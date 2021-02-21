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В Москве на Дербеневской набережной столкнулись три автомобиля
В Москве на Дербеневской набережной столкнулись три автомобиля
Три автомобиля столкнулись на Дербеневской набережной в Москве, информация о пострадавших уточняется, сообщает дептранс в Telegram. РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T15:16
2021-02-21T15:16
2021-02-21T15:16
москва
происшествия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Три автомобиля столкнулись на Дербеневской набережной в Москве, информация о пострадавших уточняется, сообщает дептранс в Telegram."На Дербеневской набережной в районе дома 13/17 столкнулись три автомобиля с участием грузовика. Перекрыто движение в сторону Садового кольца. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
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москва, происшествия