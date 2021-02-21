https://ria.ru/20210221/dtp-1598482000.html

В Тульской области в ДТП пострадали пять человек

В Тульской области в ДТП пострадали пять человек

Пять человек пострадали в Тульской области при ДТП с участием двух легковых автомобилей, сообщает МЧС России. РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T15:28

2021-02-21T15:28

2021-02-21T15:34

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

тульская область

происшествия

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Пять человек пострадали в Тульской области при ДТП с участием двух легковых автомобилей, сообщает МЧС России.Отмечается, что ДТП с участием Chevrolet Aveo и Mitsubishi Lancer произошло в воскресенье на 143 километре автодороги Р-22."В результате ДТП пострадало пять человек. В результате ДТП розлива топлива и ГСМ на дорожное полотно не последовало, возгорание транспортных средств не произошло", - говорится в сообщении.Движение не затруднено, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20210220/dtp-1598357121.html

россия

тульская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тульская область, происшествия