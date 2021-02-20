Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210220/vaktsinatsiya-1598435335.html
В Черногории началась вакцинация полученным из Сербии "Спутником V"
В Черногории началась вакцинация полученным из Сербии "Спутником V"
Вакцинация полученным из Сербии препаратом российского производства "Спутник V" началась в Черногории, сообщил Институт общественного здоровья республики. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T23:57
2021-02-20T23:57
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
ана брнабич
здоровье - общество
черногория
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593833483_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3046bcbc6e99d295e8e90262285cd47e.jpg
БЕЛГРАД, 20 фев – РИА Новости. Вакцинация полученным из Сербии препаратом российского производства "Спутник V" началась в Черногории, сообщил Институт общественного здоровья республики.Премьер Сербии Ана Брнабич 17 февраля лично передала властям Черногории 2 тысячи доз вакцины от коронавируса российского производства. В минздраве Черногории сообщали РИА Новости, что ведут переговоры с представителями российского правительства и Центра имени Гамалеи о поставках "Спутника V" из РФ. Ранее черногорский госрегулятор одобрил импорт вакцины российского производства, до сих пор иммунизация в стране не проводилась."Команда нашего института и поликлиники города Котор поставили первую прививку вакцины в Черногории господину Владимиру Ждеричу, подопечному дома престарелых "Грабовац" в Рисане, а затем и врачам этого учреждения – доктору Николе Поповичу и доктору Дамиру Адровичу. Важнейший этап в борьбе с пандемией начался", - сообщил Институт общественного здоровья в Twitter.
россия
черногория
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593833483_301:0:3032:2048_1920x0_80_0_0_f1149d51dccf4148a3964d99a5f2d438.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, россия, ана брнабич, здоровье - общество, черногория, в мире

В Черногории началась вакцинация полученным из Сербии "Спутником V"

23:57 20.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник держит в руках вакцину "Спутник-V на территории фудмолла "Депо.Москва"
Медицинский сотрудник держит в руках вакцину Спутник-V на территории фудмолла Депо.Москва - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 20 фев – РИА Новости. Вакцинация полученным из Сербии препаратом российского производства "Спутник V" началась в Черногории, сообщил Институт общественного здоровья республики.
Премьер Сербии Ана Брнабич 17 февраля лично передала властям Черногории 2 тысячи доз вакцины от коронавируса российского производства. В минздраве Черногории сообщали РИА Новости, что ведут переговоры с представителями российского правительства и Центра имени Гамалеи о поставках "Спутника V" из РФ. Ранее черногорский госрегулятор одобрил импорт вакцины российского производства, до сих пор иммунизация в стране не проводилась.
"Команда нашего института и поликлиники города Котор поставили первую прививку вакцины в Черногории господину Владимиру Ждеричу, подопечному дома престарелых "Грабовац" в Рисане, а затем и врачам этого учреждения – доктору Николе Поповичу и доктору Дамиру Адровичу. Важнейший этап в борьбе с пандемией начался", - сообщил Институт общественного здоровья в Twitter.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияАна БрнабичЗдоровье - ОбществоЧерногорияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03По делу о гибели рабочих норильской фабрики задержали четырех человек
04:41Лазарев и Манукян рассказали, как готовятся к финалу "Танцев со звездами"
04:35Ученые сделали открытие, касающееся иммунитета к коронавирусу
04:16Падение частей авиадвигателя на дома в США сняли на видео
03:37За участие в беспорядках в Испании за сутки задержали более 30 человек
03:19Немецкие СМИ: Байден оказался перед дилеммой из-за "Северного потока — 2"
03:15Вильфанд рассказал, когда в европейскую часть России придет потепление
03:13Дочь ветерана Артеменко рассказала о его отношении к вердикту суда
03:11Дочь ветерана Артеменко рассказала о состоянии здоровья отца
03:08В РКК "Энергия" рассказали о парашютной системе корабля "Орел"
03:05"Калашников" рассказал об испытаниях снарядов "Краснополь-М2"
02:46Билл Гейтс объяснил энергетический коллапс в Техасе
02:41Ученая оценила риск заражения птичьим гриппом при употреблении курицы
02:40Не менее трех человек погибли при стрельбе в Луизиане
02:17При стрельбе рядом с оружейным магазином в США погибли несколько человек
02:17Юрист рассказал, как вернуть совершенный по ошибке денежный перевод
02:15В Испании 11 человек задержали при беспорядках из-за ареста рэпера
02:13Симптом коронавируса назвали признаком другой смертельно опасной болезни
02:08Эксперт раскрыл секреты легкого путешествия автостопом по России
01:54Зеленский ввел санкции против сети "Спортмастер"
Лента новостейМолния