МИД ждет реакцию Форин-офиса на утечку документов о лондонской пропаганде
13:07 20.02.2021 (обновлено: 13:33 20.02.2021)
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
© Пресс-служба МИД РФ
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Москва ожидает от Лондона реакции на утечку документов Форин-офиса о том, как правительство Великобритании управляет работой различных изданий.
"Зачитываемся и ждем реакцию Лондона. Вдруг это все неправда. А высказаться придется — миллионы фунтов выброшены были на тайные информационные кампании", — написала на Facebook официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
В сеть утекли документы Форин-офис о том, как британское Правительство через посредников финансово поддерживает и в...Опубликовано Марией Захаровой Пятница, 19 февраля 2021 г.
По словам дипломата, из оказавшихся в открытом доступе документов британского дипведомства следует, что кабмин Соединенного Королевства "через посредников финансово поддерживает и в ручном режиме управляет работой различных" СМИ, а также сформировал "сеть агентов влияния в русскоязычном сегменте социальных сетей".
В фокусе работы британцев в том числе были "Медуза" и "Медиазона", а документов, раскрывающих Лондонскую машину пропаганды, сотни, добавила Захарова.
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