Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210220/vspyshka-1598385620.html
В Нидерландах обнаружили вспышку высокопатогенного птичьего гриппа
В Нидерландах обнаружили вспышку высокопатогенного птичьего гриппа
Птичий грипп зафиксирован на птицефабрике в Синт-Уденроде в голландской провинции Северный Брабант, говорится в сообщении министерства сельского хозяйства... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T17:27
2021-02-20T17:27
северный брабант
нидерланды
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/104099/14/1040991441_0:173:2883:1795_1920x0_80_0_0_eae52c41a166f09da359c00ce13f29fb.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Птичий грипп зафиксирован на птицефабрике в Синт-Уденроде в голландской провинции Северный Брабант, говорится в сообщении министерства сельского хозяйства Нидерландов.Отмечается, что речь, вероятно, идет о высокопатогенном варианте птичьего гриппа."В радиусе 1 км от предприятия расположены еще две птицефермы.. На зараженной птицефабрике обитают примерно 35 тысяч птиц, на двух других фермах содержат, соответственно, 49 920 и 47 000 кур", - говорится в сообщении минсельхоза.В ведомстве подчеркнули, что все куры на птицефабрике и двух фермах будут уничтожены с целью предотвращения распространение вируса.Власти Нидерландов объявили о запрете на транспортировку птицы в 10-километровой зоне вокруг птицефабрики в Синт-Уденроде."Запрет на транспортировку распространяется на птицу, яйца, птичий помет и использованные подстилки, а также на других животных и продукты животноводства с ферм, где разводят птицу в коммерческих целях", - проинформировали в министерстве.
https://ria.ru/20210220/gripp-1598337479.html
северный брабант
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/104099/14/1040991441_132:0:2753:1966_1920x0_80_0_0_3cecdc5afe5368ae9a92fe01e1c99e6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
северный брабант, нидерланды, в мире

В Нидерландах обнаружили вспышку высокопатогенного птичьего гриппа

17:27 20.02.2021
 
© AP Photo / Pier Paolo CitoВетеринары на птичей ферме в Италии. Архивное фото
Ветеринары на птичей ферме в Италии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© AP Photo / Pier Paolo Cito
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Птичий грипп зафиксирован на птицефабрике в Синт-Уденроде в голландской провинции Северный Брабант, говорится в сообщении министерства сельского хозяйства Нидерландов.
Отмечается, что речь, вероятно, идет о высокопатогенном варианте птичьего гриппа.
"В радиусе 1 км от предприятия расположены еще две птицефермы.. На зараженной птицефабрике обитают примерно 35 тысяч птиц, на двух других фермах содержат, соответственно, 49 920 и 47 000 кур", - говорится в сообщении минсельхоза.
В ведомстве подчеркнули, что все куры на птицефабрике и двух фермах будут уничтожены с целью предотвращения распространение вируса.
Попова о новом птичьем гриппе: У нас есть время подготовиться - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
Вчера, 14:13
В России выявили первые случаи заражения птичьим гриппом H5N8
Власти Нидерландов объявили о запрете на транспортировку птицы в 10-километровой зоне вокруг птицефабрики в Синт-Уденроде.
"Запрет на транспортировку распространяется на птицу, яйца, птичий помет и использованные подстилки, а также на других животных и продукты животноводства с ферм, где разводят птицу в коммерческих целях", - проинформировали в министерстве.
 
Северный БрабантНидерландыВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03По делу о гибели рабочих норильской фабрики задержали четырех человек
04:41Лазарев и Манукян рассказали, как готовятся к финалу "Танцев со звездами"
04:35Ученые сделали открытие, касающееся иммунитета к коронавирусу
04:16Падение частей авиадвигателя на дома в США сняли на видео
03:37За участие в беспорядках в Испании за сутки задержали более 30 человек
03:19Немецкие СМИ: Байден оказался перед дилеммой из-за "Северного потока — 2"
03:15Вильфанд рассказал, когда в европейскую часть России придет потепление
03:13Дочь ветерана Артеменко рассказала о его отношении к вердикту суда
03:11Дочь ветерана Артеменко рассказала о состоянии здоровья отца
03:08В РКК "Энергия" рассказали о парашютной системе корабля "Орел"
03:05"Калашников" рассказал об испытаниях снарядов "Краснополь-М2"
02:46Билл Гейтс объяснил энергетический коллапс в Техасе
02:41Ученая оценила риск заражения птичьим гриппом при употреблении курицы
02:40Не менее трех человек погибли при стрельбе в Луизиане
02:17При стрельбе рядом с оружейным магазином в США погибли несколько человек
02:17Юрист рассказал, как вернуть совершенный по ошибке денежный перевод
02:15В Испании 11 человек задержали при беспорядках из-за ареста рэпера
02:13Симптом коронавируса назвали признаком другой смертельно опасной болезни
02:08Эксперт раскрыл секреты легкого путешествия автостопом по России
01:54Зеленский ввел санкции против сети "Спортмастер"
Лента новостейМолния