Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
https://ria.ru/20210220/voennye-1598420353.html
Военные вытащили из снега 30 машин на трассе в Крыму
Военные вытащили из снега 30 машин на трассе в Крыму
Российские военные помогли вытащить из снега 30 автомобилей, застрявших на трассе в Крыму, сообщили в субботу в отделе информационного обеспечения Черноморского РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T20:29
2021-02-20T20:52
хорошие новости
керчь
республика крым
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598421306_0:0:3638:2046_1920x0_80_0_0_ff87f63909ee88d9927c584f06dac86e.jpg
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Российские военные помогли вытащить из снега 30 автомобилей, застрявших на трассе в Крыму, сообщили в субботу в отделе информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы Южного военного округа.Движение по мосту в Крым в обоих направлениях остановили с 6.00 пятницы из-за снегопада, гололедицы и сильного ветра. Ближе к вечеру возобновили движение в сторону Краснодарского края. В сторону Крыма это не позволили сделать снежные заносы и заторы на примыкающей к мосту трассе "Тавриду", которую в сторону Симферополя из-за плохих погодных условий закрыли до утра субботы."На участке трассы Новониколаевка — Керчь протяженностью более 40 километров военнослужащие Черноморского флота с использованием специальной инженерной техники эвакуировали около 30 автомобилей различной грузоподъемности", — говорится в сообщении.В сводном отряде 20 военнослужащих и шесть единиц техники Черноморского флота, в том числе инженерная машина разграждения, машина технической помощи, ремонтно-эвакуационные машины и трал.Накануне в трех районах Крыма из-за погодных условий ввели режим угрозы ЧС.
керчь
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598421306_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_4bb5070931aeee9f18574f2eaf10cbf6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
керчь, республика крым, безопасность

Военные вытащили из снега 30 машин на трассе в Крыму

20:29 20.02.2021 (обновлено: 20:52 20.02.2021)
 
© РИА НовостиВоенные Черноморского флота помогают вытаскивать из снега грузовой автомобиль на трассе в Крыму. Кадр видео
Военные Черноморского флота помогают вытаскивать из снега грузовой автомобиль на трассе в Крыму. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Российские военные помогли вытащить из снега 30 автомобилей, застрявших на трассе в Крыму, сообщили в субботу в отделе информационного обеспечения Черноморского флота пресс-службы Южного военного округа.
Движение по мосту в Крым в обоих направлениях остановили с 6.00 пятницы из-за снегопада, гололедицы и сильного ветра. Ближе к вечеру возобновили движение в сторону Краснодарского края. В сторону Крыма это не позволили сделать снежные заносы и заторы на примыкающей к мосту трассе "Тавриду", которую в сторону Симферополя из-за плохих погодных условий закрыли до утра субботы.
"На участке трассы Новониколаевка — Керчь протяженностью более 40 километров военнослужащие Черноморского флота с использованием специальной инженерной техники эвакуировали около 30 автомобилей различной грузоподъемности", — говорится в сообщении.
В сводном отряде 20 военнослужащих и шесть единиц техники Черноморского флота, в том числе инженерная машина разграждения, машина технической помощи, ремонтно-эвакуационные машины и трал.
Накануне в трех районах Крыма из-за погодных условий ввели режим угрозы ЧС.
 
Хорошие новостиКерчьРеспублика КрымБезопасность
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03По делу о гибели рабочих норильской фабрики задержали четырех человек
04:41Лазарев и Манукян рассказали, как готовятся к финалу "Танцев со звездами"
04:35Ученые сделали открытие, касающееся иммунитета к коронавирусу
04:16Падение частей авиадвигателя на дома в США сняли на видео
03:37За участие в беспорядках в Испании за сутки задержали более 30 человек
03:19Немецкие СМИ: Байден оказался перед дилеммой из-за "Северного потока — 2"
03:15Вильфанд рассказал, когда в европейскую часть России придет потепление
03:13Дочь ветерана Артеменко рассказала о его отношении к вердикту суда
03:11Дочь ветерана Артеменко рассказала о состоянии здоровья отца
03:08В РКК "Энергия" рассказали о парашютной системе корабля "Орел"
03:05"Калашников" рассказал об испытаниях снарядов "Краснополь-М2"
02:46Билл Гейтс объяснил энергетический коллапс в Техасе
02:41Ученая оценила риск заражения птичьим гриппом при употреблении курицы
02:40Не менее трех человек погибли при стрельбе в Луизиане
02:17При стрельбе рядом с оружейным магазином в США погибли несколько человек
02:17Юрист рассказал, как вернуть совершенный по ошибке денежный перевод
02:15В Испании 11 человек задержали при беспорядках из-за ареста рэпера
02:13Симптом коронавируса назвали признаком другой смертельно опасной болезни
02:08Эксперт раскрыл секреты легкого путешествия автостопом по России
01:54Зеленский ввел санкции против сети "Спортмастер"
Лента новостейМолния