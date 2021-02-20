https://ria.ru/20210220/voennye-1598420353.html

Военные вытащили из снега 30 машин на трассе в Крыму

Военные вытащили из снега 30 машин на трассе в Крыму

Российские военные помогли вытащить из снега 30 автомобилей, застрявших на трассе в Крыму, сообщили в субботу в отделе информационного обеспечения Черноморского РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T20:29

2021-02-20T20:29

2021-02-20T20:52

хорошие новости

керчь

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безопасность

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Российские военные помогли вытащить из снега 30 автомобилей, застрявших на трассе в Крыму, сообщили в субботу в отделе информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы Южного военного округа.Движение по мосту в Крым в обоих направлениях остановили с 6.00 пятницы из-за снегопада, гололедицы и сильного ветра. Ближе к вечеру возобновили движение в сторону Краснодарского края. В сторону Крыма это не позволили сделать снежные заносы и заторы на примыкающей к мосту трассе "Тавриду", которую в сторону Симферополя из-за плохих погодных условий закрыли до утра субботы."На участке трассы Новониколаевка — Керчь протяженностью более 40 километров военнослужащие Черноморского флота с использованием специальной инженерной техники эвакуировали около 30 автомобилей различной грузоподъемности", — говорится в сообщении.В сводном отряде 20 военнослужащих и шесть единиц техники Черноморского флота, в том числе инженерная машина разграждения, машина технической помощи, ремонтно-эвакуационные машины и трал.Накануне в трех районах Крыма из-за погодных условий ввели режим угрозы ЧС.

керчь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, республика крым, безопасность