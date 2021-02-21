Элизабет Энн и другие последователи овечки Долли: клонированные животные

Первые в мире клонированные свинки — Милли, Криста, Алексис, Каррел и Дотком — должны были помочь ученым получить пригодные для трансплантации человеку органы. Физиологически свиньи очень близки к людям, они страдают от тех же болезней и выздоравливают от таких же лекарств.