https://ria.ru/20210220/yama-1598357707.html

В Южно-Сахалинске ребенок провалился в двухметровую яму на дороге

В Южно-Сахалинске ребенок провалился в двухметровую яму на дороге

Прокуратура проверяет факт падения ребёнка в двухметровую яму на дороге в Южно-Сахалинске, сообщает в субботу пресс-служба ведомства. РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T15:26

2021-02-20T15:26

2021-02-20T15:26

южно-сахалинск

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 фев - РИА Новости. Прокуратура проверяет факт падения ребёнка в двухметровую яму на дороге в Южно-Сахалинске, сообщает в субботу пресс-служба ведомства."Прокуратурой Южно-Сахалинска организована проверка по факту падения ребенка в двухметровую яму на дороге в Южно-Сахалинске. В ходе проверки в том числе будет дана оценка соблюдению законодательства при содержании и эксплуатации канализационных и иных сетей, в том числе бесхозяйных, а также дорог общего пользования", - говорится в сообщении.По результатам проверки, при наличии оснований будут приняты меры реагирования, отметили в прокуратуре.Местные СМИ сообщают, что 8-летний мальчик провалился в яму, держа за руку мать. Вытащить ребёнка ей помог проезжавший мимо водитель.

https://ria.ru/20210214/proval-1597461263.html

южно-сахалинск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южно-сахалинск, происшествия