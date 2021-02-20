Заседание Зиновьевского клуба
25 февраля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет заседание Зиновьевского клуба, приуроченное к открытию филиала в Дагестане.
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Участники:
- сопредседатель Зиновьевского клуба, почетный президент Международного общества "Россия – Германия", хранительница творческого и научного наследия Александра Зиновьева Ольга ЗИНОВЬЕВА;
- директор Дирекции международного сотрудничества МИА "Россия сегодня" Василий ПУШКОВ;
- генеральный директор Института ЕАЭС, вице-президент МНОЦ им. А.А. Зиновьева философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Владимир ЛЕПЕХИН;
- профессор РАНХиГС Михаил ФРИДМАН;
- ректор Дагестанского государственного университета народного хозяйства Яхья БУЧАЕВ;
- проректор Дагестанского государственного университета народного хозяйства Оксана МУТИЕВА;
- директор НИИ управления, экономики, политики и социологии Дагестанского государственного университета народного хозяйства Салихбек АБДУЛМАНАПОВ.
В ходе своей более чем пятилетней истории существования Зиновьевский клуб зарекомендовал себя не только как философская и экспертная площадка, занимающаяся формированием справедливого образа России в мире. Благодаря многочисленным выездным заседаниям клуб также активно способствует развитию междуранодных культурных связей и укреплению национального единства в России. Важной вехой на этом направлении является подписание соглашения о сотрудничестве с Дагестанским государственным университетом народного хозяйства, которому принадлежит инициатива по созданию Северно-Кавказского филиала Зиновьевского клуба. Торжественная церемония открытия филиала состоится 25 марта в Махачкале.
Зиновьевский клуб МИА "Россия сегодня" — экспертная площадка, учрежденная МИА "Россия сегодня" совместно с Биографическим институтом Александра Зиновьева. Сопредседатели Зиновьевского клуба: Дмитрий КИСЕЛЁВ (генеральный директор МИА "Россия сегодня") и Ольга ЗИНОВЬЕВА (директор Биографического института Александра Зиновьева, почётный президент Международного общества "Россия – Германия").
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- сопредседатель Зиновьевского клуба, почетный президент Международного общества "Россия – Германия", хранительница творческого и научного наследия Александра Зиновьева Ольга ЗИНОВЬЕВА;
- директор Дирекции международного сотрудничества МИА "Россия сегодня" Василий ПУШКОВ;
- генеральный директор Института ЕАЭС, вице-президент МНОЦ им. А.А. Зиновьева философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Владимир ЛЕПЕХИН;
- профессор РАНХиГС Михаил ФРИДМАН;
- ректор Дагестанского государственного университета народного хозяйства Яхья БУЧАЕВ;
- проректор Дагестанского государственного университета народного хозяйства Оксана МУТИЕВА;
- директор НИИ управления, экономики, политики и социологии Дагестанского государственного университета народного хозяйства Салихбек АБДУЛМАНАПОВ.
В ходе своей более чем пятилетней истории существования Зиновьевский клуб зарекомендовал себя не только как философская и экспертная площадка, занимающаяся формированием справедливого образа России в мире. Благодаря многочисленным выездным заседаниям клуб также активно способствует развитию междуранодных культурных связей и укреплению национального единства в России. Важной вехой на этом направлении является подписание соглашения о сотрудничестве с Дагестанским государственным университетом народного хозяйства, которому принадлежит инициатива по созданию Северно-Кавказского филиала Зиновьевского клуба. Торжественная церемония открытия филиала состоится 25 марта в Махачкале.
Зиновьевский клуб МИА "Россия сегодня" — экспертная площадка, учрежденная МИА "Россия сегодня" совместно с Биографическим институтом Александра Зиновьева. Сопредседатели Зиновьевского клуба: Дмитрий КИСЕЛЁВ (генеральный директор МИА "Россия сегодня") и Ольга ЗИНОВЬЕВА (директор Биографического института Александра Зиновьева, почётный президент Международного общества "Россия – Германия").
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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