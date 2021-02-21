https://ria.ru/20210221/dvizhenie-1598520061.html

Скорость движения на МКАД увеличилась после ограничений для грузовиков

Скорость движения на МКАД увеличилась после ограничений для грузовиков

Скорость движения на МКАД увеличилась на 11% из-за ограничений для транзитных грузовиков свыше 12 тонн, продолжающийся все воскресенье снегопад не влияет на... РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T23:19

2021-02-21T23:19

2021-02-21T23:19

мкад

авто

москва

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Скорость движения на МКАД увеличилась на 11% из-за ограничений для транзитных грузовиков свыше 12 тонн, продолжающийся все воскресенье снегопад не влияет на движение, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Уточняется, что ограничения для транзитных грузовиков свыше 12 тонн продлеваются до особого распоряжения. Сейчас большегрузы для транзитного движения могут пользоваться ЦКАД, а также бесплатными трассами А-107 и А-108."Прошедшие выходные показали, что перевод крупных грузовиков на альтернативные трассы сделало движение в Москве и области быстрей и безопасней, впервые за долгое время два дня подряд на МКАД не зафиксировано аварий с грузовиками. Кроме того: вдвое снизилась интенсивность движения грузовиков на МКАД – от 37% до 49%; скорость движения на МКАД увеличилась на 11%", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что снегопад, продолжающийся сегодня весь день, не влияет на движение."На ЦКАД, А-107 и А-108 прибавилось порядка двух тысяч большегрузов, которые раньше передвигались по МКАД. Но на движение это не повлияло - загрузка магистралей не изменилась, движение рабочее; проблем с доставкой продуктов и других грузов не наблюдается, потому что ограничения не касаются большегрузов с пропусками, которые везут товары в Москву", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210220/snegopad-1598382732.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мкад, авто, москва