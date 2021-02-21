https://ria.ru/20210221/dtp-1598482000.html
В Тульской области в ДТП пострадали пять человек
В Тульской области в ДТП пострадали пять человек
Пять человек пострадали в Тульской области при ДТП с участием двух легковых автомобилей, сообщает МЧС России. РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T15:28
2021-02-21T15:28
2021-02-21T15:34
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
тульская область
происшествия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Пять человек пострадали в Тульской области при ДТП с участием двух легковых автомобилей, сообщает МЧС России.Отмечается, что ДТП с участием Chevrolet Aveo и Mitsubishi Lancer произошло в воскресенье на 143 километре автодороги Р-22."В результате ДТП пострадало пять человек. В результате ДТП розлива топлива и ГСМ на дорожное полотно не последовало, возгорание транспортных средств не произошло", - говорится в сообщении.Движение не затруднено, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20210220/dtp-1598357121.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тульская область, происшествия