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В Черногории началась вакцинация полученным из Сербии "Спутником V"
В Черногории началась вакцинация полученным из Сербии "Спутником V"
Вакцинация полученным из Сербии препаратом российского производства "Спутник V" началась в Черногории, сообщил Институт общественного здоровья республики. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T23:57
2021-02-20T23:57
2021-02-20T23:57
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БЕЛГРАД, 20 фев – РИА Новости. Вакцинация полученным из Сербии препаратом российского производства "Спутник V" началась в Черногории, сообщил Институт общественного здоровья республики.Премьер Сербии Ана Брнабич 17 февраля лично передала властям Черногории 2 тысячи доз вакцины от коронавируса российского производства. В минздраве Черногории сообщали РИА Новости, что ведут переговоры с представителями российского правительства и Центра имени Гамалеи о поставках "Спутника V" из РФ. Ранее черногорский госрегулятор одобрил импорт вакцины российского производства, до сих пор иммунизация в стране не проводилась."Команда нашего института и поликлиники города Котор поставили первую прививку вакцины в Черногории господину Владимиру Ждеричу, подопечному дома престарелых "Грабовац" в Рисане, а затем и врачам этого учреждения – доктору Николе Поповичу и доктору Дамиру Адровичу. Важнейший этап в борьбе с пандемией начался", - сообщил Институт общественного здоровья в Twitter.
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коронавирус covid-19, россия, ана брнабич, здоровье - общество, черногория, в мире