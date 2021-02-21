https://ria.ru/20210221/clubhouse-1598483088.html

В Госдуме обвинили Clubhouse в слежке за людьми с помощью спецслужб

В Госдуме обвинили Clubhouse в слежке за людьми с помощью спецслужб

Соцсеть Clubhouse может контролировать пользователей, считает первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников. РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T15:40

2021-02-21T15:40

2021-02-21T17:07

владимир соловьев (телеведущий)

виталий милонов

google

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google android

apple ios

сергей калашников

сша

общество

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Соцсеть Clubhouse может контролировать пользователей, считает первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников.По его словам, он никогда не заходил в приложение, однако уверен, что спецслужбы используют его для слежки за людьми.С ним согласился парламентарий Виталий Милонов, отметив, что россияне уже давно оставляют свои персональные данные в магазинах иностранных приложений."Спецслужбы различных стран, особенно в США, и так обладают безграничными возможностями слежки за нами, поскольку мы пользуемся американскими операционными системами iOS и Google Android", — объяснил он.В основе Clubhouse — голосовое общение без возможности записи разговоров и распространения. Приложение запустили в 2020 году, но популярным оно стало только недавно. Чтобы присоединиться к соцсети, нужно получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя. Ранее Clubhouse дважды блокировала телеведущего Владимира Соловьева, а сегодня под "санкции" попал и главный редактор Esquire Сергей Минаев.

https://ria.ru/20210220/clubhouse-1598365917.html

https://ria.ru/20210218/set-1597995112.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир соловьев (телеведущий), виталий милонов, google, госдума рф, google android, apple ios, сергей калашников, сша, общество