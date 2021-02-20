https://ria.ru/20210220/vspyshka-1598385620.html

В Нидерландах обнаружили вспышку высокопатогенного птичьего гриппа

В Нидерландах обнаружили вспышку высокопатогенного птичьего гриппа

Птичий грипп зафиксирован на птицефабрике в Синт-Уденроде в голландской провинции Северный Брабант, говорится в сообщении министерства сельского хозяйства... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T17:27

2021-02-20T17:27

2021-02-20T17:27

северный брабант

нидерланды

в мире

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Птичий грипп зафиксирован на птицефабрике в Синт-Уденроде в голландской провинции Северный Брабант, говорится в сообщении министерства сельского хозяйства Нидерландов.Отмечается, что речь, вероятно, идет о высокопатогенном варианте птичьего гриппа."В радиусе 1 км от предприятия расположены еще две птицефермы.. На зараженной птицефабрике обитают примерно 35 тысяч птиц, на двух других фермах содержат, соответственно, 49 920 и 47 000 кур", - говорится в сообщении минсельхоза.В ведомстве подчеркнули, что все куры на птицефабрике и двух фермах будут уничтожены с целью предотвращения распространение вируса.Власти Нидерландов объявили о запрете на транспортировку птицы в 10-километровой зоне вокруг птицефабрики в Синт-Уденроде."Запрет на транспортировку распространяется на птицу, яйца, птичий помет и использованные подстилки, а также на других животных и продукты животноводства с ферм, где разводят птицу в коммерческих целях", - проинформировали в министерстве.

https://ria.ru/20210220/gripp-1598337479.html

северный брабант

нидерланды

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северный брабант, нидерланды, в мире