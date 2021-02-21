https://ria.ru/20210221/dtp-1598481353.html

В Москве на Дербеневской набережной столкнулись три автомобиля

В Москве на Дербеневской набережной столкнулись три автомобиля

Три автомобиля столкнулись на Дербеневской набережной в Москве, информация о пострадавших уточняется, сообщает дептранс в Telegram. РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T15:16

2021-02-21T15:16

2021-02-21T15:16

москва

происшествия

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Три автомобиля столкнулись на Дербеневской набережной в Москве, информация о пострадавших уточняется, сообщает дептранс в Telegram."На Дербеневской набережной в районе дома 13/17 столкнулись три автомобиля с участием грузовика. Перекрыто движение в сторону Садового кольца. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия