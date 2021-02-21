https://ria.ru/20210221/karta-1598496658.html

Астрономы нанесли на карту 25 тысяч сверхмассивных черных дыр

Астрономы нанесли на карту 25 тысяч сверхмассивных черных дыр

Международная группа астрономов создала карту неба, на которой изображено более 25 тысяч сверхмассивных черных дыр. Исследование опубликовано в журнале... РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T17:39

2021-02-21T17:39

2021-02-21T18:05

наука

космос

космос - риа наука

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Международная группа астрономов создала карту неба, на которой изображено более 25 тысяч сверхмассивных черных дыр. Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, также о результатах работы ученых сообщил портал Phys.org.По словам специалистов, это самая подробная карта звездного неба в области так называемых низких радиочастот. Новые данные им удалось получить с помощью уникальной системы радиотелескопов LOFAR. Ученые следили за явлениями на радиочастотах от 42 до 66 мегагерц, а карту создали после объединения 256 часов наблюдений.Сейчас карта охватывает четыре процента северного неба, однако астрономы планируют продолжить работу, пока не нанесут на нее все северное небесное полушарие.

https://ria.ru/20210218/dyra-1598077010.html

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2021

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