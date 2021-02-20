Япония заявила протест из-за захода китайских кораблей в воды у Сенкаку
© AP Photo / Emily WangСотрудники береговой охраны Японии у островов Сэнкаку
© AP Photo / Emily Wang
Протест был передан главой департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси руководству посольства КНР в Токио.
27 ноября 2020, 10:39Токио ответил на слова главы китайского МИД об островах Сенкаку
Ранее служба безопасности на море Японии сообщила о том, что два из четырех кораблей, курсировавших в прилежащей зоне - части акватории, граничащей с территориальными водами в районе островов Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), зашли затем в территориальные воды и остаются там. На борту одного из кораблей замечена пушка. Китайские корабли заходят в территориальные воды Японии в этом году в 8-й раз.
В прошлом году китайские корабли 333 раза заходили в прилежащую зону, что стало рекордом, а в территориальных водах Японии в этом районе китайские корабли оказывались 24 раза. Прошлый год стал рекордным и по длительности их пребывания в территориальных водах. В октябре китайские корабли находились в территориальных водах Японии около Сенкаку более 57 часов. Предыдущий рекорд также принадлежит прошлому году - аналогичный инцидент произошел в июле, тогда китайские корабли находились в территориальных водах 39 часов.
Острова Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао (Сенкаку) обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году. На Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает их незаконно. Токио считает, что Китай и Тайвань стали претендовать на острова с 1970-х годов, когда выяснилось, что их акватория насыщена полезными ископаемыми. Еще большее обострение территориального спора произошло после того, как японское правительство в 2012 году выкупило у частного японского владельца три из пяти островов архипелага Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), подчеркнув таким образом их государственный статус.
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