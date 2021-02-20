https://ria.ru/20210220/zhertvy-1598431426.html
СМИ сообщили о 58 жертвах непогоды в США
СМИ сообщили о 58 жертвах непогоды в США
По меньшей мере 58 человек скончались в США из-за причин, связанных с аномальными холодами, пишет газета New York Times. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T22:31
2021-02-20T22:31
2021-02-20T22:31
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. По меньшей мере 58 человек скончались в США из-за причин, связанных с аномальными холодами, пишет газета New York Times.Ранее сообщалось о 50 жертвах холодной погоды.Согласно газете число погибших "может быть намного выше". Издание отмечает, что статистика включает людей, погибших от переохлаждения или отравления угарным газом, скончавшихся в автомобильных авариях и утонувших. Подсчеты также учитывают жертв домашних пожаров. Большинство погибших - в Техасе.Необычно холодная и снежная погода охватила ряд регионов США, в числе наиболее пострадавших оказался Техас. По данным портала Poweroutage.com, 261,9 тысяч человек остаются без электричества в стране.
https://radiosputnik.ria.ru/20210220/bedstvie-1598408277.html
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Апокалипсис 2021: на мир обрушился сильнейший снегопад
Сильнейшие снегопады накрыли США, страны Европы и Азии. В крупных городах образовались многокилометровые пробки. В США около 15 миллионов человек оказались без воды из-за поломки водопроводных труб. Снежный апокалипсис накрыл и Крым, власти ввели в регионе режим ЧС. По прогнозам синоптиков морозы пока отступать не планируют, и аномально низкие температуры вновь охватят большую часть России.
2021-02-20T22:31
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сша, техас, в мире