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Главного редактора Esquire Сергея Минаева заблокировали в Clubhouse
Главного редактора Esquire Сергея Минаева заблокировали в Clubhouse
Главного редактора журнала Esquire Сергея Минаева заблокировали в соцсети Clubhouse, об этом в своем телеграм-канале сообщил сам журналист. РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T14:23
2021-02-21T17:40
clubhouse
владимир соловьев (телеведущий)
сергей минаев
общество
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Главного редактора журнала Esquire Сергея Минаева заблокировали в соцсети Clubhouse, об этом в своем телеграм-канале сообщил сам журналист.Он уточнил, блокировка произошла после участия в дискуссии на тему феминизма.По его мнению, его оппонентки не нашли аргументов в свою пользу и решили заняться "коллективным затыканием рта". В комментарии для РИА Новости Минаев сообщил, что уже обратился в администрацию Clubhouse из-за блокировки.Ранее Clubhouse дважды блокировала телеведущего Владимира Соловьева. При этом, по словам журналиста, никаких нарушений с его стороны не было.В основе этой соцсети — голосовое общение без возможности записи разговоров и распространения. Приложение запустили в 2020 году, но популярным оно стало только недавно. Чтобы присоединиться к Clubhouse, нужно получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.
https://ria.ru/20210220/clubhouse-1598365917.html
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clubhouse, владимир соловьев (телеведущий), сергей минаев, общество

Главного редактора Esquire Сергея Минаева заблокировали в Clubhouse

14:23 21.02.2021 (обновлено: 17:40 21.02.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПисатель, сценарист Сергей Минаев
Писатель, сценарист Сергей Минаев - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 21 февРИА Новости. Главного редактора журнала Esquire Сергея Минаева заблокировали в соцсети Clubhouse, об этом в своем телеграм-канале сообщил сам журналист.
Он уточнил, блокировка произошла после участия в дискуссии на тему феминизма.
"Задав вопросы, высказавшись и выйдя из комнаты (голосового чата. — Прим. ред.), сегодня с утра я обнаружил, что забанен в этой прекрасной сети. Забанили после коллективного стукачества феминисток, разумеется", — объяснил Минаев.
По его мнению, его оппонентки не нашли аргументов в свою пользу и решили заняться "коллективным затыканием рта". В комментарии для РИА Новости Минаев сообщил, что уже обратился в администрацию Clubhouse из-за блокировки.
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ClubhouseВладимир Соловьев (телеведущий)Сергей МинаевОбщество
 
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