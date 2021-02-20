https://ria.ru/20210220/vzyatka-1598316773.html

Под Калининградом женщина получила срок за взятку в 15 миллионов рублей

Под Калининградом женщина получила срок за взятку в 15 миллионов рублей

Суд приговорил представителя компании, занимающейся лесозаготовкой, к пяти годам колонии за взятку 15 миллионов рублей министру природных ресурсов и экологии... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T12:44

2021-02-20T12:44

2021-02-20T12:44

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

калининградская область

происшествия

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Суд приговорил представителя компании, занимающейся лесозаготовкой, к пяти годам колонии за взятку 15 миллионов рублей министру природных ресурсов и экологии Калининградской области, сообщает СК РФ.По версии следствия, 10 июня 2020 года 45-летняя обвиняемая, представитель лесозаготовительной компании, в интересах фирмы передала главе регионального минприроды взятку 15 миллионов рублей. Как полагает следствие, женщина рассчитывала перезаключить договор аренды лесного участка на новый срок без проведения торгов. Министр сообщил о поступившем предложении в правоохранительные органы, поэтому передача денег чиновнику проводилась под контролем оперативных сотрудников регионального управления ФСБ.Отмечается, что женщина частично признала вину на стадии предварительного следствия."Приговором суда Енютиной назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбытием в исправительной колонии общего режима без штрафа", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что при назначении наказания суд учел состояние здоровья подсудимой и наличие ребенка на иждивении. Подсудимая арестована.

https://radiosputnik.ria.ru/20210216/vzyatki-1597692994.html

калининградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), калининградская область, происшествия