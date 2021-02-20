https://ria.ru/20210220/vaktsina-1598368009.html

В России начали создавать вакцину от птичьего гриппа H5N8

В России начали создавать вакцину от птичьего гриппа H5N8

Директор центра "Вектор" Ринат Максютов заявил, что уже сегодня можно приступить к разработке тест-системы и кандидатного вакцинного штамма для птичьего гриппа... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T16:13

2021-02-20T16:13

2021-02-20T16:13

ринат максютов

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Директор центра "Вектор" Ринат Максютов заявил, что уже сегодня можно приступить к разработке тест-системы и кандидатного вакцинного штамма для птичьего гриппа H5N8."Столь оперативная расшифровка вспышки высокопатогенного гриппа птиц позволяет уже сегодня приступить к разработке тест-системы, которая позволит оперативно выявлять случаи заболевания у человека и принимать решение о начале лечения. А также начать работу по созданию кандидатного вакцинного штамма", - заявил Максютов в эфире "Первого канала".

https://ria.ru/20210220/gripp-1598339569.html

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ринат максютов, здоровье - общество, общество