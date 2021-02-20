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https://ria.ru/20210220/vaktsina-1598398423.html
В РФПИ призвали не искать политику в вакцине "Спутник V"
В РФПИ призвали не искать политику в вакцине "Спутник V"
Москва видит поддержку вакцины "Спутник V" со стороны Австрии, ФРГ, Франции, Италии, заявил в субботу глава РФПИ Кирилл Дмитриев. РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T18:32
2021-02-20T18:38
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
коронавирусы
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
москва
франция
италия
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ВЕНА, 20 фев - РИА Новости. Москва видит поддержку вакцины "Спутник V" со стороны Австрии, ФРГ, Франции, Италии, заявил в субботу глава РФПИ Кирилл Дмитриев."Мы видим поддержку и со стороны Австрии, Германии, Франции, Италии. Политики в этих странах говорят, что у людей должен быть выбор по выбору вакцины", - сказал Дмитриев в эфире австрийской радиостанции Ö1."Все пытаются найти какую-то политику в вакцине, ее просто нет", - добавил он.Уже в конце декабря посол России в Австрии Дмитрий Любинский сообщил в интервью РИА Новости, что опыт применения российских вакцин от коронавируса вызывает большой интерес в Австрии - в посольство поступает много обращений со стороны медицинской промышленности, фирм, которые имеют отношение к производственным мощностям вплоть до расфасовки. Недавно Любинский отмечал, что российскому посольству известен ряд австрийских фирм, которые могли бы производить российскую вакцину "Спутник V".Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью газете Welt am Sonntag заявил, что был бы готов привиться от коронавируса российской вакциной "Спутник V" или китайской вакциной, если их одобрят в Евросоюзе, а также выразил готовность организовать производство этих препаратов в Австрии. До этого Курц заявил, что Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) нужно будет рассмотреть заявки на регистрацию в ЕС российской и китайских вакцин от коронавируса, "геополитических табу" в этом вопросе быть не должно.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, москва, франция, италия

В РФПИ призвали не искать политику в вакцине "Спутник V"

18:32 20.02.2021 (обновлено: 18:38 20.02.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДоставка вакцины Sputnik V на склад в грузовой терминал "Москва Карго"
Доставка вакцины Sputnik V на склад в грузовой терминал Москва Карго - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВЕНА, 20 фев - РИА Новости. Москва видит поддержку вакцины "Спутник V" со стороны Австрии, ФРГ, Франции, Италии, заявил в субботу глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Мы видим поддержку и со стороны Австрии, Германии, Франции, Италии. Политики в этих странах говорят, что у людей должен быть выбор по выбору вакцины", - сказал Дмитриев в эфире австрийской радиостанции Ö1.
Груз с российской вакциной Sputnik V от коронавирусной инфекции covid-19 - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
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"Все пытаются найти какую-то политику в вакцине, ее просто нет", - добавил он.
Уже в конце декабря посол России в Австрии Дмитрий Любинский сообщил в интервью РИА Новости, что опыт применения российских вакцин от коронавируса вызывает большой интерес в Австрии - в посольство поступает много обращений со стороны медицинской промышленности, фирм, которые имеют отношение к производственным мощностям вплоть до расфасовки. Недавно Любинский отмечал, что российскому посольству известен ряд австрийских фирм, которые могли бы производить российскую вакцину "Спутник V".
Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью газете Welt am Sonntag заявил, что был бы готов привиться от коронавируса российской вакциной "Спутник V" или китайской вакциной, если их одобрят в Евросоюзе, а также выразил готовность организовать производство этих препаратов в Австрии. До этого Курц заявил, что Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) нужно будет рассмотреть заявки на регистрацию в ЕС российской и китайских вакцин от коронавируса, "геополитических табу" в этом вопросе быть не должно.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19КоронавирусыКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийМоскваФранцияИталия
 
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