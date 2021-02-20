https://ria.ru/20210220/vaktsina-1598398423.html

В РФПИ призвали не искать политику в вакцине "Спутник V"

В РФПИ призвали не искать политику в вакцине "Спутник V"

Москва видит поддержку вакцины "Спутник V" со стороны Австрии, ФРГ, Франции, Италии, заявил в субботу глава РФПИ Кирилл Дмитриев. РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T18:32

2021-02-20T18:32

2021-02-20T18:38

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

коронавирусы

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

москва

франция

италия

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ВЕНА, 20 фев - РИА Новости. Москва видит поддержку вакцины "Спутник V" со стороны Австрии, ФРГ, Франции, Италии, заявил в субботу глава РФПИ Кирилл Дмитриев."Мы видим поддержку и со стороны Австрии, Германии, Франции, Италии. Политики в этих странах говорят, что у людей должен быть выбор по выбору вакцины", - сказал Дмитриев в эфире австрийской радиостанции Ö1."Все пытаются найти какую-то политику в вакцине, ее просто нет", - добавил он.Уже в конце декабря посол России в Австрии Дмитрий Любинский сообщил в интервью РИА Новости, что опыт применения российских вакцин от коронавируса вызывает большой интерес в Австрии - в посольство поступает много обращений со стороны медицинской промышленности, фирм, которые имеют отношение к производственным мощностям вплоть до расфасовки. Недавно Любинский отмечал, что российскому посольству известен ряд австрийских фирм, которые могли бы производить российскую вакцину "Спутник V".Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью газете Welt am Sonntag заявил, что был бы готов привиться от коронавируса российской вакциной "Спутник V" или китайской вакциной, если их одобрят в Евросоюзе, а также выразил готовность организовать производство этих препаратов в Австрии. До этого Курц заявил, что Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) нужно будет рассмотреть заявки на регистрацию в ЕС российской и китайских вакцин от коронавируса, "геополитических табу" в этом вопросе быть не должно.

https://ria.ru/20210220/peregovory-1598397009.html

москва

франция

италия

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, москва, франция, италия