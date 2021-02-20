https://ria.ru/20210220/vaktsina-1598299215.html

Начались испытания комбинации "Спутника V" и AstraZeneca

Начались испытания комбинации "Спутника V" и AstraZeneca

Исследования комбинации вакцин от COVID-19 - российской "Спутник V" и британской AstraZeneca - начались, говорится в Twitter- аккаунте вакцины "Спутник V". РИА Новости, 20.02.2021

2021-02-20T11:40

2021-02-20T11:40

2021-02-20T11:46

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

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российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

astrazeneca

р-фарм

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Исследования комбинации вакцин от COVID-19 - российской "Спутник V" и британской AstraZeneca - начались, говорится в Twitter- аккаунте вакцины "Спутник V".Разработчики российской вакцины отметили, что иммунитет, формируемый первым уколом вакцины AstraZeneca, делает ее второй укол неэффективным (эффективность 55%), либо нужно ждать три месяца между уколами.Вакцина "Спутник V" решает эту проблему путем использования двух различных уколов. "Использование компоненты "Спутник V" как второго укола для вакцины AstraZeneca позволит не ждать три месяца. Клинические испытания такого подхода уже начались", - сообщили разработчики.Они напомнили, что команда "Спутник V" предложила AstraZeneca и другим разработчикам, эффективность препаратов которых ниже 90%, использовать комбинацию их вакцины и "Спутник V".Ранее в феврале Российский фонд прямых инвестиций сообщал, что Азербайджан выдал разрешение на проведение исследований комбинации вакцин "Спутник V" и AstraZeneca и что они начнутся до конца февраля, всего программа исследований продлится шесть месяцев на территории нескольких стран.Центр Гамалеи, AstraZeneca, РФПИ и компания "Р-Фарм" 21 декабря подписали меморандум о взаимодействии. Документ предполагает сотрудничество в разработке и реализации программы клинических исследований для оценки комбинированного применения одного из компонентов вакцины "Спутник V" и одного из компонентов вакцины AZD1222, разработанной AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Это первое в мире исследование комбинации вакцин от COVID-19.

азербайджан

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2021

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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2021-02-20T11:40 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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