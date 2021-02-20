https://ria.ru/20210220/vkontakte-1598330396.html

Одноклассники выяснили, какие подарки мужчины хотят получить к 23 февраля

Одноклассники выяснили, какие подарки мужчины хотят получить к 23 февраля

Одноклассники совместно с исследовательским центром ResearchMe провели онлайн-опрос к 23 февраля. Исследование показало, как пользователи рунета относятся ко... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T13:40

2021-02-20T13:40

2021-02-20T13:40

одноклассники

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Одноклассники совместно с исследовательским центром ResearchMe провели онлайн-опрос к 23 февраля. Исследование показало, как пользователи рунета относятся ко Дню защитника Отечества, считают ли необходимым разделять домашние обязанности между мужчинами и женщинами и может ли 23 февраля обойтись без традиционных носков в подарок. 54% опрошенных рассказали, что отмечают 23 февраля, для 18% праздник потерял значение, а 16% заявили, что не отмечают его совсем. 61% женщин подарят подарки на 23 февраля своим родственникам, 53% — любимому человеку. Только 12% женщин не планируют дарить подарки никому. ОК также спросили у пользователей про "ожидания и реальность" от подарков к празднику. Так, 26% мужчин хотели бы получить в подарок деньги — это самый популярный ответ. Меньше всего (5%) ждут в подарок белье, средства по уходу за собой и носки. Хотя 33% женщин планируют подарить своим "защитникам" косметику, а 15% – носки или белье. 40% мужчин заявили, что День защитника Отечества хотели бы провести как настоящий праздник и получить больше заботы от женщин, а 28% считают, что в этот день мужчина сам должен заботиться о близких. Одноклассники также узнали у пользователей о том, какова для них роль современного мужчины в обществе и семье. Исследование показало, что большая часть опрошенных обоих полов (58%) уверены, что мужчина и женщина должны поровну делить домашние обязанности. 31% считают, что домашнюю работу должен выполнять тот, кто больше находится дома и имеет больше свободного времени. Кроме этого, пользователей спросили, с чем должен мужчина помогать женщине по хозяйству. Самыми популярными ответами и у мужчин, и у женщин стали: покупка продуктов, вынос мусора, воспитание детей, приготовление пищи и уборка квартиры.

https://rsport.ria.ru/20210217/futbol-1597836211.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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