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Заседание Зиновьевского клуба
Заседание Зиновьевского клуба
25 февраля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет заседание Зиновьевского клуба, приуроченное к открытию филиала в Дагестане.
2021-02-20T16:44
2021-02-20T16:44
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Задать вопросУчастники:- сопредседатель Зиновьевского клуба, почетный президент Международного общества "Россия – Германия", хранительница творческого и научного наследия Александра Зиновьева Ольга ЗИНОВЬЕВА;- директор Дирекции международного сотрудничества МИА "Россия сегодня" Василий ПУШКОВ;- генеральный директор Института ЕАЭС, вице-президент МНОЦ им. А.А. Зиновьева философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Владимир ЛЕПЕХИН;- профессор РАНХиГС Михаил ФРИДМАН;- ректор Дагестанского государственного университета народного хозяйства Яхья БУЧАЕВ;- проректор Дагестанского государственного университета народного хозяйства Оксана МУТИЕВА;- директор НИИ управления, экономики, политики и социологии Дагестанского государственного университета народного хозяйства Салихбек АБДУЛМАНАПОВ. В ходе своей более чем пятилетней истории существования Зиновьевский клуб зарекомендовал себя не только как философская и экспертная площадка, занимающаяся формированием справедливого образа России в мире. Благодаря многочисленным выездным заседаниям клуб также активно способствует развитию междуранодных культурных связей и укреплению национального единства в России. Важной вехой на этом направлении является подписание соглашения о сотрудничестве с Дагестанским государственным университетом народного хозяйства, которому принадлежит инициатива по созданию Северно-Кавказского филиала Зиновьевского клуба. Торжественная церемония открытия филиала состоится 25 марта в Махачкале.Зиновьевский клуб МИА "Россия сегодня" — экспертная площадка, учрежденная МИА "Россия сегодня" совместно с Биографическим институтом Александра Зиновьева. Сопредседатели Зиновьевского клуба: Дмитрий КИСЕЛЁВ (генеральный директор МИА "Россия сегодня") и Ольга ЗИНОВЬЕВА (директор Биографического института Александра Зиновьева, почётный президент Международного общества "Россия – Германия").Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Заседание Зиновьевского клуба

16:44 20.02.2021
 
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25 февраля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет заседание Зиновьевского клуба, приуроченное к открытию филиала в Дагестане.
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Участники:
- сопредседатель Зиновьевского клуба, почетный президент Международного общества "Россия – Германия", хранительница творческого и научного наследия Александра Зиновьева Ольга ЗИНОВЬЕВА;
- директор Дирекции международного сотрудничества МИА "Россия сегодня" Василий ПУШКОВ;
- генеральный директор Института ЕАЭС, вице-президент МНОЦ им. А.А. Зиновьева философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Владимир ЛЕПЕХИН;
- профессор РАНХиГС Михаил ФРИДМАН;
- ректор Дагестанского государственного университета народного хозяйства Яхья БУЧАЕВ;
- проректор Дагестанского государственного университета народного хозяйства Оксана МУТИЕВА;
- директор НИИ управления, экономики, политики и социологии Дагестанского государственного университета народного хозяйства Салихбек АБДУЛМАНАПОВ.

В ходе своей более чем пятилетней истории существования Зиновьевский клуб зарекомендовал себя не только как философская и экспертная площадка, занимающаяся формированием справедливого образа России в мире. Благодаря многочисленным выездным заседаниям клуб также активно способствует развитию междуранодных культурных связей и укреплению национального единства в России. Важной вехой на этом направлении является подписание соглашения о сотрудничестве с Дагестанским государственным университетом народного хозяйства, которому принадлежит инициатива по созданию Северно-Кавказского филиала Зиновьевского клуба. Торжественная церемония открытия филиала состоится 25 марта в Махачкале.

Зиновьевский клуб МИА "Россия сегодня" — экспертная площадка, учрежденная МИА "Россия сегодня" совместно с Биографическим институтом Александра Зиновьева. Сопредседатели Зиновьевского клуба: Дмитрий КИСЕЛЁВ (генеральный директор МИА "Россия сегодня") и Ольга ЗИНОВЬЕВА (директор Биографического института Александра Зиновьева, почётный президент Международного общества "Россия – Германия").

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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