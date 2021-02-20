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В Москве задержали генерального директора "ТГК-2" Надежду Пинигину
В Москве задержали генерального директора "ТГК-2" Надежду Пинигину
Правоохранительные органы задержали в Москве генерального директора крупной энергетической компании "ТГК-2" Надежду Пинигину, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T11:21
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россия
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Правоохранительные органы задержали в Москве генерального директора крупной энергетической компании "ТГК-2" Надежду Пинигину, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Уточнить, с чем связано задержание, собеседник агентства не смог."Территориальная генерирующая компания 2" на своем сайте называет себя одной из крупнейших теплоэнергетических компаний Северо-Западного и Центрального федеральных округов России.Она занимается производством электрической и тепловой энергии и реализацией тепла (пара и горячей воды) потребителям. Предприятия компании расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях РФ и в столице Македонии Скопье.
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60
россия, территориальная генерирующая компания № 2, происшествия

В Москве задержали генерального директора "ТГК-2" Надежду Пинигину

11:21 20.02.2021 (обновлено: 11:50 20.02.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Правоохранительные органы задержали в Москве генерального директора крупной энергетической компании "ТГК-2" Надежду Пинигину, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Уточнить, с чем связано задержание, собеседник агентства не смог.
"Территориальная генерирующая компания 2" на своем сайте называет себя одной из крупнейших теплоэнергетических компаний Северо-Западного и Центрального федеральных округов России.
Она занимается производством электрической и тепловой энергии и реализацией тепла (пара и горячей воды) потребителям. Предприятия компании расположены в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях РФ и в столице Македонии Скопье.
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