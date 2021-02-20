https://ria.ru/20210220/voda-1598278247.html

Проблемы с водой в Техасе затронули почти 15 миллионов человек

Проблемы с водой в Техасе затронули почти 15 миллионов человек

Проблемы в работе систем водоснабжения, возникшие из-за аномально холодной и снежной погоды в Техасе, затронули 14,9 миллиона человек, сообщает телеканал CNN со РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T10:07

2021-02-20T10:07

2021-02-20T10:07

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Проблемы в работе систем водоснабжения, возникшие из-за аномально холодной и снежной погоды в Техасе, затронули 14,9 миллиона человек, сообщает телеканал CNN со ссылкой на комиссию по качеству окружающей среды.Как заявила представитель комиссии штата Тиффани Янг, из-за непогоды возникли перебои в работе более 1,3 тысячи систем водоснабжения штата. В столице штата Остине из-за лопнувших труб было потеряно 325 миллионов галлонов воды (около 1,2 миллиарда литров). Власти Хьюстона, крупнейшего города Техаса, получили сообщения о почти 5 тысяч повреждений труб.Как отмечает телеканал, власти предупреждают жителей Техаса, что несмотря на то, что проблемы с энергоснабжением в регионе в большей степени решаются, нехватка воды сохраняется. Как сообщается на сайте poweroutage.us, который отслеживает перебои в подаче электроэнергии в США, в настоящее время без света в штате остаются 93,6 тысячи потребителей.Аномально холодная и снежная погода, жертвами которой уже стали 50 человек, установилась в целом ряде регионов США. Техас стал одним из наиболее сильно пострадавших: непогода привела к массовым отключениям электричества, приостановке работы НПЗ и других предприятий.

https://ria.ru/20210219/kholod-1598195825.html

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сша, техас, в мире