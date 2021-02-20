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В России начали создавать вакцину от птичьего гриппа H5N8
В России начали создавать вакцину от птичьего гриппа H5N8
Директор центра "Вектор" Ринат Максютов заявил, что уже сегодня можно приступить к разработке тест-системы и кандидатного вакцинного штамма для птичьего гриппа... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T16:13
2021-02-20T16:13
ринат максютов
здоровье - общество
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Директор центра "Вектор" Ринат Максютов заявил, что уже сегодня можно приступить к разработке тест-системы и кандидатного вакцинного штамма для птичьего гриппа H5N8."Столь оперативная расшифровка вспышки высокопатогенного гриппа птиц позволяет уже сегодня приступить к разработке тест-системы, которая позволит оперативно выявлять случаи заболевания у человека и принимать решение о начале лечения. А также начать работу по созданию кандидатного вакцинного штамма", - заявил Максютов в эфире "Первого канала".
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ринат максютов, здоровье - общество, общество

В России начали создавать вакцину от птичьего гриппа H5N8

16:13 20.02.2021
 
© РИА Новости / Кирилл БрагаМедсестра делает прививку пациенту от коронавируса вакциной "Спутник-V" ("Гам-КОВИД-Вак") в районной больнице Волгограда
Медсестра делает прививку пациенту от коронавируса вакциной Спутник-V (Гам-КОВИД-Вак) в районной больнице Волгограда - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Директор центра "Вектор" Ринат Максютов заявил, что уже сегодня можно приступить к разработке тест-системы и кандидатного вакцинного штамма для птичьего гриппа H5N8.
"Столь оперативная расшифровка вспышки высокопатогенного гриппа птиц позволяет уже сегодня приступить к разработке тест-системы, которая позволит оперативно выявлять случаи заболевания у человека и принимать решение о начале лечения. А также начать работу по созданию кандидатного вакцинного штамма", - заявил Максютов в эфире "Первого канала".
Вакцинация птиц - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
Вчера, 14:21
Глава Роспотребнадзора рассказала о новом вирусе гриппа птиц H5N8
 
Ринат МаксютовЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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