https://ria.ru/20210220/yaponiya-1598268417.html

Япония заявила протест из-за захода китайских кораблей в воды у Сенкаку

Япония заявила протест из-за захода китайских кораблей в воды у Сенкаку

Япония заявила решительный протест Китаю в связи с заходом его кораблей в территориальные воды в районе островов Сенкаку, сообщило агентство Киодо. На острова... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T08:38

2021-02-20T08:38

2021-02-20T08:38

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ТОКИО, 20 фев – РИА Новости, Ксения Нака. Япония заявила решительный протест Китаю в связи с заходом его кораблей в территориальные воды в районе островов Сенкаку, сообщило агентство Киодо. На острова Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) претендует Китай.Протест был передан главой департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси руководству посольства КНР в Токио.Ранее служба безопасности на море Японии сообщила о том, что два из четырех кораблей, курсировавших в прилежащей зоне - части акватории, граничащей с территориальными водами в районе островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), зашли затем в территориальные воды и остаются там. На борту одного из кораблей замечена пушка. Китайские корабли заходят в территориальные воды Японии в этом году в 8-й раз.В прошлом году китайские корабли 333 раза заходили в прилежащую зону, что стало рекордом, а в территориальных водах Японии в этом районе китайские корабли оказывались 24 раза. Прошлый год стал рекордным и по длительности их пребывания в территориальных водах. В октябре китайские корабли находились в территориальных водах Японии около Сенкаку более 57 часов. Предыдущий рекорд также принадлежит прошлому году - аналогичный инцидент произошел в июле, тогда китайские корабли находились в территориальных водах 39 часов.Острова Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао (Сенкаку) обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году. На Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает их незаконно. Токио считает, что Китай и Тайвань стали претендовать на острова с 1970-х годов, когда выяснилось, что их акватория насыщена полезными ископаемыми. Еще большее обострение территориального спора произошло после того, как японское правительство в 2012 году выкупило у частного японского владельца три из пяти островов архипелага Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), подчеркнув таким образом их государственный статус.

https://ria.ru/20201127/yaponiya-1586566342.html

https://ria.ru/20200909/kitay-1576996440.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мид японии‎, китай, япония, сша, в мире