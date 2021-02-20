https://ria.ru/20210220/vaktsinatsiya-1598282041.html

Голикова рассказала о вакцинации от коронавируса россиян старше 60 лет

Голикова рассказала о вакцинации от коронавируса россиян старше 60 лет

Порядка 45% россиян старше 60 лет вакцинировались от коронавируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T10:26

2021-02-20T10:26

2021-02-20T10:26

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Порядка 45% россиян старше 60 лет вакцинировались от коронавируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."На сегодняшний день в целом по РФ доля вакцинированных граждан старше 60 лет составляет 45%. Тем не менее мы считаем эти показатели недостаточными и просим регионы эти позиции наращивать еженедельно. На этой неделе два раза мы проводили совещания с субъектами РФ по всем нюансам по организации этой работы с указанием на недостатки, где это есть, с необходимостью поправить свои решения", - сказала Голикова на совещании об обращении вакцин для профилактики COVID-19.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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