https://ria.ru/20210220/vaktsinatsiya-1598277022.html
В России открыли более четырех тысяч пунктов вакцинации от коронавируса
В России открыли более четырех тысяч пунктов вакцинации от коронавируса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в регионах РФ открыто уже более 4 тысяч пунктов вакцинации от коронавируса. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T10:02
2021-02-20T10:02
2021-02-20T10:02
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в регионах РФ открыто уже более 4 тысяч пунктов вакцинации от коронавируса."Во всех субъектах Российской Федерации открыто более 4 тысяч пунктах вакцинации", - сказал он на совещании по вопросу вакцин для профилактики COVID-19.Он отметил, что в отдаленных местах организованы мобильные посты, а также выделен специальный транспорт, который туда довозит людей."Еще раз напоминаю, что каждый регион должен быть полностью готов к приемке, хранению и распределению препаратов, чтобы у тех, кто хочет сделать прививку, не возникало никаких сложностей", - подчеркнул премьер.
https://ria.ru/20210220/vaktsina-1598273902.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мишустин