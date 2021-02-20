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Врач рассказал, как отличить паническую атаку от сердечного приступа
Врач рассказал, как отличить паническую атаку от сердечного приступа
Симптомы панической атаки и сердечного приступа могут быть похожи, но есть способы отличить эти состояния, заявил американский кардиолог Раджеш Дэйв. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T14:50
2021-02-20T14:50
2021-02-20T15:46
раджеш дэйв
инфаркты
здоровье - общество
сша
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Симптомы панической атаки и сердечного приступа могут быть похожи, но есть способы отличить эти состояния, заявил американский кардиолог Раджеш Дэйв.Он пояснил, что при инфаркте из-за закупорки артерии ограничивается приток крови к сердечной мышце. Это сопровождается болью в груди, учащенным сердцебиением, одышкой и потоотделением. Те же проявления возможны и при панической атаке, различия между ними в длительности симптомов.Также Дэйв отметил, что у пациентов с сердечным приступом часто возникают предупреждающие симптомы за несколько дней или недель до приступа, а сами приступы чаще всего происходят во время физической активности. Панические атаки появляются из-за отсутствия активной нагрузки и могут быть вызваны каким-либо триггером, например плохими новостями.
https://ria.ru/20210220/myasnikov-1598312566.html
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раджеш дэйв , инфаркты, здоровье - общество, сша
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Симптомы панической атаки и сердечного приступа могут быть похожи, но есть способы отличить эти состояния, заявил американский кардиолог Раджеш Дэйв.
Он пояснил, что при инфаркте из-за закупорки артерии ограничивается приток крови к сердечной мышце. Это сопровождается болью в груди, учащенным сердцебиением, одышкой и потоотделением. Те же проявления возможны и при панической атаке, различия между ними в длительности симптомов.
"Симптомы сохраняются до тех пор, пока человек не получит неотложную медицинскую помощь. При панической атаке симптомы могут сохраняться 20 минут, а затем исчезнуть", — цитирует специалиста Medical Xpress.
Также Дэйв отметил, что у пациентов с сердечным приступом часто возникают предупреждающие симптомы за несколько дней или недель до приступа, а сами приступы чаще всего происходят во время физической активности. Панические атаки появляются из-за отсутствия активной нагрузки и могут быть вызваны каким-либо триггером, например плохими новостями.