства", - отметил Цыбульский.
Как отмечается в сообщении, УМК получил статус племенного хозяйства по голштинской породе, которую хозяйство теперь может разводить и продавать. Высокопродуктивный породистый скот будет доставлен на фермы уже в конце июля текущего года.
"Важно и то, что благодаря строительству комплекса будет создано порядка 300 новых рабочих мест. А нацеленность компании на переработку позволит оставлять добавочную стоимость конечного продукта в области и районе", - подчеркнул глава Поморья.
Общий объем инвестиций в проект составит около 4,5 миллиардов рублей. Полностью ввести его в строй инвестор планирует в феврале 2022 года. Ежегодные налоговые отчисления предприятия составят более 800 миллионов рублей.