https://ria.ru/20210220/vaktsinatsiya-1598277022.html

В России открыли более четырех тысяч пунктов вакцинации от коронавируса

В России открыли более четырех тысяч пунктов вакцинации от коронавируса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в регионах РФ открыто уже более 4 тысяч пунктов вакцинации от коронавируса. РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T10:02

2021-02-20T10:02

2021-02-20T10:02

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в регионах РФ открыто уже более 4 тысяч пунктов вакцинации от коронавируса."Во всех субъектах Российской Федерации открыто более 4 тысяч пунктах вакцинации", - сказал он на совещании по вопросу вакцин для профилактики COVID-19.Он отметил, что в отдаленных местах организованы мобильные посты, а также выделен специальный транспорт, который туда довозит людей."Еще раз напоминаю, что каждый регион должен быть полностью готов к приемке, хранению и распределению препаратов, чтобы у тех, кто хочет сделать прививку, не возникало никаких сложностей", - подчеркнул премьер.

https://ria.ru/20210220/vaktsina-1598273902.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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