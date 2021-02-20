https://ria.ru/20210220/vaktsinatsiya-1598327700.html

Эксперты сравнили российские вакцины от COVID-19

Эксперты сравнили российские вакцины от COVID-19

Врачам и учителям лучше всего прививаться вакциной центра имени Гамалеи "Спутник V", аллергикам и пациентам с хроническими заболеваниями подойдет векторовская... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T13:26

2021-02-20T13:26

2021-02-20T13:26

распространение коронавируса

вакцина "ковивак"

сергей вознесенский

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "эпиваккорона"

владислав жемчугов

вакцина "спутник v"

евгений тимаков

коронавирус в россии

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Врачам и учителям лучше всего прививаться вакциной центра имени Гамалеи "Спутник V", аллергикам и пациентам с хроническими заболеваниями подойдет векторовская "ЭпиВакКорона", а разработка центра имени Чумакова "КовиВак" является усредненным вариантом, считают опрошенные РИА Новости эксперты.Врачам и учителям подойдет "Спутник V""Цель любой вакцинации - создать иммунный ответ при наименьших побочных эффектах со стороны организма. Если мы будем выбирать, кому какую вакцину делать, нужно ориентироваться на тот эффект, который человек хочет добиться, а также на здоровье, насколько пациент сможет перенести данную конкретную прививку, и на тот факт, болел ли уже человек или не болел", - рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.Так, по словам специалиста, "Спутник V" на данный момент является самой иммуногенной вакциной и вырабатывает иммунитет наиболее активно и на более длительный срок. При этом он несет в себе определенное количество генетической нагрузки и может вызывать определенные реакции организма в виде температуры, болей в месте укола и так далее.Кроме того, "Спутник V", по словам кандидата медицинских наук, доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского, более реактогенен.При хронических заболеваниях и аллергиях - "ЭпиВакКорона"Вакцина "Вектора" является белковой. Она, по словам Тимакова, также вырабатывает хороший иммунитет, но на менее длительный срок - полгода-год.Вакцина "ЭпиВакКорона" центра "Вектор", как отметил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, подойдет самому чувствительному контингенту, людям с аллергиями или тем, кто принимает препараты, например, с иммунодепрессивным действием."КовиВак" - усредненный вариант"Три вакцины - это очень разумный вариант, потому что они все отличаются по своим платформам конструирования, по технологии и немного, но все-таки отличаются по назначению... В принципе, они все взаимозаменяемые совершенно. Но надо учитывать, что меньше побочных эффектов, теоретически и по опыту применения аналогичной по технологии полиомиелитной вакцины, которую центр Чумакова много лет выпускает, у них меньше побочных эффектов", - рассказал Жемчугов.По переносимости "КовиВак", по словам Тимакова, не столь тяжел, как "Спутник V". Но при этом он может чаще давать температурную реакцию, чем "ЭпиВакКорона". Таким образом, вакцина центра имени Чумакова является усредненным вариантом."Вакцина "КовиВак" только что зарегистрирована, и она зарегистрирована для возрастной категории 18-60. Следовательно, она точно противопоказана на данный момент для лиц старше 60 лет", - сказал Вознесенский.

https://ria.ru/20210220/vaktsina-1598321640.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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