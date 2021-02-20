https://ria.ru/20210220/vnedorozhnik-1598259691.html

ВПК планирует создать "русский Land Cruiser" на базе броневика "Стрела"

ВПК планирует создать "русский Land Cruiser" на базе броневика "Стрела"

Ведущий российский производитель колесной военной техники ООО "Военно-промышленная компания" (ВПК) планирует создать на базе перспективного легкого броневика... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T03:34

2021-02-20T03:34

2021-02-20T03:34

россия

абу-даби

александр красовицкий

военно-промышленная компания

вооруженные силы рф

авто

ульяновский автомобильный завод (уаз)

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0d/1574268462_0:156:3072:1884_1920x0_80_0_0_3ac63e48174e53df165e9ca9df466032.jpg

АБУ-ДАБИ, 20 фев – РИА Новости. Ведущий российский производитель колесной военной техники ООО "Военно-промышленная компания" (ВПК) планирует создать на базе перспективного легкого броневика "Стрела" гражданский внедорожник – аналог Toyota Land Cruiser, заявил в интервью РИА Новости гендиректор ВПК Александр Красовицкий.Красовицкий напомнил, что проект "Стрела" предполагает создание целого семейства автомобилей, помимо упомянутой небронированной версии в нее входят: стандартная бронированная машина, бронированный автомобиль-амфибия, а также бронированное и небронированное шасси для установки различного оборудования и комплексов вооружения.В настоящее время в качестве командирских автомобилей ВС РФ используются машины УАЗ-469 производства Ульяновского автомобильного завода. В свою очередь этот российский автопроизводитель анонсировал несколько лет назад амбициозный проект – новую версию внедорожника UAZ Patriot, позиционируемого как "русский Prado" (Toyota Land Cruiser Prado), однако в настоящее время он заморожен.Контракт с министерством обороны РФ на опытно-конструкторские работы по "Стреле" ООО "ВПК" подписало на форуме "Армия-2020". Как ранее заявлял РИА Новости Красовицкий, эта машина в два раза меньше бронеавтомобилей семейства "Тигр" (масса 4,7 тонны против 8,2 тонны у "Тигра"), но обладает большей скоростью (155 километров в час) и противоминной защитой.

https://ria.ru/20200831/raketnyy-kompleks-1576437734.html

россия

абу-даби

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, абу-даби, александр красовицкий, военно-промышленная компания, вооруженные силы рф, авто, ульяновский автомобильный завод (уаз), технологии