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СМИ сообщили о 58 жертвах непогоды в США
СМИ сообщили о 58 жертвах непогоды в США
По меньшей мере 58 человек скончались в США из-за причин, связанных с аномальными холодами, пишет газета New York Times. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T22:31
2021-02-20T22:31
сша
техас
в мире
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. По меньшей мере 58 человек скончались в США из-за причин, связанных с аномальными холодами, пишет газета New York Times.Ранее сообщалось о 50 жертвах холодной погоды.Согласно газете число погибших "может быть намного выше". Издание отмечает, что статистика включает людей, погибших от переохлаждения или отравления угарным газом, скончавшихся в автомобильных авариях и утонувших. Подсчеты также учитывают жертв домашних пожаров. Большинство погибших - в Техасе.Необычно холодная и снежная погода охватила ряд регионов США, в числе наиболее пострадавших оказался Техас. По данным портала Poweroutage.com, 261,9 тысяч человек остаются без электричества в стране.
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сша
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Апокалипсис 2021: на мир обрушился сильнейший снегопад
Сильнейшие снегопады накрыли США, страны Европы и Азии. В крупных городах образовались многокилометровые пробки. В США около 15 миллионов человек оказались без воды из-за поломки водопроводных труб. Снежный апокалипсис накрыл и Крым, власти ввели в регионе режим ЧС. По прогнозам синоптиков морозы пока отступать не планируют, и аномально низкие температуры вновь охватят большую часть России.
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сша, техас, в мире

СМИ сообщили о 58 жертвах непогоды в США

22:31 20.02.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Горностаев Снегопад в США
Снегопад в США - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Дмитрий Горностаев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. По меньшей мере 58 человек скончались в США из-за причин, связанных с аномальными холодами, пишет газета New York Times.
Ранее сообщалось о 50 жертвах холодной погоды.
Президент США Джо Байден во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
Вчера, 19:19
Байден объявил режим стихийного бедствия в Техасе
Согласно газете число погибших "может быть намного выше". Издание отмечает, что статистика включает людей, погибших от переохлаждения или отравления угарным газом, скончавшихся в автомобильных авариях и утонувших. Подсчеты также учитывают жертв домашних пожаров. Большинство погибших - в Техасе.
Необычно холодная и снежная погода охватила ряд регионов США, в числе наиболее пострадавших оказался Техас. По данным портала Poweroutage.com, 261,9 тысяч человек остаются без электричества в стране.
 
СШАТехасВ мире
 
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