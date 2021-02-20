https://ria.ru/20210220/vrach-1598347854.html

Врач рассказал, как отличить паническую атаку от сердечного приступа

Врач рассказал, как отличить паническую атаку от сердечного приступа

Симптомы панической атаки и сердечного приступа могут быть похожи, но есть способы отличить эти состояния, заявил американский кардиолог Раджеш Дэйв. РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T14:50

2021-02-20T14:50

2021-02-20T15:46

раджеш дэйв

инфаркты

здоровье - общество

сша

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Симптомы панической атаки и сердечного приступа могут быть похожи, но есть способы отличить эти состояния, заявил американский кардиолог Раджеш Дэйв.Он пояснил, что при инфаркте из-за закупорки артерии ограничивается приток крови к сердечной мышце. Это сопровождается болью в груди, учащенным сердцебиением, одышкой и потоотделением. Те же проявления возможны и при панической атаке, различия между ними в длительности симптомов.Также Дэйв отметил, что у пациентов с сердечным приступом часто возникают предупреждающие симптомы за несколько дней или недель до приступа, а сами приступы чаще всего происходят во время физической активности. Панические атаки появляются из-за отсутствия активной нагрузки и могут быть вызваны каким-либо триггером, например плохими новостями.

https://ria.ru/20210220/myasnikov-1598312566.html

сша

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раджеш дэйв , инфаркты, здоровье - общество, сша