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Одноклассники выяснили, какие подарки мужчины хотят получить к 23 февраля
Одноклассники выяснили, какие подарки мужчины хотят получить к 23 февраля
Одноклассники совместно с исследовательским центром ResearchMe провели онлайн-опрос к 23 февраля. Исследование показало, как пользователи рунета относятся ко... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T13:40
2021-02-20T13:40
одноклассники
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Одноклассники совместно с исследовательским центром ResearchMe провели онлайн-опрос к 23 февраля. Исследование показало, как пользователи рунета относятся ко Дню защитника Отечества, считают ли необходимым разделять домашние обязанности между мужчинами и женщинами и может ли 23 февраля обойтись без традиционных носков в подарок. 54% опрошенных рассказали, что отмечают 23 февраля, для 18% праздник потерял значение, а 16% заявили, что не отмечают его совсем. 61% женщин подарят подарки на 23 февраля своим родственникам, 53% — любимому человеку. Только 12% женщин не планируют дарить подарки никому. ОК также спросили у пользователей про "ожидания и реальность" от подарков к празднику. Так, 26% мужчин хотели бы получить в подарок деньги — это самый популярный ответ. Меньше всего (5%) ждут в подарок белье, средства по уходу за собой и носки. Хотя 33% женщин планируют подарить своим "защитникам" косметику, а 15% – носки или белье. 40% мужчин заявили, что День защитника Отечества хотели бы провести как настоящий праздник и получить больше заботы от женщин, а 28% считают, что в этот день мужчина сам должен заботиться о близких. Одноклассники также узнали у пользователей о том, какова для них роль современного мужчины в обществе и семье. Исследование показало, что большая часть опрошенных обоих полов (58%) уверены, что мужчина и женщина должны поровну делить домашние обязанности. 31% считают, что домашнюю работу должен выполнять тот, кто больше находится дома и имеет больше свободного времени. Кроме этого, пользователей спросили, с чем должен мужчина помогать женщине по хозяйству. Самыми популярными ответами и у мужчин, и у женщин стали: покупка продуктов, вынос мусора, воспитание детей, приготовление пищи и уборка квартиры.
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одноклассники

Одноклассники выяснили, какие подарки мужчины хотят получить к 23 февраля

13:40 20.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкБаннер, посвященный Дню защитника отечества, на здании Государственной Думы РФ в Москве. 22 февраля 2018
Баннер, посвященный Дню защитника отечества, на здании Государственной Думы РФ в Москве. 22 февраля 2018 - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Одноклассники совместно с исследовательским центром ResearchMe провели онлайн-опрос к 23 февраля. Исследование показало, как пользователи рунета относятся ко Дню защитника Отечества, считают ли необходимым разделять домашние обязанности между мужчинами и женщинами и может ли 23 февраля обойтись без традиционных носков в подарок.
54% опрошенных рассказали, что отмечают 23 февраля, для 18% праздник потерял значение, а 16% заявили, что не отмечают его совсем.
61% женщин подарят подарки на 23 февраля своим родственникам, 53% — любимому человеку. Только 12% женщин не планируют дарить подарки никому.
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ОК также спросили у пользователей про "ожидания и реальность" от подарков к празднику. Так, 26% мужчин хотели бы получить в подарок деньги — это самый популярный ответ. Меньше всего (5%) ждут в подарок белье, средства по уходу за собой и носки. Хотя 33% женщин планируют подарить своим "защитникам" косметику, а 15% – носки или белье.
40% мужчин заявили, что День защитника Отечества хотели бы провести как настоящий праздник и получить больше заботы от женщин, а 28% считают, что в этот день мужчина сам должен заботиться о близких.
Одноклассники также узнали у пользователей о том, какова для них роль современного мужчины в обществе и семье. Исследование показало, что большая часть опрошенных обоих полов (58%) уверены, что мужчина и женщина должны поровну делить домашние обязанности. 31% считают, что домашнюю работу должен выполнять тот, кто больше находится дома и имеет больше свободного времени.
Кроме этого, пользователей спросили, с чем должен мужчина помогать женщине по хозяйству. Самыми популярными ответами и у мужчин, и у женщин стали: покупка продуктов, вынос мусора, воспитание детей, приготовление пищи и уборка квартиры.
 
Одноклассники
 
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