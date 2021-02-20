https://ria.ru/20210220/zakharova-1598323210.html

МИД ждет реакцию Форин-офиса на утечку документов о лондонской пропаганде

МИД ждет реакцию Форин-офиса на утечку документов о лондонской пропаганде

Москва ожидает от Лондона реакции на утечку документов Форин-офиса о том, как правительство Великобритании управляет работой различных изданий. РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T13:07

2021-02-20T13:07

2021-02-20T13:33

медиавойны

мария захарова

форин-офис

великобритания

москва

лондон

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598081140_0:187:2213:1432_1920x0_80_0_0_afd11bcbe0bf709983fd659374a1feb7.jpg

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Москва ожидает от Лондона реакции на утечку документов Форин-офиса о том, как правительство Великобритании управляет работой различных изданий."Зачитываемся и ждем реакцию Лондона. Вдруг это все неправда. А высказаться придется — миллионы фунтов выброшены были на тайные информационные кампании", — написала на Facebook официальный представитель российского МИД Мария Захарова.По словам дипломата, из оказавшихся в открытом доступе документов британского дипведомства следует, что кабмин Соединенного Королевства "через посредников финансово поддерживает и в ручном режиме управляет работой различных" СМИ, а также сформировал "сеть агентов влияния в русскоязычном сегменте социальных сетей".В фокусе работы британцев в том числе были "Медуза" и "Медиазона", а документов, раскрывающих Лондонскую машину пропаганды, сотни, добавила Захарова.

https://ria.ru/20200806/1575427467.html

великобритания

москва

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, форин-офис, великобритания, москва, лондон, в мире