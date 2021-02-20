https://ria.ru/20210220/vaktsina-1598366045.html

В "Векторе" оценили перспективы экспорта "ЭпиВакКороны"

В "Векторе" оценили перспективы экспорта "ЭпиВакКороны"

Варианты экспорта вакцины ЭпиВакКорона будут обсуждаться после удовлетворения запроса на вакцинацию граждан РФ, сообщил глава "Вектора" Ринат Максютов. РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T16:03

2021-02-20T16:03

2021-02-20T16:03

распространение коронавируса

вакцина "эпиваккорона"

ринат максютов

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здоровье - общество

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Варианты экспорта вакцины ЭпиВакКорона будут обсуждаться после удовлетворения запроса на вакцинацию граждан РФ, сообщил глава "Вектора" Ринат Максютов."Приоритетом для нас является обеспечение защиты граждан РФ. При удовлетворении данных потребностей мы, конечно, будем рассматривать варианты экспорта", - рассказал Максютов в эфире "России 24".

https://ria.ru/20210220/immunitet-1598355337.html

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2021

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