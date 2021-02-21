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Элизабет Энн и другие последователи овечки Долли: клонированные животные
Элизабет Энн и другие последователи овечки Долли: клонированные животные
В США впервые успешно клонировали черноногого хорька. Исследователи надеются, что это позволит сохранить исчезающий вид. Какие еще животные родились благодаря... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T08:00
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домашние животные
наука
животные
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В США впервые успешно клонировали черноногого хорька. Исследователи надеются, что это позволит сохранить исчезающий вид. Какие еще животные родились благодаря достижениям ученых, смотрите в фотоленте Ria.ru.
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домашние животные, наука, животные, фото, фото

Элизабет Энн и другие последователи овечки Долли: клонированные животные

08:00 21.02.2021 (обновлено: 08:13 21.02.2021)
 
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В США впервые успешно клонировали черноногого хорька. Исследователи надеются, что это позволит сохранить исчезающий вид. Какие еще животные родились благодаря достижениям ученых, смотрите в фотоленте Ria.ru.
© REUTERS / USFWS National Black-footed Ferret Conservation Center

Хорек, которого назвали Элизабет Энн, появился на свет в декабре прошлого года, но миру его показали только сейчас.

Первый клонированный черноногий хорек
1 из 13

Хорек, которого назвали Элизабет Энн, появился на свет в декабре прошлого года, но миру его показали только сейчас.

© REUTERS / USFWS National Black-footed Ferret Conservation Center
© AP Photo / U.S. Fish and Wildlife Servic

Элизабет Энн стала копией зверька, умершего больше 30 лет назад. Клонирование произвели благодаря замороженным клеткам.

Первый клонированный черноногий хорек
2 из 13

Элизабет Энн стала копией зверька, умершего больше 30 лет назад. Клонирование произвели благодаря замороженным клеткам.

© AP Photo / U.S. Fish and Wildlife Servic
© AFP 2021 / Colin McPherson

Первым клонированным животным была в 1996 году знаменитая овечка Долли. Эксперимент называли прорывом, сопоставимым с расщеплением атома. Долли прожила шесть с половиной лет и оставила после себя шесть ягнят.

Клонированная овечка Долли
3 из 13

Первым клонированным животным была в 1996 году знаменитая овечка Долли. Эксперимент называли прорывом, сопоставимым с расщеплением атома. Долли прожила шесть с половиной лет и оставила после себя шесть ягнят.

© AFP 2021 / Colin McPherson
© AP Photo / Jin Liwang/Xinhua

В 2018-м молекулярные биологи из Китая воспользовались методикой, которая применялась при клонировании Долли, и впервые вырастили две полноценные копии одной и той же мартышки.

Клонированные обезьяны в лаборатории исследования приматов в Китайской академии наук. 22 января 2018
4 из 13

В 2018-м молекулярные биологи из Китая воспользовались методикой, которая применялась при клонировании Долли, и впервые вырастили две полноценные копии одной и той же мартышки.

© AP Photo / Jin Liwang/Xinhua
© AP Photo / Ahn Young-joon

Щенок африканской борзой Снуппи был первой в мире клонированной собакой. Он появился на свет в Южной Корее в 2005 году. В 2008-м Снуппи принял участие в первом известном успешном размножении собак-клонов, от него родилось десять щенков.

Профессор из Сеульского национального университета Ли Бён-чунь демонстрирует клонированных собак. Южная Корея
5 из 13

Щенок африканской борзой Снуппи был первой в мире клонированной собакой. Он появился на свет в Южной Корее в 2005 году. В 2008-м Снуппи принял участие в первом известном успешном размножении собак-клонов, от него родилось десять щенков.

© AP Photo / Ahn Young-joon
© AP Photo / Dar Yasin

В 2012 году индийским ученым удалось создать клона редкой гималайской козы — породы, отличающейся шелковистой шерстью. Родившуюся девятого марта самочку назвали Нури.

Клонированная кашмирская горная коза Нури
6 из 13

В 2012 году индийским ученым удалось создать клона редкой гималайской козы — породы, отличающейся шелковистой шерстью. Родившуюся девятого марта самочку назвали Нури.

© AP Photo / Dar Yasin
© AP Photo / Yonhap, Choi Byung-kil

В Южной Корее в середине 2000-х "вывели" кошек с измененными генами, отвечающими за выработку флуоресцентного белка. Правда, манипуляции привели к тому, что под воздействием ультрафиолета животные светились красным цветом.

Две клонированные кошки ( в центре и справа) в Национальном университете Кёнсон, Южная Корея
7 из 13

В Южной Корее в середине 2000-х "вывели" кошек с измененными генами, отвечающими за выработку флуоресцентного белка. Правда, манипуляции привели к тому, что под воздействием ультрафиолета животные светились красным цветом.

© AP Photo / Yonhap, Choi Byung-kil
© AFP 2021 / Vincenzo Pinto

В 2003 году в лаборатории репродуктивных технологий в Италии родилась первая клонированная лошадь — Прометея. Ученые предприняли более 300 попыток, прежде чем им удалось вырастить клон.

Первая в мире клонированная лошадь Прометея
8 из 13

В 2003 году в лаборатории репродуктивных технологий в Италии родилась первая клонированная лошадь — Прометея. Ученые предприняли более 300 попыток, прежде чем им удалось вырастить клон.

© AFP 2021 / Vincenzo Pinto
© AP Photo / I.Lopez

В 2010 году на свет появился первый клонированный испанский боевой бык для корриды.

Первый клонированный испанский боевой бык
9 из 13

В 2010 году на свет появился первый клонированный испанский боевой бык для корриды.

© AP Photo / I.Lopez
© AFP 2021 / Kim Mi-ok

Южнокорейские ученые в 2005 году клонировали двух волчиц исчезающего вида.

Клонированная волчица в зоопарке на юге Сеула. 26 марта 2007 года
10 из 13

Южнокорейские ученые в 2005 году клонировали двух волчиц исчезающего вида.

© AFP 2021 / Kim Mi-ok
© AFP 2021 / Gabriel Bouys

В США клонировали служебную овчарку по кличке Трэкр, которая спасала людей во время трагедии 11 сентября 2001 года и обнаружила последнего выжившего человека под девятью метрами обломков одной из башен-близнецов.

Клонированные щенки немецкой овчарки Трэкр, которая работала на месте трагедии 11 сентября 2001 года
11 из 13

В США клонировали служебную овчарку по кличке Трэкр, которая спасала людей во время трагедии 11 сентября 2001 года и обнаружила последнего выжившего человека под девятью метрами обломков одной из башен-близнецов.

© AFP 2021 / Gabriel Bouys
© AFP 2021

Первые в мире клонированные свинки — Милли, Криста, Алексис, Каррел и Дотком — должны были помочь ученым получить пригодные для трансплантации человеку органы. Физиологически свиньи очень близки к людям, они страдают от тех же болезней и выздоравливают от таких же лекарств.

Китайские исследователи показывают трех клонированных поросят в лаборатории колледж в Харбине, Хэйлунцзян
12 из 13

Первые в мире клонированные свинки — Милли, Криста, Алексис, Каррел и Дотком — должны были помочь ученым получить пригодные для трансплантации человеку органы. Физиологически свиньи очень близки к людям, они страдают от тех же болезней и выздоравливают от таких же лекарств.

© AFP 2021
© AP Photo / Ben Margot

Первая в мире клонированная кошка появилась на свет в американском штате Техас в 2001 году, а через несколько лет компания из Сан-Франциско предлагала любителям животных получить копию питомца за 50 тысяч долларов.

Клонированные котята в Сан-Франциско
13 из 13

Первая в мире клонированная кошка появилась на свет в американском штате Техас в 2001 году, а через несколько лет компания из Сан-Франциско предлагала любителям животных получить копию питомца за 50 тысяч долларов.

© AP Photo / Ben Margot
 
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