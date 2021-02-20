https://ria.ru/20210220/yama-1598357707.html
В Южно-Сахалинске ребенок провалился в двухметровую яму на дороге
В Южно-Сахалинске ребенок провалился в двухметровую яму на дороге
Прокуратура проверяет факт падения ребёнка в двухметровую яму на дороге в Южно-Сахалинске, сообщает в субботу пресс-служба ведомства. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T15:26
2021-02-20T15:26
2021-02-20T15:26
южно-сахалинск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:280:1956:1380_1920x0_80_0_0_d43abc0ca9979696fb36e279b4a0ee05.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 фев - РИА Новости. Прокуратура проверяет факт падения ребёнка в двухметровую яму на дороге в Южно-Сахалинске, сообщает в субботу пресс-служба ведомства."Прокуратурой Южно-Сахалинска организована проверка по факту падения ребенка в двухметровую яму на дороге в Южно-Сахалинске. В ходе проверки в том числе будет дана оценка соблюдению законодательства при содержании и эксплуатации канализационных и иных сетей, в том числе бесхозяйных, а также дорог общего пользования", - говорится в сообщении.По результатам проверки, при наличии оснований будут приняты меры реагирования, отметили в прокуратуре.Местные СМИ сообщают, что 8-летний мальчик провалился в яму, держа за руку мать. Вытащить ребёнка ей помог проезжавший мимо водитель.
https://ria.ru/20210214/proval-1597461263.html
южно-сахалинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:96:1956:1563_1920x0_80_0_0_5790ba927e873e78bde44c434f65b3f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южно-сахалинск, происшествия
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 фев - РИА Новости.
Прокуратура проверяет факт падения ребёнка в двухметровую яму на дороге в Южно-Сахалинске
, сообщает в субботу пресс-служба ведомства.
"Прокуратурой Южно-Сахалинска организована проверка по факту падения ребенка в двухметровую яму на дороге в Южно-Сахалинске. В ходе проверки в том числе будет дана оценка соблюдению законодательства при содержании и эксплуатации канализационных и иных сетей, в том числе бесхозяйных, а также дорог общего пользования", - говорится в сообщении.
По результатам проверки, при наличии оснований будут приняты меры реагирования, отметили в прокуратуре.
Местные СМИ сообщают, что 8-летний мальчик провалился в яму, держа за руку мать. Вытащить ребёнка ей помог проезжавший мимо водитель.