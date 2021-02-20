https://ria.ru/20210220/zasedanie-zinovevskogo-kluba-1598375219.html

Заседание Зиновьевского клуба

Заседание Зиновьевского клуба

25 февраля в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет заседание Зиновьевского клуба, приуроченное к открытию филиала в Дагестане.

2021-02-20T16:44

2021-02-20T16:44

2021-02-20T16:44

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Задать вопросУчастники:- сопредседатель Зиновьевского клуба, почетный президент Международного общества "Россия – Германия", хранительница творческого и научного наследия Александра Зиновьева Ольга ЗИНОВЬЕВА;- директор Дирекции международного сотрудничества МИА "Россия сегодня" Василий ПУШКОВ;- генеральный директор Института ЕАЭС, вице-президент МНОЦ им. А.А. Зиновьева философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Владимир ЛЕПЕХИН;- профессор РАНХиГС Михаил ФРИДМАН;- ректор Дагестанского государственного университета народного хозяйства Яхья БУЧАЕВ;- проректор Дагестанского государственного университета народного хозяйства Оксана МУТИЕВА;- директор НИИ управления, экономики, политики и социологии Дагестанского государственного университета народного хозяйства Салихбек АБДУЛМАНАПОВ. В ходе своей более чем пятилетней истории существования Зиновьевский клуб зарекомендовал себя не только как философская и экспертная площадка, занимающаяся формированием справедливого образа России в мире. Благодаря многочисленным выездным заседаниям клуб также активно способствует развитию междуранодных культурных связей и укреплению национального единства в России. Важной вехой на этом направлении является подписание соглашения о сотрудничестве с Дагестанским государственным университетом народного хозяйства, которому принадлежит инициатива по созданию Северно-Кавказского филиала Зиновьевского клуба. Торжественная церемония открытия филиала состоится 25 марта в Махачкале.Зиновьевский клуб МИА "Россия сегодня" — экспертная площадка, учрежденная МИА "Россия сегодня" совместно с Биографическим институтом Александра Зиновьева. Сопредседатели Зиновьевского клуба: Дмитрий КИСЕЛЁВ (генеральный директор МИА "Россия сегодня") и Ольга ЗИНОВЬЕВА (директор Биографического института Александра Зиновьева, почётный президент Международного общества "Россия – Германия").Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы