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Жириновский раскритиковал журналиста, поцеловавшего крысу из унитаза
Жириновский раскритиковал журналиста, поцеловавшего крысу из унитаза
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал журналиста Тимофея Баженова за провокационный поступок в эфире телеканала РЕН ТВ. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T17:28
2021-02-20T17:28
2021-02-20T17:28
тимофей баженов
лдпр
госдума рф
владимир жириновский
общество
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал журналиста Тимофея Баженова за провокационный поступок в эфире телеканала РЕН ТВ.В программе "Как устроен мир", посвященной проблеме "нашествия" крыс в городах, телеведущий руками достал грызуна из унитаза и поцеловал его в нос."Ну это же перебор! Зачем такие вещи показывать? Дети не понимают, что в жизни никаких животных вообще целовать нельзя, а крысу тем более, ведь они переносят больше 20 болезней, от тифа до чумы", — отметил депутат Госдумы в своем Telegram-канале.Жириновский призвал принять необходимые меры, чтобы оградить россиян от подобных передач, которые, по его мнению, могут нанести вред
https://radiosputnik.ria.ru/20210215/alenka-1597586360.html
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тимофей баженов, лдпр, госдума рф, владимир жириновский, общество