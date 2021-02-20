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Голикова рассказала о вакцинации от коронавируса россиян старше 60 лет
Голикова рассказала о вакцинации от коронавируса россиян старше 60 лет
Порядка 45% россиян старше 60 лет вакцинировались от коронавируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T10:26
2021-02-20T10:26
2021-02-20T10:26
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вакцинация россиян от covid-19
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здоровье - общество
татьяна голикова
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Порядка 45% россиян старше 60 лет вакцинировались от коронавируса, заявила вице-премьер Татьяна Голикова."На сегодняшний день в целом по РФ доля вакцинированных граждан старше 60 лет составляет 45%. Тем не менее мы считаем эти показатели недостаточными и просим регионы эти позиции наращивать еженедельно. На этой неделе два раза мы проводили совещания с субъектами РФ по всем нюансам по организации этой работы с указанием на недостатки, где это есть, с необходимостью поправить свои решения", - сказала Голикова на совещании об обращении вакцин для профилактики COVID-19.
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