Астрономы нанесли на карту 25 тысяч сверхмассивных черных дыр
17:39 21.02.2021 (обновлено: 18:05 21.02.2021)
© LOFAR/LOL SurveyКарта звездного неба с изображением 25 000 сверхмассивных черных дыр
© LOFAR/LOL Survey
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Международная группа астрономов создала карту неба, на которой изображено более 25 тысяч сверхмассивных черных дыр. Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, также о результатах работы ученых сообщил портал Phys.org.
По словам специалистов, это самая подробная карта звездного неба в области так называемых низких радиочастот. Новые данные им удалось получить с помощью уникальной системы радиотелескопов LOFAR. Ученые следили за явлениями на радиочастотах от 42 до 66 мегагерц, а карту создали после объединения 256 часов наблюдений.
"Это результат многолетней работы над невероятно сложными данными. Нам пришлось изобрести новые методы преобразования радиосигналов в изображения", — отметил руководитель исследования Франческо де Гасперин.
Сейчас карта охватывает четыре процента северного неба, однако астрономы планируют продолжить работу, пока не нанесут на нее все северное небесное полушарие.