https://ria.ru/20210220/zasedanie-1598321214.html

На заседание по клевете Навального на ветерана начали пускать журналистов

На заседание по клевете Навального на ветерана начали пускать журналистов

В Бабушкинский суд Москвы начали запускать журналистов, сменяющих коллег на втором заседании по Алексею Навальному – по делу о клевете, передает корреспондент... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T12:59

2021-02-20T12:59

2021-02-20T13:23

ив роше

алексей навальный

москва

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В Бабушкинский суд Москвы начали запускать журналистов, сменяющих коллег на втором заседании по Алексею Навальному – по делу о клевете, передает корреспондент РИА Новости.Как накануне сообщили в пресс-службе суда, в связи с большим количеством желающих присутствовать на заседании, в суде на протяжении двух процессов может находится только один корреспондент от издания. При желании журналиста может подменить коллега, однако для этого нужна отдельная аккредитация.В ходе первого заседания Мосгорсуд признал законной отмену Алексею Навальному условного срока по делу "Ив Роше" и замену его на реальный, но внес зачел в срок все время, проведенное под домашним арестом (до этого два месяца не были учтены).В ходе второго процесса, как ожидается, будет оглашен приговор по клевете, однако эта статья не предполагает лишение свободы и не повлияет на продолжительность реального срока. Таким образом, Навальному предстоит отсидеть в местах заключения около 2,5 лет – год из 3,5 назначенных он уже отбыл.Уголовное дело о клевете возбудили из-за комментариев Навального к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений к Конституцию РФ. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.Виновным себя Навальный не признал. Ему вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы. После подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы, — однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.

https://ria.ru/20210220/navalnyy-1598309585.html

москва

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ив роше, алексей навальный, москва