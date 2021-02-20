https://ria.ru/20210220/zaderzhanie-1598295073.html
В Москве задержали генерального директора "ТГК-2" Надежду Пинигину
В Москве задержали генерального директора "ТГК-2" Надежду Пинигину
Правоохранительные органы задержали в Москве генерального директора крупной энергетической компании "ТГК-2" Надежду Пинигину, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T11:21
2021-02-20T11:21
2021-02-20T11:50
россия
территориальная генерирующая компания № 2
происшествия
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Правоохранительные органы задержали в Москве генерального директора крупной энергетической компании "ТГК-2" Надежду Пинигину, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Уточнить, с чем связано задержание, собеседник агентства не смог."Территориальная генерирующая компания 2" на своем сайте называет себя одной из крупнейших теплоэнергетических компаний Северо-Западного и Центрального федеральных округов России.Она занимается производством электрической и тепловой энергии и реализацией тепла (пара и горячей воды) потребителям. Предприятия компании расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях РФ и в столице Македонии Скопье.
https://ria.ru/20210219/vzyatka-1598221723.html
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россия, территориальная генерирующая компания № 2, происшествия