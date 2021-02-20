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В Южно-Сахалинске ребенок провалился в двухметровую яму на дороге
В Южно-Сахалинске ребенок провалился в двухметровую яму на дороге
Прокуратура проверяет факт падения ребёнка в двухметровую яму на дороге в Южно-Сахалинске, сообщает в субботу пресс-служба ведомства. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T15:26
2021-02-20T15:26
южно-сахалинск
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 фев - РИА Новости. Прокуратура проверяет факт падения ребёнка в двухметровую яму на дороге в Южно-Сахалинске, сообщает в субботу пресс-служба ведомства."Прокуратурой Южно-Сахалинска организована проверка по факту падения ребенка в двухметровую яму на дороге в Южно-Сахалинске. В ходе проверки в том числе будет дана оценка соблюдению законодательства при содержании и эксплуатации канализационных и иных сетей, в том числе бесхозяйных, а также дорог общего пользования", - говорится в сообщении.По результатам проверки, при наличии оснований будут приняты меры реагирования, отметили в прокуратуре.Местные СМИ сообщают, что 8-летний мальчик провалился в яму, держа за руку мать. Вытащить ребёнка ей помог проезжавший мимо водитель.
https://ria.ru/20210214/proval-1597461263.html
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южно-сахалинск, происшествия

В Южно-Сахалинске ребенок провалился в двухметровую яму на дороге

15:26 20.02.2021
 
© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 фев - РИА Новости. Прокуратура проверяет факт падения ребёнка в двухметровую яму на дороге в Южно-Сахалинске, сообщает в субботу пресс-служба ведомства.
"Прокуратурой Южно-Сахалинска организована проверка по факту падения ребенка в двухметровую яму на дороге в Южно-Сахалинске. В ходе проверки в том числе будет дана оценка соблюдению законодательства при содержании и эксплуатации канализационных и иных сетей, в том числе бесхозяйных, а также дорог общего пользования", - говорится в сообщении.
По результатам проверки, при наличии оснований будут приняты меры реагирования, отметили в прокуратуре.
Местные СМИ сообщают, что 8-летний мальчик провалился в яму, держа за руку мать. Вытащить ребёнка ей помог проезжавший мимо водитель.
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