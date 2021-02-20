https://ria.ru/20210220/zhirinovskiy-1598385958.html

Жириновский раскритиковал журналиста, поцеловавшего крысу из унитаза

Жириновский раскритиковал журналиста, поцеловавшего крысу из унитаза

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал журналиста Тимофея Баженова за провокационный поступок в эфире телеканала РЕН ТВ. РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T17:28

2021-02-20T17:28

2021-02-20T17:28

тимофей баженов

лдпр

госдума рф

владимир жириновский

общество

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал журналиста Тимофея Баженова за провокационный поступок в эфире телеканала РЕН ТВ.В программе "Как устроен мир", посвященной проблеме "нашествия" крыс в городах, телеведущий руками достал грызуна из унитаза и поцеловал его в нос."Ну это же перебор! Зачем такие вещи показывать? Дети не понимают, что в жизни никаких животных вообще целовать нельзя, а крысу тем более, ведь они переносят больше 20 болезней, от тифа до чумы", — отметил депутат Госдумы в своем Telegram-канале.Жириновский призвал принять необходимые меры, чтобы оградить россиян от подобных передач, которые, по его мнению, могут нанести вред

https://radiosputnik.ria.ru/20210215/alenka-1597586360.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тимофей баженов, лдпр, госдума рф, владимир жириновский, общество