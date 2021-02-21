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https://ria.ru/20210221/karta-1598496658.html
Астрономы нанесли на карту 25 тысяч сверхмассивных черных дыр
Астрономы нанесли на карту 25 тысяч сверхмассивных черных дыр
Международная группа астрономов создала карту неба, на которой изображено более 25 тысяч сверхмассивных черных дыр. Исследование опубликовано в журнале... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T17:39
2021-02-21T18:05
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Международная группа астрономов создала карту неба, на которой изображено более 25 тысяч сверхмассивных черных дыр. Исследование опубликовано в журнале Astronomy &amp; Astrophysics, также о результатах работы ученых сообщил портал Phys.org.По словам специалистов, это самая подробная карта звездного неба в области так называемых низких радиочастот. Новые данные им удалось получить с помощью уникальной системы радиотелескопов LOFAR. Ученые следили за явлениями на радиочастотах от 42 до 66 мегагерц, а карту создали после объединения 256 часов наблюдений.Сейчас карта охватывает четыре процента северного неба, однако астрономы планируют продолжить работу, пока не нанесут на нее все северное небесное полушарие.
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космос, космос - риа наука

Астрономы нанесли на карту 25 тысяч сверхмассивных черных дыр

17:39 21.02.2021 (обновлено: 18:05 21.02.2021)
 
© LOFAR/LOL SurveyКарта звездного неба с изображением 25 000 сверхмассивных черных дыр
Карта звездного неба с изображением 25 000 сверхмассивных черных дыр - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© LOFAR/LOL Survey
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МОСКВА, 21 фев РИА Новости. Международная группа астрономов создала карту неба, на которой изображено более 25 тысяч сверхмассивных черных дыр. Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, также о результатах работы ученых сообщил портал Phys.org.
По словам специалистов, это самая подробная карта звездного неба в области так называемых низких радиочастот. Новые данные им удалось получить с помощью уникальной системы радиотелескопов LOFAR. Ученые следили за явлениями на радиочастотах от 42 до 66 мегагерц, а карту создали после объединения 256 часов наблюдений.
"Это результат многолетней работы над невероятно сложными данными. Нам пришлось изобрести новые методы преобразования радиосигналов в изображения", — отметил руководитель исследования Франческо де Гасперин.
Сейчас карта охватывает четыре процента северного неба, однако астрономы планируют продолжить работу, пока не нанесут на нее все северное небесное полушарие.
Художественное представление системы Лебедь X-1: черная дыра звездной массы вращается вокруг звезды-компаньона - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
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