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Агентство печати "Новости"

Агентство печати "Новости"

В 2021 году исполняется 60 лет со дня создания на базе Советского информационного бюро (Совинформбюро) Агентства печати "Новости" (АПН), которое стало ведущим... РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T00:08

2021-02-21T00:08

2021-02-21T00:08

россия

миа "россия сегодня"

совинформбюро

риа новости

справки

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В 2021 году исполняется 60 лет со дня создания на базе Советского информационного бюро (Совинформбюро) Агентства печати "Новости" (АПН), которое стало ведущим информационным и публицистическим органом общественных организаций СССР. От Совинформбюро и АПН ведут свою историю крупнейшие международные новостные агентства – РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня".Совинформбюро (1941-1961)"От Советского информбюро". Эти слова, звучавшие из радиоприемников, заставляли слушателей ловить каждое слово – долгое время так начинались сообщения обо всех трагических и героических событиях жизни страны. Советское информационное бюро было создано уже через два дня после начала Великой Отечественной войны. Его главной задачей стало круглосуточно и бесперебойно сообщать стране и миру новости с фронта. Миллионам советских людей и антифашистам в других странах нужно было рассказывать об обстановке на фронтах, разъяснять цели Москвы, вселять надежду и веру в то, что нацистские полчища будут разгромлены. Совинформбюро и сводки с фронтов нельзя представить без Юрия Левитана – голоса целого поколения. С именем этого человека неразрывно связаны самые трагические и самые героические страницы истории страны.Агентство печати "Новости" (1961-1990)Агентство печати "Новости" (АПН) молниеносно завоевало авторитет и репутацию главного информационно-публицистического органа, занимавшегося освещением общественной жизни в Советском Союзе и информированием жителей страны о том, как живет остальной мир. Упор в ежедневной деятельности агентства был сделан на объективность и правдивость, расширение международных связей, создание позитивного имиджа СССР в ближнем и дальнем зарубежье.Свой вклад в работу АПН внесли многие известные журналисты:и многие другие.Информационное агентство "Новости" (1990-1991)В 1990 году было создано Информационное агентство "Новости" (ИАН). В задачи ИАН входили подготовка и распространение в СССР и за рубежом печатных, теле- и радиоматериалов; изучение общественного мнения в стране и за рубежом по вопросам внешней и внутренней политики СССР.В ИАН был создан компьютерный банк данных, содержавший первоначально более 250 тысяч единиц документов.РИА Новости (1991-2013)Современная история российских СМИ устойчиво ассоциируется с РИА Новости. В своей работе агентство одним из первых стало использовать инновационные подходы к журналистике. Медиагруппа внедряла новые форматы предоставления контента и расширяла спектр мультимедийных платформ.РИА Новости являлось национальным хост-агентством и фотопулом XXII зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Данный статус был присвоен Международным олимпийским комитетом. Стоит отметить, статус хост-агентства Олимпиады впервые был присвоен российскому СМИ.Медиагруппа "Россия сегодня" (2013 – настоящее время)Международная медиагруппа "Россия сегодня" создана 9 декабря 2013 года на базе РИА Новости и Государственной иновещательной компании "Голос России"."Россия сегодня" – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события, включая те, о которых другие молчат.Медиагруппа прочно заняла лидирующие позиции как в России, так и за ее пределами, поступательно расширяя географию влияния по всему миру, развивая систему информационных хабов и предлагая аудитории информационный контент в различных современных форматах более чем на 30 языках мира.Медиагруппа "Россия сегодня" объединяет радиовещание, новостные ленты на русском, английском, испанском, арабском, китайском и фарси, информационные порталы на десятках языках, мультимедийные международные пресс-центры, производство и распространение фотоконтента и инфографики, информационные продукты в социальных сетях и производство контента для мобильных приложений. Главная ценность медиагруппы – богатые традиции и уникальные творческие и профессиональные ресурсы. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, миа "россия сегодня", совинформбюро, риа новости, справки