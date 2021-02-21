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В Госдуме обвинили Clubhouse в слежке за людьми с помощью спецслужб
В Госдуме обвинили Clubhouse в слежке за людьми с помощью спецслужб
Соцсеть Clubhouse может контролировать пользователей, считает первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников. РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T15:40
2021-02-21T17:07
владимир соловьев (телеведущий)
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госдума рф
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сергей калашников
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Соцсеть Clubhouse может контролировать пользователей, считает первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников.По его словам, он никогда не заходил в приложение, однако уверен, что спецслужбы используют его для слежки за людьми.С ним согласился парламентарий Виталий Милонов, отметив, что россияне уже давно оставляют свои персональные данные в магазинах иностранных приложений."Спецслужбы различных стран, особенно в США, и так обладают безграничными возможностями слежки за нами, поскольку мы пользуемся американскими операционными системами iOS и Google Android", — объяснил он.В основе Clubhouse — голосовое общение без возможности записи разговоров и распространения. Приложение запустили в 2020 году, но популярным оно стало только недавно. Чтобы присоединиться к соцсети, нужно получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя. Ранее Clubhouse дважды блокировала телеведущего Владимира Соловьева, а сегодня под "санкции" попал и главный редактор Esquire Сергей Минаев.
https://ria.ru/20210220/clubhouse-1598365917.html
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владимир соловьев (телеведущий), виталий милонов, google, госдума рф, google android, apple ios, сергей калашников, сша, общество

В Госдуме обвинили Clubhouse в слежке за людьми с помощью спецслужб

15:40 21.02.2021 (обновлено: 17:07 21.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновПриложение Clubhouse на экране смартфона
Приложение Clubhouse на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев РИА Новости. Соцсеть Clubhouse может контролировать пользователей, считает первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников.
По его словам, он никогда не заходил в приложение, однако уверен, что спецслужбы используют его для слежки за людьми.

"Конечно, пусть у людей не будет иллюзий, мы уже живем в абсолютно прозрачном аквариуме. Любой вход человека в Сеть фиксируется: с кем, кто, о чем", — сказал депутат в эфире радиостанции "Говорит Москва".

С ним согласился парламентарий Виталий Милонов, отметив, что россияне уже давно оставляют свои персональные данные в магазинах иностранных приложений.
Приложение Clubhouse на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
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"Спецслужбы различных стран, особенно в США, и так обладают безграничными возможностями слежки за нами, поскольку мы пользуемся американскими операционными системами iOS и Google Android", — объяснил он.
В основе Clubhouse — голосовое общение без возможности записи разговоров и распространения. Приложение запустили в 2020 году, но популярным оно стало только недавно. Чтобы присоединиться к соцсети, нужно получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя. Ранее Clubhouse дважды блокировала телеведущего Владимира Соловьева, а сегодня под "санкции" попал и главный редактор Esquire Сергей Минаев.
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Владимир Соловьев (телеведущий)Виталий МилоновGoogleГосдума РФGoogle AndroidApple iOSСергей КалашниковСШАОбщество
 
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