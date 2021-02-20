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Военные вытащили из снега 30 машин на трассе в Крыму
Военные вытащили из снега 30 машин на трассе в Крыму
Российские военные помогли вытащить из снега 30 автомобилей, застрявших на трассе в Крыму, сообщили в субботу в отделе информационного обеспечения Черноморского РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T20:29
2021-02-20T20:29
2021-02-20T20:52
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республика крым
безопасность
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Российские военные помогли вытащить из снега 30 автомобилей, застрявших на трассе в Крыму, сообщили в субботу в отделе информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы Южного военного округа.Движение по мосту в Крым в обоих направлениях остановили с 6.00 пятницы из-за снегопада, гололедицы и сильного ветра. Ближе к вечеру возобновили движение в сторону Краснодарского края. В сторону Крыма это не позволили сделать снежные заносы и заторы на примыкающей к мосту трассе "Тавриду", которую в сторону Симферополя из-за плохих погодных условий закрыли до утра субботы."На участке трассы Новониколаевка — Керчь протяженностью более 40 километров военнослужащие Черноморского флота с использованием специальной инженерной техники эвакуировали около 30 автомобилей различной грузоподъемности", — говорится в сообщении.В сводном отряде 20 военнослужащих и шесть единиц техники Черноморского флота, в том числе инженерная машина разграждения, машина технической помощи, ремонтно-эвакуационные машины и трал.Накануне в трех районах Крыма из-за погодных условий ввели режим угрозы ЧС.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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керчь, республика крым, безопасность
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Российские военные помогли вытащить из снега 30 автомобилей, застрявших на трассе в Крыму, сообщили в субботу в отделе информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы Южного военного округа.
Движение по мосту в Крым
в обоих направлениях остановили с 6.00 пятницы из-за снегопада, гололедицы и сильного ветра. Ближе к вечеру возобновили движение в сторону Краснодарского края. В сторону Крыма это не позволили сделать снежные заносы и заторы на примыкающей к мосту трассе "Тавриду", которую в сторону Симферополя
из-за плохих погодных условий закрыли до утра субботы.
"На участке трассы Новониколаевка — Керчь
протяженностью более 40 километров военнослужащие Черноморского флота с использованием специальной инженерной техники эвакуировали около 30 автомобилей различной грузоподъемности", — говорится в сообщении.
В сводном отряде 20 военнослужащих и шесть единиц техники Черноморского флота, в том числе инженерная машина разграждения, машина технической помощи, ремонтно-эвакуационные машины и трал.
Накануне в трех районах Крыма из-за погодных условий ввели режим угрозы ЧС.