https://ria.ru/20210220/zaderzhanie-1598295073.html

В Москве задержали генерального директора "ТГК-2" Надежду Пинигину

В Москве задержали генерального директора "ТГК-2" Надежду Пинигину

Правоохранительные органы задержали в Москве генерального директора крупной энергетической компании "ТГК-2" Надежду Пинигину, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T11:21

2021-02-20T11:21

2021-02-20T11:50

россия

территориальная генерирующая компания № 2

происшествия

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Правоохранительные органы задержали в Москве генерального директора крупной энергетической компании "ТГК-2" Надежду Пинигину, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Уточнить, с чем связано задержание, собеседник агентства не смог."Территориальная генерирующая компания 2" на своем сайте называет себя одной из крупнейших теплоэнергетических компаний Северо-Западного и Центрального федеральных округов России.Она занимается производством электрической и тепловой энергии и реализацией тепла (пара и горячей воды) потребителям. Предприятия компании расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях РФ и в столице Македонии Скопье.

https://ria.ru/20210219/vzyatka-1598221723.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, территориальная генерирующая компания № 2, происшествия