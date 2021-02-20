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В "Векторе" рассказали о планах по производству "ЭпиВакКороны"
В "Векторе" рассказали о планах по производству "ЭпиВакКороны"
Планируется выпустить 500 тысяч доз вакцины "ЭпиВакКорона" в феврале, 1,5 миллиона - в марте, далее выйти на 5 миллионов доз в месяц, сообщил глава центра... РИА Новости, 20.02.2021
2021-02-20T15:17
2021-02-20T15:17
2021-02-20T15:17
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Планируется выпустить 500 тысяч доз вакцины "ЭпиВакКорона" в феврале, 1,5 миллиона - в марте, далее выйти на 5 миллионов доз в месяц, сообщил глава центра "Вектор" Ринат Максютов."В феврале мы планируем произвести 500 тысяч доз вакцины, в марте - выйти уже на 1,5 миллиона доз с последующим увеличением до 5 миллионов доз в месяц", - рассказал Максютов в эфире "России 24".
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вакцина "эпиваккорона", ринат максютов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, общество