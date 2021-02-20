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https://ria.ru/20210220/zakharova-1598323210.html
МИД ждет реакцию Форин-офиса на утечку документов о лондонской пропаганде
МИД ждет реакцию Форин-офиса на утечку документов о лондонской пропаганде
Москва ожидает от Лондона реакции на утечку документов Форин-офиса о том, как правительство Великобритании управляет работой различных изданий. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T13:07
2021-02-20T13:33
медиавойны
мария захарова
форин-офис
великобритания
москва
лондон
в мире
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Москва ожидает от Лондона реакции на утечку документов Форин-офиса о том, как правительство Великобритании управляет работой различных изданий."Зачитываемся и ждем реакцию Лондона. Вдруг это все неправда. А высказаться придется — миллионы фунтов выброшены были на тайные информационные кампании", — написала на Facebook официальный представитель российского МИД Мария Захарова.По словам дипломата, из оказавшихся в открытом доступе документов британского дипведомства следует, что кабмин Соединенного Королевства "через посредников финансово поддерживает и в ручном режиме управляет работой различных" СМИ, а также сформировал "сеть агентов влияния в русскоязычном сегменте социальных сетей".В фокусе работы британцев в том числе были "Медуза" и "Медиазона", а документов, раскрывающих Лондонскую машину пропаганды, сотни, добавила Захарова.
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мария захарова, форин-офис, великобритания, москва, лондон, в мире

МИД ждет реакцию Форин-офиса на утечку документов о лондонской пропаганде

13:07 20.02.2021 (обновлено: 13:33 20.02.2021)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Москва ожидает от Лондона реакции на утечку документов Форин-офиса о том, как правительство Великобритании управляет работой различных изданий.
"Зачитываемся и ждем реакцию Лондона. Вдруг это все неправда. А высказаться придется — миллионы фунтов выброшены были на тайные информационные кампании", — написала на Facebook официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

В сеть утекли документы Форин-офис о том, как британское Правительство через посредников финансово поддерживает и в...

Опубликовано Марией Захаровой Пятница, 19 февраля 2021 г.
По словам дипломата, из оказавшихся в открытом доступе документов британского дипведомства следует, что кабмин Соединенного Королевства "через посредников финансово поддерживает и в ручном режиме управляет работой различных" СМИ, а также сформировал "сеть агентов влияния в русскоязычном сегменте социальных сетей".
В фокусе работы британцев в том числе были "Медуза" и "Медиазона", а документов, раскрывающих Лондонскую машину пропаганды, сотни, добавила Захарова.
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МедиавойныМария ЗахароваФорин-офисВеликобританияМоскваЛондонВ мире
 
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