https://ria.ru/20210221/clubhouse-1598474914.html

Главного редактора Esquire Сергея Минаева заблокировали в Clubhouse

Главного редактора Esquire Сергея Минаева заблокировали в Clubhouse

Главного редактора журнала Esquire Сергея Минаева заблокировали в соцсети Clubhouse, об этом в своем телеграм-канале сообщил сам журналист. РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T14:23

2021-02-21T14:23

2021-02-21T17:40

clubhouse

владимир соловьев (телеведущий)

сергей минаев

общество

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Главного редактора журнала Esquire Сергея Минаева заблокировали в соцсети Clubhouse, об этом в своем телеграм-канале сообщил сам журналист.Он уточнил, блокировка произошла после участия в дискуссии на тему феминизма.По его мнению, его оппонентки не нашли аргументов в свою пользу и решили заняться "коллективным затыканием рта". В комментарии для РИА Новости Минаев сообщил, что уже обратился в администрацию Clubhouse из-за блокировки.Ранее Clubhouse дважды блокировала телеведущего Владимира Соловьева. При этом, по словам журналиста, никаких нарушений с его стороны не было.В основе этой соцсети — голосовое общение без возможности записи разговоров и распространения. Приложение запустили в 2020 году, но популярным оно стало только недавно. Чтобы присоединиться к Clubhouse, нужно получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.

https://ria.ru/20210220/clubhouse-1598365917.html

https://ria.ru/20210218/set-1597995112.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

clubhouse, владимир соловьев (телеведущий), сергей минаев, общество