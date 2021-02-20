https://ria.ru/20210220/vaktsinatsiya-1598435335.html

В Черногории началась вакцинация полученным из Сербии "Спутником V"

В Черногории началась вакцинация полученным из Сербии "Спутником V"

Вакцинация полученным из Сербии препаратом российского производства "Спутник V" началась в Черногории, сообщил Институт общественного здоровья республики. РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T23:57

2021-02-20T23:57

2021-02-20T23:57

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

ана брнабич

здоровье - общество

черногория

в мире

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БЕЛГРАД, 20 фев – РИА Новости. Вакцинация полученным из Сербии препаратом российского производства "Спутник V" началась в Черногории, сообщил Институт общественного здоровья республики.Премьер Сербии Ана Брнабич 17 февраля лично передала властям Черногории 2 тысячи доз вакцины от коронавируса российского производства. В минздраве Черногории сообщали РИА Новости, что ведут переговоры с представителями российского правительства и Центра имени Гамалеи о поставках "Спутника V" из РФ. Ранее черногорский госрегулятор одобрил импорт вакцины российского производства, до сих пор иммунизация в стране не проводилась."Команда нашего института и поликлиники города Котор поставили первую прививку вакцины в Черногории господину Владимиру Ждеричу, подопечному дома престарелых "Грабовац" в Рисане, а затем и врачам этого учреждения – доктору Николе Поповичу и доктору Дамиру Адровичу. Важнейший этап в борьбе с пандемией начался", - сообщил Институт общественного здоровья в Twitter.

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черногория

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2021

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коронавирус covid-19, россия, ана брнабич, здоровье - общество, черногория, в мире