https://ria.ru/20210220/vaktsina-1598355111.html

В "Векторе" рассказали о планах по производству "ЭпиВакКороны"

В "Векторе" рассказали о планах по производству "ЭпиВакКороны"

Планируется выпустить 500 тысяч доз вакцины "ЭпиВакКорона" в феврале, 1,5 миллиона - в марте, далее выйти на 5 миллионов доз в месяц, сообщил глава центра... РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T15:17

2021-02-20T15:17

2021-02-20T15:17

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Планируется выпустить 500 тысяч доз вакцины "ЭпиВакКорона" в феврале, 1,5 миллиона - в марте, далее выйти на 5 миллионов доз в месяц, сообщил глава центра "Вектор" Ринат Максютов."В феврале мы планируем произвести 500 тысяч доз вакцины, в марте - выйти уже на 1,5 миллиона доз с последующим увеличением до 5 миллионов доз в месяц", - рассказал Максютов в эфире "России 24".

https://ria.ru/20210210/vektor-1596817100.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "эпиваккорона", ринат максютов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, общество