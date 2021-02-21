Элизабет Энн и другие последователи овечки Долли: клонированные животные
Хорек, которого назвали Элизабет Энн, появился на свет в декабре прошлого года, но миру его показали только сейчас.
Хорек, которого назвали Элизабет Энн, появился на свет в декабре прошлого года, но миру его показали только сейчас.
Элизабет Энн стала копией зверька, умершего больше 30 лет назад. Клонирование произвели благодаря замороженным клеткам.
Элизабет Энн стала копией зверька, умершего больше 30 лет назад. Клонирование произвели благодаря замороженным клеткам.
Первым клонированным животным была в 1996 году знаменитая овечка Долли. Эксперимент называли прорывом, сопоставимым с расщеплением атома. Долли прожила шесть с половиной лет и оставила после себя шесть ягнят.
Первым клонированным животным была в 1996 году знаменитая овечка Долли. Эксперимент называли прорывом, сопоставимым с расщеплением атома. Долли прожила шесть с половиной лет и оставила после себя шесть ягнят.
В 2018-м молекулярные биологи из Китая воспользовались методикой, которая применялась при клонировании Долли, и впервые вырастили две полноценные копии одной и той же мартышки.
В 2018-м молекулярные биологи из Китая воспользовались методикой, которая применялась при клонировании Долли, и впервые вырастили две полноценные копии одной и той же мартышки.
Щенок африканской борзой Снуппи был первой в мире клонированной собакой. Он появился на свет в Южной Корее в 2005 году. В 2008-м Снуппи принял участие в первом известном успешном размножении собак-клонов, от него родилось десять щенков.
Щенок африканской борзой Снуппи был первой в мире клонированной собакой. Он появился на свет в Южной Корее в 2005 году. В 2008-м Снуппи принял участие в первом известном успешном размножении собак-клонов, от него родилось десять щенков.
В 2012 году индийским ученым удалось создать клона редкой гималайской козы — породы, отличающейся шелковистой шерстью. Родившуюся девятого марта самочку назвали Нури.
В 2012 году индийским ученым удалось создать клона редкой гималайской козы — породы, отличающейся шелковистой шерстью. Родившуюся девятого марта самочку назвали Нури.
В Южной Корее в середине 2000-х "вывели" кошек с измененными генами, отвечающими за выработку флуоресцентного белка. Правда, манипуляции привели к тому, что под воздействием ультрафиолета животные светились красным цветом.
В Южной Корее в середине 2000-х "вывели" кошек с измененными генами, отвечающими за выработку флуоресцентного белка. Правда, манипуляции привели к тому, что под воздействием ультрафиолета животные светились красным цветом.
В 2003 году в лаборатории репродуктивных технологий в Италии родилась первая клонированная лошадь — Прометея. Ученые предприняли более 300 попыток, прежде чем им удалось вырастить клон.
В 2003 году в лаборатории репродуктивных технологий в Италии родилась первая клонированная лошадь — Прометея. Ученые предприняли более 300 попыток, прежде чем им удалось вырастить клон.
В 2010 году на свет появился первый клонированный испанский боевой бык для корриды.
В 2010 году на свет появился первый клонированный испанский боевой бык для корриды.
Южнокорейские ученые в 2005 году клонировали двух волчиц исчезающего вида.
В США клонировали служебную овчарку по кличке Трэкр, которая спасала людей во время трагедии 11 сентября 2001 года и обнаружила последнего выжившего человека под девятью метрами обломков одной из башен-близнецов.
В США клонировали служебную овчарку по кличке Трэкр, которая спасала людей во время трагедии 11 сентября 2001 года и обнаружила последнего выжившего человека под девятью метрами обломков одной из башен-близнецов.
Первые в мире клонированные свинки — Милли, Криста, Алексис, Каррел и Дотком — должны были помочь ученым получить пригодные для трансплантации человеку органы. Физиологически свиньи очень близки к людям, они страдают от тех же болезней и выздоравливают от таких же лекарств.
Первые в мире клонированные свинки — Милли, Криста, Алексис, Каррел и Дотком — должны были помочь ученым получить пригодные для трансплантации человеку органы. Физиологически свиньи очень близки к людям, они страдают от тех же болезней и выздоравливают от таких же лекарств.
Первая в мире клонированная кошка появилась на свет в американском штате Техас в 2001 году, а через несколько лет компания из Сан-Франциско предлагала любителям животных получить копию питомца за 50 тысяч долларов.
Первая в мире клонированная кошка появилась на свет в американском штате Техас в 2001 году, а через несколько лет компания из Сан-Франциско предлагала любителям животных получить копию питомца за 50 тысяч долларов.