Главного редактора Esquire Сергея Минаева заблокировали в Clubhouse
14:23 21.02.2021 (обновлено: 17:40 21.02.2021)
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Главного редактора журнала Esquire Сергея Минаева заблокировали в соцсети Clubhouse, об этом в своем телеграм-канале сообщил сам журналист.
Он уточнил, блокировка произошла после участия в дискуссии на тему феминизма.
"Задав вопросы, высказавшись и выйдя из комнаты (голосового чата. — Прим. ред.), сегодня с утра я обнаружил, что забанен в этой прекрасной сети. Забанили после коллективного стукачества феминисток, разумеется", — объяснил Минаев.
По его мнению, его оппонентки не нашли аргументов в свою пользу и решили заняться "коллективным затыканием рта". В комментарии для РИА Новости Минаев сообщил, что уже обратился в администрацию Clubhouse из-за блокировки.
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Ранее Clubhouse дважды блокировала телеведущего Владимира Соловьева. При этом, по словам журналиста, никаких нарушений с его стороны не было.
В основе этой соцсети — голосовое общение без возможности записи разговоров и распространения. Приложение запустили в 2020 году, но популярным оно стало только недавно. Чтобы присоединиться к Clubhouse, нужно получить приглашение от уже зарегистрированного пользователя.
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